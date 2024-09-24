Зеленский в ООН: Украина готовится ко второму Саммиту мира вместе с партнерами

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке ко второму Саммиту мира совместно с партнерами.

Об этом он сказал во время выступления на Саммите будущего ООН в понедельник, 23 сентября, речь транслировало "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас готовимся ко второму Саммиту мира с нашими партнерами, чтобы действовать последовательно согласно Формуле мира. Мы работаем для безопасности, энергетической безопасности и для того, чтобы Россия понесла ответственность за свой террор. В дальнейшем мы обратимся ко всем другим пунктам Формулы мира, в частности, освобождение пленных",- заявил глава государства.

Зеленский отметил важность глобального сотрудничества для обеспечения устойчивого развития и противостояния деструктивным действиям. Он отметил, что Россия продолжает действовать против глобальных инициатив, которые защищают эффективность Устава ООН.

"Во время работы над Пактом будущего, та же самая небольшая группа во главе с Россией снова действовала деструктивно, всегда выступая против любых глобальных инициатив, которые усиливают эффективность Устава ООН. Эта группа всегда вела себя так, когда ООН пыталась сделать что-то, что работает на благо всех", - сказал украинский лидер.

Также президент поблагодарил страны, которые внесли свои полезные идеи для будущего и подчеркнул значение глобального единства.

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"Мир нуждается в мирном будущем и устойчивом развитии. И я говорю это как президент Украины, страны, которая противостоит жестокой колониальной агрессии России. И мы точно знаем, как много может достичь глобальное единство - как здесь, в ООН, так и через Саммиты мира для Украины, где мы стремимся преодолеть разрушительность России и ее сообщников", - сказал Зеленский во время выступления.

Зеленский добавил, что сейчас Украина готовит документ для презентации на втором Саммите мира. Он призвал лидеров государств продолжить поддержку совместных усилий ради справедливого и мирного будущего.

"Путин уже многое украл, но он никогда не лишит мир его будущего. Я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.

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