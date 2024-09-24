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Зеленский (19064) ООН (4054) саммит (1113)

Зеленский в ООН: Украина готовится ко второму Саммиту мира вместе с партнерами

Зеленський виступив ООН

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке ко второму Саммиту мира совместно с партнерами.

Об этом он сказал во время выступления на Саммите будущего ООН в понедельник, 23 сентября, речь транслировало "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас готовимся ко второму Саммиту мира с нашими партнерами, чтобы действовать последовательно согласно Формуле мира. Мы работаем для безопасности, энергетической безопасности и для того, чтобы Россия понесла ответственность за свой террор. В дальнейшем мы обратимся ко всем другим пунктам Формулы мира, в частности, освобождение пленных",- заявил глава государства.

Зеленский отметил важность глобального сотрудничества для обеспечения устойчивого развития и противостояния деструктивным действиям. Он отметил, что Россия продолжает действовать против глобальных инициатив, которые защищают эффективность Устава ООН.

"Во время работы над Пактом будущего, та же самая небольшая группа во главе с Россией снова действовала деструктивно, всегда выступая против любых глобальных инициатив, которые усиливают эффективность Устава ООН. Эта группа всегда вела себя так, когда ООН пыталась сделать что-то, что работает на благо всех", - сказал украинский лидер.

Также президент поблагодарил страны, которые внесли свои полезные идеи для будущего и подчеркнул значение глобального единства.

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"Мир нуждается в мирном будущем и устойчивом развитии. И я говорю это как президент Украины, страны, которая противостоит жестокой колониальной агрессии России. И мы точно знаем, как много может достичь глобальное единство - как здесь, в ООН, так и через Саммиты мира для Украины, где мы стремимся преодолеть разрушительность России и ее сообщников", - сказал Зеленский во время выступления.

Зеленский добавил, что сейчас Украина готовит документ для презентации на втором Саммите мира. Он призвал лидеров государств продолжить поддержку совместных усилий ради справедливого и мирного будущего.

"Путин уже многое украл, но он никогда не лишит мир его будущего. Я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: Зеленский встретился с генсеком Организации американских государств Альмагро на полях Генассамблеи ООН. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Коли вже цей оманський бомж здрисне, або здохне
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24.09.2024 00:13
+9
Саміт-зустріч та переговори(вікіпедія)
Зустрілись, попез@іли та й розійшлися.
Ось і весь сраміт.
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24.09.2024 00:24
+9
Он меня уже запутал - то "формула мира Зеленского" , то "план победы" ,а теперь - "самит мира 2" ...Неужели даже в США нельзя было неразбавленый порошок употребить ... куда Ермак смотрит ?

Ну и опять же - что за бомжатский вид ? Поставь этого небритого в этом прикиде на любой огород - ни одна ворона и близко не подлетит !
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24.09.2024 00:42
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Коли вже цей оманський бомж здрисне, або здохне
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24.09.2024 00:13 Ответить
Дай СВОБОДІ достойного комнадира, чи як Азов хочеш покласти? ПАДЛО! Сирський тільки в темі Курська... - зі звіту Бутусова про фронт на Донбасі...
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24.09.2024 04:11 Ответить
Один пафос
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24.09.2024 00:18 Ответить
Вистави, вистави потрібні актору. А більше нічого(((
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24.09.2024 06:03 Ответить
Блазню.
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24.09.2024 06:27 Ответить
>> Ми працюємо для безпеки, енергетичної безпеки і для того, щоб Росія понесла відповідальність за свій терор. Надалі ми звернемося до всіх інших пунктів Формули миру, зокрема, звільнення полонених.

Коротке резюме: всіх вважають ідіотами. Найсумніше, що Українців також.

Єдиний пункт Зєліної "формули миру", про який треба говорити на даному етапі -- вивід парашавійськ з усієї території України. Крапка. Без цього все інше -- тупа балаканина, що не має ніякого стосунку до "миру".

P.S. "Глобальна єдність, як тут в ООН" -- він ще тупіший, ніж я думав.
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24.09.2024 00:20 Ответить
Саміт-зустріч та переговори(вікіпедія)
Зустрілись, попез@іли та й розійшлися.
Ось і весь сраміт.
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24.09.2024 00:24 Ответить
Он меня уже запутал - то "формула мира Зеленского" , то "план победы" ,а теперь - "самит мира 2" ...Неужели даже в США нельзя было неразбавленый порошок употребить ... куда Ермак смотрит ?

Ну и опять же - что за бомжатский вид ? Поставь этого небритого в этом прикиде на любой огород - ни одна ворона и близко не подлетит !
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24.09.2024 00:42 Ответить
Та то фигня
После убитых Татаровым чеченцев
Ваще нет разницы - шо он несет
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24.09.2024 00:46 Ответить
Замість знимки "вельмишановного" постити фото мавпи. Вони обидва виглядають, як брати.
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24.09.2024 01:08 Ответить
Агласите весь список партнёров. Что, слабо ?
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24.09.2024 00:55 Ответить
Возможно, последний репортаж из Покровска. Как выглядит пустой город, к которому подступает фронт
https://www.youtube.com/watch?v=vsUGbdPjd60
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24.09.2024 05:46 Ответить
Не розумію, чого так багато критики Зє на рахунок його розумових здібностей? Не він же придумує ці тексти, він їх тільки озвучує, там ціла команда світил ********** над цим працює як уміє
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24.09.2024 07:36 Ответить
Ішак поїхв представляти план перемоги, але кукурікає про т. з. план миру. Безтолкове чмо само не відає, яка в його макітрі каша. Хто ж з таким балваном хоче мати серйозні справи, тим паче на перспективу. Україні не світить жоден прогрес, доки цей дегенерат буде рахуватись президентом. Це вже аксіома, і з цим треба змиритись.
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24.09.2024 07:54 Ответить
В макітрі ішака гуляє формула: план перемоги + план миру = капітуляція.
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24.09.2024 07:58 Ответить
Та на даний час що в ООН звертатися, що у спортлото ...
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24.09.2024 08:48 Ответить
З 2019 по 2022 рік воно сцяло в очі розповідаючи про "мір в глазах путіна" і "главнає пірістать стрілять", тепер воно придумало нове наїбалово розповідаючи про "саміт миру".
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24.09.2024 09:02 Ответить
Голубь мира ,а что дал первый?
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24.09.2024 09:05 Ответить
 
 