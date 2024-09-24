Зеленский в ООН: Украина готовится ко второму Саммиту мира вместе с партнерами
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке ко второму Саммиту мира совместно с партнерами.
Об этом он сказал во время выступления на Саммите будущего ООН в понедельник, 23 сентября, речь транслировало "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас готовимся ко второму Саммиту мира с нашими партнерами, чтобы действовать последовательно согласно Формуле мира. Мы работаем для безопасности, энергетической безопасности и для того, чтобы Россия понесла ответственность за свой террор. В дальнейшем мы обратимся ко всем другим пунктам Формулы мира, в частности, освобождение пленных",- заявил глава государства.
Зеленский отметил важность глобального сотрудничества для обеспечения устойчивого развития и противостояния деструктивным действиям. Он отметил, что Россия продолжает действовать против глобальных инициатив, которые защищают эффективность Устава ООН.
"Во время работы над Пактом будущего, та же самая небольшая группа во главе с Россией снова действовала деструктивно, всегда выступая против любых глобальных инициатив, которые усиливают эффективность Устава ООН. Эта группа всегда вела себя так, когда ООН пыталась сделать что-то, что работает на благо всех", - сказал украинский лидер.
Также президент поблагодарил страны, которые внесли свои полезные идеи для будущего и подчеркнул значение глобального единства.
"Мир нуждается в мирном будущем и устойчивом развитии. И я говорю это как президент Украины, страны, которая противостоит жестокой колониальной агрессии России. И мы точно знаем, как много может достичь глобальное единство - как здесь, в ООН, так и через Саммиты мира для Украины, где мы стремимся преодолеть разрушительность России и ее сообщников", - сказал Зеленский во время выступления.
Зеленский добавил, что сейчас Украина готовит документ для презентации на втором Саммите мира. Он призвал лидеров государств продолжить поддержку совместных усилий ради справедливого и мирного будущего.
"Путин уже многое украл, но он никогда не лишит мир его будущего. Я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.
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Коротке резюме: всіх вважають ідіотами. Найсумніше, що Українців також.
Єдиний пункт Зєліної "формули миру", про який треба говорити на даному етапі -- вивід парашавійськ з усієї території України. Крапка. Без цього все інше -- тупа балаканина, що не має ніякого стосунку до "миру".
P.S. "Глобальна єдність, як тут в ООН" -- він ще тупіший, ніж я думав.
Зустрілись, попез@іли та й розійшлися.
Ось і весь сраміт.
Ну и опять же - что за бомжатский вид ? Поставь этого небритого в этом прикиде на любой огород - ни одна ворона и близко не подлетит !
После убитых Татаровым чеченцев
Ваще нет разницы - шо он несет
https://www.youtube.com/watch?v=vsUGbdPjd60