УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9887 відвідувачів онлайн
Новини
2 609 20
Зеленський (22456) ООН (3273) саміт (723)

Зеленський в ООН: Україна готується до другого Саміту миру разом із партнерами

Зеленський виступив ООН

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до другого Саміту миру спільно з партнерами.

Про це він сказав під час виступу на Саміті майбутнього ООН у понеділок, 23 вересня, промову транслювало "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зараз готуємося до другого Саміту миру з нашими партнерами, щоб діяти послідовно згідно з Формулою миру. Ми працюємо для безпеки, енергетичної безпеки і для того, щоб Росія понесла відповідальність за свій терор. Надалі ми звернемося до всіх інших пунктів Формули миру, зокрема, звільнення полонених",- заявив глава держави.

Зеленський наголосив на важливості глобальної співпраці для забезпечення сталого розвитку та протистояння деструктивним діям. Він зазначив, що Росія продовжує діяти проти глобальних ініціатив, які захищають ефективність Статуту ООН.

"Під час роботи над Пактом майбутнього, та ж сама невелика група на чолі з Росією знову діяла деструктивно, завжди виступаючи проти будь-яких глобальних ініціатив, які посилюють ефективність Статуту ООН. Ця група завжди поводилася так, коли ООН намагалася зробити щось, що працює на благо всіх", - сказав український лідер.

Також президент подякував країнам, які внесли свої корисні ідеї для майбутнього та підкреслив значення глобальної єдності.

Дивіться також: Зеленський прибув до США для участі в заходах Генасамблеї ООН. ФОТО

"Світ потребує мирного майбутнього та сталого розвитку. І я кажу це як президент України, країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії Росії. І ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – як тут, в ООН, так і через Саміти миру для України, де ми прагнемо подолати руйнівність Росії та її спільників", - сказав Зеленський під час виступу.

Зеленський додав, що наразі Україна готує документ для презентації на другому Саміті миру. Він закликав лідерів держав продовжити підтримку спільних зусиль заради справедливого та мирного майбутнього.

"Путін вже багато чого вкрав, але він ніколи не позбавить світ його майбутнього. Я впевнений у цьому", - наголосив Зеленський.

Дивіться також: Зеленський зустрівся з генсеком Організації американських держав Альмагро на полях Генасамблеї ООН. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Коли вже цей оманський бомж здрисне, або здохне
показати весь коментар
24.09.2024 00:13
+9
Саміт-зустріч та переговори(вікіпедія)
Зустрілись, попез@іли та й розійшлися.
Ось і весь сраміт.
показати весь коментар
24.09.2024 00:24
+9
Он меня уже запутал - то "формула мира Зеленского" , то "план победы" ,а теперь - "самит мира 2" ...Неужели даже в США нельзя было неразбавленый порошок употребить ... куда Ермак смотрит ?

Ну и опять же - что за бомжатский вид ? Поставь этого небритого в этом прикиде на любой огород - ни одна ворона и близко не подлетит !
показати весь коментар
24.09.2024 00:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже цей оманський бомж здрисне, або здохне
показати весь коментар
24.09.2024 00:13 Відповісти
Дай СВОБОДІ достойного комнадира, чи як Азов хочеш покласти? ПАДЛО! Сирський тільки в темі Курська... - зі звіту Бутусова про фронт на Донбасі...
показати весь коментар
24.09.2024 04:11 Відповісти
Один пафос
показати весь коментар
24.09.2024 00:18 Відповісти
Вистави, вистави потрібні актору. А більше нічого(((
показати весь коментар
24.09.2024 06:03 Відповісти
Блазню.
показати весь коментар
24.09.2024 06:27 Відповісти
>> Ми працюємо для безпеки, енергетичної безпеки і для того, щоб Росія понесла відповідальність за свій терор. Надалі ми звернемося до всіх інших пунктів Формули миру, зокрема, звільнення полонених.

Коротке резюме: всіх вважають ідіотами. Найсумніше, що Українців також.

Єдиний пункт Зєліної "формули миру", про який треба говорити на даному етапі -- вивід парашавійськ з усієї території України. Крапка. Без цього все інше -- тупа балаканина, що не має ніякого стосунку до "миру".

P.S. "Глобальна єдність, як тут в ООН" -- він ще тупіший, ніж я думав.
показати весь коментар
24.09.2024 00:20 Відповісти
Саміт-зустріч та переговори(вікіпедія)
Зустрілись, попез@іли та й розійшлися.
Ось і весь сраміт.
показати весь коментар
24.09.2024 00:24 Відповісти
Он меня уже запутал - то "формула мира Зеленского" , то "план победы" ,а теперь - "самит мира 2" ...Неужели даже в США нельзя было неразбавленый порошок употребить ... куда Ермак смотрит ?

Ну и опять же - что за бомжатский вид ? Поставь этого небритого в этом прикиде на любой огород - ни одна ворона и близко не подлетит !
показати весь коментар
24.09.2024 00:42 Відповісти
Та то фигня
После убитых Татаровым чеченцев
Ваще нет разницы - шо он несет
показати весь коментар
24.09.2024 00:46 Відповісти
Замість знимки "вельмишановного" постити фото мавпи. Вони обидва виглядають, як брати.
показати весь коментар
24.09.2024 01:08 Відповісти
Агласите весь список партнёров. Что, слабо ?
показати весь коментар
24.09.2024 00:55 Відповісти
Возможно, последний репортаж из Покровска. Как выглядит пустой город, к которому подступает фронт
https://www.youtube.com/watch?v=vsUGbdPjd60
показати весь коментар
24.09.2024 05:46 Відповісти
Не розумію, чого так багато критики Зє на рахунок його розумових здібностей? Не він же придумує ці тексти, він їх тільки озвучує, там ціла команда світил ********** над цим працює як уміє
показати весь коментар
24.09.2024 07:36 Відповісти
Ішак поїхв представляти план перемоги, але кукурікає про т. з. план миру. Безтолкове чмо само не відає, яка в його макітрі каша. Хто ж з таким балваном хоче мати серйозні справи, тим паче на перспективу. Україні не світить жоден прогрес, доки цей дегенерат буде рахуватись президентом. Це вже аксіома, і з цим треба змиритись.
показати весь коментар
24.09.2024 07:54 Відповісти
В макітрі ішака гуляє формула: план перемоги + план миру = капітуляція.
показати весь коментар
24.09.2024 07:58 Відповісти
Та на даний час що в ООН звертатися, що у спортлото ...
показати весь коментар
24.09.2024 08:48 Відповісти
З 2019 по 2022 рік воно сцяло в очі розповідаючи про "мір в глазах путіна" і "главнає пірістать стрілять", тепер воно придумало нове наїбалово розповідаючи про "саміт миру".
показати весь коментар
24.09.2024 09:02 Відповісти
Голубь мира ,а что дал первый?
показати весь коментар
24.09.2024 09:05 Відповісти
 
 