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Генассамблея ООН поддержала "Пакт будущего", несмотря на сопротивление РФ

Генасамблея ООН підтримала

В воскресенье, 22 сентября, Генеральная Ассамблея ООН одобрила главный документ Саммита будущего - "Пакт будущего". Одобрение состоялось несмотря на сопротивление России, представитель которой пытался внести свои поправки.

Об этом пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 42-страничный "Пакт будущего" содержит перечень намерений стран по решению глобальных проблем - от военных конфликтов и изменения климата до искусственного интеллекта и реформирования ООН и глобальных институтов.

В частности, документ содержит разделы "Устойчивое развитие и финансирование развития", "Международный мир и безопасность", "Наука, технологии, инновации и цифровое сотрудничество", "Молодежь и будущие поколения".

"Беда войны приобретает новые и более опасные формы. Сегодня мы ближе к ядерной конфронтации, чем когда-либо со времени окончания Холодной войны", - говорится в разделе о мире и безопасности.

Согласно принятому документу, страны взяли на себя обязательства действовать "коллективно для поддержания и восстановления международного мира и безопасности на суше, море, в космосе, в киберпространстве и в других новых сферах, для более эффективного противодействия взаимосвязанным глобальным угрозам и выполнения обещаний, содержащихся в Уставе ООН".

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Во время принятия документа Россия пыталась продавить поправку, которая предусматривала бы "принцип невмешательства", что якобы важно для стран Глобального Юга, чтобы "коллективный Запад" не навязывал им свою волю.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин назвал проект "лицемерным" и раскритиковал генерального секретаря Антониу Гутерриша за то, что в проекте якобы не учтены все предложения. Представитель страны-агрессора потребовал поддержать все правки российской стороны, иначе Москва "дистанцируется" от консенсусного принятия документа.

Однако все поправки РФ были отклонены 143 голосами. Поэтому президент Генассамблеи Филемон Янг объявил Пакт принятым и подписал его.

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Зеленский приветствовал принятие "Пакта будущего"

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие "Пакта будущего".

"Я приветствую принятие Пакта будущего в ООН. Несмотря на все препятствия, включая попытки России помешать его принятию, миру удалось объединиться вокруг видения справедливого и безопасного будущего", - говорится в заявлении президента в соцсети Х.

В то же время он подчеркнул, что "такое будущее возможно только в том случае, если крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой войны будет завершена в соответствии с Формулой мира, основанной на целях и принципах Устава ООН, а также на объективной необходимости обеспечения глобальной безопасности".

"Мир нуждается в лидерстве и решимости. Украина готова работать со всеми ответственными странами на этом пути", - добавил глава государства.

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Топ комментарии
+22
майбутнє можливе, якщо там не буде рф
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22.09.2024 21:46
+7
попри спротив РФ - а вот і Гітлер намалювався !

Ліга Націй 2:0
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22.09.2024 21:49
+5
Розходимось. Зеленский дав добро на Пакт Майбутнього.
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22.09.2024 21:57
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майбутнє можливе, якщо там не буде рф
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22.09.2024 21:46 Ответить
срала рашка на ваш Пакт !

Київ, 22-00, Увага, громадяни, оголошена повітряна тривога !

Ліга Націй Гітлеру не указ !
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22.09.2024 22:02 Ответить
на самом то деле глубоко начхать что думает гитлер по данному поводу ))) он может биться в истерике и верещать все что угодно. Его зажали в угол и пинают по яийцам )))
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23.09.2024 08:07 Ответить
а чи не перекинути нам стола у цій ООН, шановне панство, та влаштувати:

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22.09.2024 22:18 Ответить
я бы повесил небензю возле трибуны, и перед тем как выступить, каждый должен покататься (как на качеле) на нём))))
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23.09.2024 09:51 Ответить
Дипломаты не катайтесь на Васе, его не для этого повесили)
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23.09.2024 09:52 Ответить
попри спротив РФ - а вот і Гітлер намалювався !

Ліга Націй 2:0
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22.09.2024 21:49 Ответить
Це важливий "Пакт майбутнього" ...дякуємо ,ООН стало мудрішим ! ❤️
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22.09.2024 21:53 Ответить
з новими "странамі осі": рашка-ірашка-корешка-кіташка ?

ну Ви дайьотє !
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22.09.2024 21:56 Ответить
і примкнувшей к нім бразільськой простітуткой Лулой Сільва .
о! красава!

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22.09.2024 21:58 Ответить
****** сливой
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23.09.2024 12:56 Ответить
діяти "колективно для підтримки й відновлення міжнародного миру і безпеки

а вот тут - навряд чи

ООН світить повний розпад, як, утім, і встому світу,
грядьот новий перерозподіл !
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22.09.2024 21:54 Ответить
перерозподіл ліжок в борделі
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22.09.2024 23:22 Ответить
о ля-ля, шановна пані Ганно, в повітрі пахне керосином Третьої світової.....
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22.09.2024 23:55 Ответить
потужний Пакт, нажаль нічого конкретного для нас
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22.09.2024 21:54 Ответить
пакт не обовьязковий до виконання
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22.09.2024 22:09 Ответить
Розходимось. Зеленский дав добро на Пакт Майбутнього.
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22.09.2024 21:57 Ответить
Це те що було сказано раніше. Ген. Асамблея ухвалює будь яке рішення, також і зі зміни статуту 2/3 голосів. Має бути політична воля.
Тільки на асамблеї раша це тільки 1 з 193 країн.
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22.09.2024 22:08 Ответить
Цікаво, хто утримався. Було сказано про 15.
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22.09.2024 22:19 Ответить
вгадайте Китай з трьох раз !
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22.09.2024 23:56 Ответить
Місце кацапні - це сидіти на пляшках, заздалегідь розставлених дбайливими кавказькими господарями
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22.09.2024 22:35 Ответить
Країни глобального півня.
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22.09.2024 23:21 Ответить
"Світ потребує МОГО лідерства та рішучості" - подумав Зєлєнський затягнувся Айкосом і прЄдано подивився на дермака, що дрімав..
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23.09.2024 07:47 Ответить
нужно уставом ООН запретить агрессию любой страны против любой страны под каким либо предлогом, исключая самозащиту в случае агрессии. Право на агрессивные действия против агрессора приобретаются лишь в случае явного нападения на страну жертву или атаки страны жертвы в рамках обеспечения прекращения агрессии и до ее прекращения. Разумеется необходимо провозгласить принцип активного вмешательства - в случае непрекращения агрессии и вывода окупационных войск с территории страны жертвы в течении 24 часов обьявляется тотальный герметичный бойкот страны агрессора, и в течении 48 часов в зону конфликта вводятся дивизии ООН. автоматически, без доп заседаний и одобрений. Затем в ООН вызывается в полном составе правительство страны ООН для дачи обьясниний и рассказа о том как они будут компенсировать потери страны жертвы и страна агрессор облагается штрафом в размере 10 ее нац. доходов в пользу страны жертвы.
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23.09.2024 08:20 Ответить
Вот только как отличить агрессию от специальной военной операции, от контр-террористической операции, от введения ограниченного контингента, от операции по принуждению к миру, от защиты национально близкого населения, от защиты населения говорящего с агрессором на одном языке...?
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23.09.2024 09:02 Ответить
United Nations General Assembly Resolution # 3314 dated 14 december 1974
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23.09.2024 10:43 Ответить
Океан Мрії!
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23.09.2024 09:27 Ответить
 
 