Зеленський в ООН: Україна готується до другого Саміту миру разом із партнерами

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до другого Саміту миру спільно з партнерами.

Про це він сказав під час виступу на Саміті майбутнього ООН у понеділок, 23 вересня, промову транслювало "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зараз готуємося до другого Саміту миру з нашими партнерами, щоб діяти послідовно згідно з Формулою миру. Ми працюємо для безпеки, енергетичної безпеки і для того, щоб Росія понесла відповідальність за свій терор. Надалі ми звернемося до всіх інших пунктів Формули миру, зокрема, звільнення полонених",- заявив глава держави.

Зеленський наголосив на важливості глобальної співпраці для забезпечення сталого розвитку та протистояння деструктивним діям. Він зазначив, що Росія продовжує діяти проти глобальних ініціатив, які захищають ефективність Статуту ООН.

"Під час роботи над Пактом майбутнього, та ж сама невелика група на чолі з Росією знову діяла деструктивно, завжди виступаючи проти будь-яких глобальних ініціатив, які посилюють ефективність Статуту ООН. Ця група завжди поводилася так, коли ООН намагалася зробити щось, що працює на благо всіх", - сказав український лідер.

Також президент подякував країнам, які внесли свої корисні ідеї для майбутнього та підкреслив значення глобальної єдності.

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"Світ потребує мирного майбутнього та сталого розвитку. І я кажу це як президент України, країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії Росії. І ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – як тут, в ООН, так і через Саміти миру для України, де ми прагнемо подолати руйнівність Росії та її спільників", - сказав Зеленський під час виступу.

Зеленський додав, що наразі Україна готує документ для презентації на другому Саміті миру. Він закликав лідерів держав продовжити підтримку спільних зусиль заради справедливого та мирного майбутнього.

"Путін вже багато чого вкрав, але він ніколи не позбавить світ його майбутнього. Я впевнений у цьому", - наголосив Зеленський.

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