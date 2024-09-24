Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає
Війна з Росією "ближча до завершення", ніж багато хто думає. Союзникам слід активніше підтримувати українську армію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив президент України Володимир Зеленський.
"План перемоги - це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни", - зазначив він.
Крім того, президент України також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін боїться операції ЗСУ у Курській області.
"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити — що він не може захистити всю свою територію", - додав він.
Зеленський переконаний, що тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути російського диктатора Путіна до припинення війни".
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Пам'ятаєте, як на стадіоні він сказав Петру Порошенку, що найбільше боїться, що його виборці скажуть йому, що він гірший ніж "Порох"? Так тепер я аплодую стоячи та кричу чаєчкою, що він гірший не тільки за пороха, він гірший за Яника, прибацаного Ющенка, двуликого Януса Кучми. Та гірший за бомжа Васю на нашому смітнику! Вася хоч країну не здає, тільки пляшки.
Ще раз -- мені просто цікаво.
он прав
"План перемоги А" від Зеленського: всі українці мобілізовуються, йдуть на фронт, ввалюють росіянам ціною неймовірної кількості життів українців, а Зеленський стає батьком перемоги якому пробачають зраду України протягом трьох років 2019-2022, перед повномасштабним вторгненням, та саботаж і епічні крадівництва під час.
"План перемоги Б" від Зеленського: більшість українців налякані бусифікацією Зеленського, а також виплатами 600 грн/місяць виведеним поза штат після поранення, не бажають мобілізації, путін дознищує електрику (що озвучив нещодавно Єрмак), і залишає українців без світла, а Зеленський йому допомагає, не звільняючи російських кротів з Енергоатому, та не готуючись до захисту об'єктів. Потім Зеленський підписує з путіним Стамбульські угоди, і на якісь незгоди та протести українців відповідає: "позакривали пи..даки ! Ви ж мобілізовуватись не хочете, а світло хочете - от тому і мовчіть. Буде так, як ми з путіним запланували ще з самого початку".
Зеленський скаже, що він не винен, це все українці самі не хочуть воювати.
І звісно ще додасть, що: "Захід - поганий, нас злив, бо не хоче давати нам мільон ракет, відправляти свої війська, та починати третю світову".
Всі винні, окрім Зеленського.
Тобто, або Зеленський герой та переможець за рахунок українців та допомоги Заходу, або Зеленський не винен - це все винні самі українці та Захід.
А те, що Зеленський сам до цього довів, відкрив двері путіну, та створив такі умови при яких українці не хочуть мобілізовуватись (звільнення Залужного та 16 генералів, виплата 600 грн/місяць при виводі поза штат після поранення, крадівництва сотнями мільярдів і т.д.) - це звісно опуститься.
Я зараз бачу втручання Зеленського у вибори в США проти демократів на стороні Трампа.
президента -це вирішує американський виборець .
Для мене важлива стратегія США відносно
війни в Україні .
На сьогодні ми ще не знаємо ,яку саме стратегію
у своєму листі до Конгресу США направив Байден ,
яку саме в деталях пропонує Трамп ,не знаємо ,
навідь головні пункти плану перемоги свого президента .
Тому не потрібно мені вказувати ,кого підтримувати ,
тримайте себе в рамках дискусії .
Це стара мапа - вже 26 % окуповані кацапами
Зеленський у США заявив, що «ми близькі до кінця війни». "Я думаю, що ми ближчі до миру, ніж думаємо", - сказав він в інтерв'ю ABC News. Для цього він закликав союзників зміцнити армію України, бо лише із «сильної позиції» Україна може «підштовхнути Путіна до того, щоб зупинити війну».
Конец войны близко. Надо просто посмотреть в очи Шольцу. И Трампу. И Ле Пенше. Просто постройте за нас нашу армию, которую я *********, гнобил, высмеивал, издевался, разваливал и как мог уничтожал три года до войны и еще примерно год после начала.
А еще дайте нам все ваши истребители, все ваши танки, примите нас в НАТО и в ЕС - полюби меня такой, какая я есть - сбивайте их дроны, их ракеты, начните третью мировую за райцентр Покровск Луганской области и вообще выиграйте войну с Россией.
Ну и ядерную бонбу не помешало бы. Верните взад, это вы у нас её отобрали, когда мы штаны на лямках подтягивали.
В принципе, очертания мирного плана, который он повез, в целом понятны.
В принципе, в целом понятен уже и ответ.
Но это все *****.
В своей-то голове он войну уже закончил!
Всех победил, Курск на Донбасс поменял, литаки прилетели, всех разбомбили.
И это главное.
Плохо, когда человек живет в своей бульбашцi.
Еще хуже - когда этот человек Верховный Главнокомандующий.
Совсем беда - когда во время войны.
https://t.me/babchenko77/10658