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Новини Війна
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Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає

Зеленський інтерв’ю телеканалу ABC News.

Війна з Росією "ближча до завершення", ніж багато хто думає. Союзникам слід активніше підтримувати українську армію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив президент України Володимир Зеленський.

"План перемоги - це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни", - зазначив він.

Крім того, президент України також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін боїться операції ЗСУ у Курській області.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити — що він не може захистити всю свою територію", - додав він.

Зеленський переконаний, що тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути російського диктатора Путіна до припинення війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський в ООН: Україна готується до другого Саміту миру разом із партнерами

Автор: 

Зеленський Володимир (23923)


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Топ коментарі
+42
Знов прострочений якусь фуйню меле. Так завжди буває, коли людина туповата, не має вищой освіти та все життя займався брехнею, ліцемірством, крав, імітував гру піпіською на роялі та коли промови для нього пишуть стендапери, а не спічрайтери-профі яки відтачують промову до гостроти леза.
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24.09.2024 07:34
+34
Ну ви з Дерьмаком точно.
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24.09.2024 07:31
+31
"Я, як клінічний психолог з 20 річним досвідом роботи, коли я вперше побачила ЗЕ у вуличному спілкуванні одразу написала: «кличте нарколога для експертизи». Це було тоді не в тренді. Як психолог скажу, що це залежна, істероидно -демонстратівна людина, у якої в житті є одне завдання - бути в центрі уваги. Головним захистом такої особистості є «ВИТИСНЕННЯ » у підсвідоме негативних почуттів. Єдина провідна його діяльність була це грати різні ролі інших людей. А не Себе. Хто він сам, він і сам не знає. Саме головне, для істерика - демонстранта характерна нескінченна патологічна брехня, в яку він сам вірить, бо правду витісняє. І це, якщо не брати за увагу залежність та нестабільність психіки. Погугліть, що таке істерія. (с)
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24.09.2024 07:40
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"План перемоги - це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас.(ЗМІЦНИТИ ЇХНІ ОФШОРНІ РАХУНКИ).А Україна і український народ "десяте".головне "гешефт" на крові українського народу Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни", - зазначив він.
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24.09.2024 10:27 Відповісти
За даними кацапський видань, орки хочуть у майбутньому захопити Сумську область.
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24.09.2024 10:27 Відповісти
Единственный смысл этого мира, а точнее перемирия - это возможность быстро провести Выборы и с новым президентом (например Залужный) строить новую страну.
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24.09.2024 10:40 Відповісти
Я зізнаюся, що у 2019 році голосувала двічі за цю брехливу падлюку. І з перших місяців просто в шоці. Воно ж відразу у відрив пішло: ковідна тисяча на спортзал, бабофон, закони у експрес-режимі, виганяння "розбійників" з засіданнь.
Пам'ятаєте, як на стадіоні він сказав Петру Порошенку, що найбільше боїться, що його виборці скажуть йому, що він гірший ніж "Порох"? Так тепер я аплодую стоячи та кричу чаєчкою, що він гірший не тільки за пороха, він гірший за Яника, прибацаного Ющенка, двуликого Януса Кучми. Та гірший за бомжа Васю на нашому смітнику! Вася хоч країну не здає, тільки пляшки.
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24.09.2024 10:42 Відповісти
От так Танячка, а тепер свідомі гинуть за твій вибір, який ти зробила двічі. То піди хоча ближче до фронту і в пральні пери солдатський одяг. Можливо хоча так частково відмиєшся від лайна в яке ти кинула Україну і сама забрудилась. Іди саме туди, а не ховайся за всякі волонтерські фонди (звичайно, якщо ти в них є).
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24.09.2024 15:04 Відповісти
От цікаво: як Ви тоді - у 2019 - уявляли собі владу актора-блазня? Яких змін Ви чекали від нього?
Ще раз -- мені просто цікаво.
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24.09.2024 15:47 Відповісти
На дурнів спрацювала теза, що Рейган також був актором. Так, він був актором, але перед тим, як стати Президентом США він був губернатором штату Каліфорнія. Ваш довбодятел був великим піЯністом.
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24.09.2024 17:06 Відповісти
Ні-ні, Ви невірно зрозуміли: довбодятел зовсім не мій, а їхній, тих, хто за нього голосував. Мене в їх числі не було.
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24.09.2024 17:26 Відповісти
Пробачте, будь ласка.
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24.09.2024 18:28 Відповісти
Треба бути зовсім тупорилою щоб голосувати за зелоха
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24.09.2024 22:49 Відповісти
О, а скумбрія яку посаду займає?
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24.09.2024 10:43 Відповісти
Стоїть стілець. На стільці сидить попа.
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24.09.2024 13:16 Відповісти
"рф ближе к развалу, чем мы думаем"
он прав
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24.09.2024 10:48 Відповісти
все-таки нову партію наркоти завезли якось на Банкову...
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24.09.2024 10:52 Відповісти
https://www.facebook.com/mupoclove?__cft__[0]=AZV09il0Pf88QWMjlpzkF30-***************************************************************************************-BMx6x1qQ7VgCbQDaMRk&__tn__=-UC%2CP-R Miroslav Logiyko
"План перемоги А" від Зеленського: всі українці мобілізовуються, йдуть на фронт, ввалюють росіянам ціною неймовірної кількості життів українців, а Зеленський стає батьком перемоги якому пробачають зраду України протягом трьох років 2019-2022, перед повномасштабним вторгненням, та саботаж і епічні крадівництва під час.

