Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає

Війна з Росією "ближча до завершення", ніж багато хто думає. Союзникам слід активніше підтримувати українську армію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив президент України Володимир Зеленський.

"План перемоги - це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни", - зазначив він.

Крім того, президент України також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін боїться операції ЗСУ у Курській області.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити — що він не може захистити всю свою територію", - додав він.

Зеленський переконаний, що тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути російського диктатора Путіна до припинення війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський в ООН: Україна готується до другого Саміту миру разом із партнерами