"План перемоги Б" від Зеленського: більшість українців налякані бусифікацією Зеленського, а також виплатами 600 грн/місяць виведеним поза штат після поранення, не бажають мобілізації, путін дознищує електрику (що озвучив нещодавно Єрмак), і залишає українців без світла, а Зеленський йому допомагає, не звільняючи російських кротів з Енергоатому, та не готуючись до захисту об'єктів. Потім Зеленський підписує з путіним Стамбульські угоди, і на якісь незгоди та протести українців відповідає: "позакривали пи..даки ! Ви ж мобілізовуватись не хочете, а світло хочете - от тому і мовчіть. Буде так, як ми з путіним запланували ще з самого початку".

Зеленський скаже, що він не винен, це все українці самі не хочуть воювати.

І звісно ще додасть, що: "Захід - поганий, нас злив, бо не хоче давати нам мільон ракет, відправляти свої війська, та починати третю світову".

Всі винні, окрім Зеленського.

Тобто, або Зеленський герой та переможець за рахунок українців та допомоги Заходу, або Зеленський не винен - це все винні самі українці та Захід.

А те, що Зеленський сам до цього довів, відкрив двері путіну, та створив такі умови при яких українці не хочуть мобілізовуватись (звільнення Залужного та 16 генералів, виплата 600 грн/місяць при виводі поза штат після поранення, крадівництва сотнями мільярдів і т.д.) - це звісно опуститься.

Я зараз бачу втручання Зеленського у вибори в США проти демократів на стороні Трампа.
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24.09.2024 11:06 Відповісти
звільнення Залужного та 16 генералів не мають ніякого значення для українців які не хочуть мобілізовуватись. Більшість лякає безкарність командирів за життя солдат.
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24.09.2024 14:30 Відповісти
Ага, зараз лиш ухилянтів з Німеччини повернем і підем у наступ
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24.09.2024 14:40 Відповісти
Ну ми були близько до "миру" і в лютому 2022 року по оманському договорняку але народ України не дав встановити цей "мир" на умовах ***** а зараз тисячі Патріотів загинули або покалічені і ЗЕблазень думає що нікому буде його зупинити - думаю що помиляється!
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24.09.2024 11:45 Відповісти
Здається, в нього остаточно поїхав дах. Зараз захід переконається, що в нас божевільний ідіот при владі і помаше ручкою.
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24.09.2024 11:48 Відповісти
Захід чудово знає що в нас нарик дебіл і крадій 3 в 1, це було відомо всім з 2019. Але ж досі не машуть, на щось розраховують.
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24.09.2024 12:42 Відповісти
Стамбульська капітуляція-2 ?
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24.09.2024 12:14 Відповісти
Для мене не має значення прізвище майбутнього
президента -це вирішує американський виборець .
Для мене важлива стратегія США відносно
війни в Україні .
На сьогодні ми ще не знаємо ,яку саме стратегію
у своєму листі до Конгресу США направив Байден ,
яку саме в деталях пропонує Трамп ,не знаємо ,
навідь головні пункти плану перемоги свого президента .

Тому не потрібно мені вказувати ,кого підтримувати ,
тримайте себе в рамках дискусії .
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24.09.2024 12:22 Відповісти
План С - не повертатись з Америки.
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24.09.2024 12:55 Відповісти
Коли б він не повернувся з Америки , то б украіна давно для росіян грала гопака
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24.09.2024 13:22 Відповісти
Мы б усі пропали,бо він самый розумний?
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25.09.2024 05:43 Відповісти
До речи, це йому Байден на початку війни пропонувал.
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24.09.2024 12:56 Відповісти
В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія», - продовжив президент. Новий сезон, частина друга ? Щось Квартал дуже довго знімав продовження, майже чотири роки! Мабуть гроші збирав, бо дуже дорогий сценарій виявився для країни!
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24.09.2024 13:13 Відповісти
То що у нормальної людини називається окупація, у Зеленого клоуна називається мир
Це стара мапа - вже 26 % окуповані кацапами
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24.09.2024 13:48 Відповісти
Маніпуляція
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24.09.2024 14:42 Відповісти
ОБОХ НА НАРИ!
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24.09.2024 17:16 Відповісти
Або випив або укололся харашо ти ще про план розкажи
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24.09.2024 13:51 Відповісти
2?3?
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24.09.2024 14:09 Відповісти
Потужний ліДОр...дякуємо виборцям за вибір в 2019 і зробили нас бідною напівзруйнованою країною з диктатором на чолі
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24.09.2024 15:33 Відповісти
А.Бабченко

Зеленський у США заявив, що «ми близькі до кінця війни». "Я думаю, що ми ближчі до миру, ніж думаємо", - сказав він в інтерв'ю ABC News. Для цього він закликав союзників зміцнити армію України, бо лише із «сильної позиції» Україна може «підштовхнути Путіна до того, щоб зупинити війну».

Конец войны близко. Надо просто посмотреть в очи Шольцу. И Трампу. И Ле Пенше. Просто постройте за нас нашу армию, которую я *********, гнобил, высмеивал, издевался, разваливал и как мог уничтожал три года до войны и еще примерно год после начала.
А еще дайте нам все ваши истребители, все ваши танки, примите нас в НАТО и в ЕС - полюби меня такой, какая я есть - сбивайте их дроны, их ракеты, начните третью мировую за райцентр Покровск Луганской области и вообще выиграйте войну с Россией.
Ну и ядерную бонбу не помешало бы. Верните взад, это вы у нас её отобрали, когда мы штаны на лямках подтягивали.
В принципе, очертания мирного плана, который он повез, в целом понятны.
В принципе, в целом понятен уже и ответ.
Но это все *****.
В своей-то голове он войну уже закончил!
Всех победил, Курск на Донбасс поменял, литаки прилетели, всех разбомбили.
И это главное.

Плохо, когда человек живет в своей бульбашцi.
Еще хуже - когда этот человек Верховный Главнокомандующий.
Совсем беда - когда во время войны.
https://t.me/babchenko77/10658
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24.09.2024 15:41 Відповісти
Он расскажет все что угодно, лишь бы усидеть в кресле. Сколько украинцев погибнет, и каковы реалии с оружием и деньгами, чтобы дальше воевать - его не волнует. Пусть проводит выборы, а сам идёт воевать. И что-то Кулебу на фронте с лопатой не видно.
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24.09.2024 16:01 Відповісти
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