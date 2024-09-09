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ООН (4054) россия (93025)

Генассамблея ООН не может заставить РФ соблюдать Устав Организации, - глава Ассамблеи Фрэнсис

ООН не може змусити Росію виконувати статут організації

Генеральная Ассамблея ООН не имеет возможности заставить Россию соблюдать Устав организации и требования международного права.

Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил глава Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналиста, сделала ли Генассамблея все от нее зависящее, чтобы заставить Россию прекратить войну и соблюдать Устав ООН и международное право, Фрэнсис отметил, что ГА не имеет возможности принуждать страны выполнять свои обязательства.

"Мы действуем по убеждению, основанному на наших ценностях и принципах, и надеемся, что все государства-члены Организации Объединенных Наций будут придерживаться обязательств, которые они взяли на себя при вступлении в ООН, одним из которых, конечно, является уважение к территориальной целостности других государств", - пояснил он.

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И добавил, что в ООН и в дальнейшем надеются и ожидают, "что россияне выполнят свои обязательства".

"Но я не думаю, что у нас есть возможности и полномочия, чтобы заставить россиян", - сказал Фрэнсис.

Глава Ассамблеи напомнил, что ГА приняла "ряд решительных резолюций, призывающих Российскую Федерацию уважать закон и немедленно вывести свои войска" с территории Украины.

"Я помню, что сам вставил в резолюцию слово "немедленно", - добавил он. - Это (российская агрессия, - Ред.) является фундаментальным и вопиющим нарушением международного права, с которым мы не можем мириться. Россияне создали плохой прецедент, если другие страны решат последовать их примеру", - резюмировал Фрэнсис.

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Топ комментарии
+41
Тобто це клуб за інтересами в якому хто як хоче так і дроче? А чому тоді журналіст не запитав,який сенс в існуванні оцих всіх Деннісів Френсисів?
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09.09.2024 21:43
+30
Бггг, так росія нікуди й не вступала, ні в яку ООН…, може тільки в гівно багато разів…
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09.09.2024 21:42
+29
Так. Міжнародне право мертве. Тому немає причини для України не розробляти власну ЯЗ.
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09.09.2024 21:46
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Правила форума Совет форумчан
Бггг, так росія нікуди й не вступала, ні в яку ООН…, може тільки в гівно багато разів…
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09.09.2024 21:42 Ответить
надо выгнать и все
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09.09.2024 21:43 Ответить
Та вони всруться, щоб росію вигнати. НАХЄР оте ООН? Що там рішається? озабоченість???
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09.09.2024 21:48 Ответить
А за чей же счет того будет "работать" ООН? Лишатся же спонсора...
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09.09.2024 21:59 Ответить
Тобто це клуб за інтересами в якому хто як хоче так і дроче? А чому тоді журналіст не запитав,який сенс в існуванні оцих всіх Деннісів Френсисів?
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09.09.2024 21:43 Ответить
Як що роблять? Живуть заможньо за рахунок коштів платників податків.
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09.09.2024 22:51 Ответить
Тоді для чого така ялова Генасамблея? - шоб портити повітря?
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09.09.2024 21:43 Ответить
Клуб импотенов?
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09.09.2024 21:44 Ответить
….і сподіваємося
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09.09.2024 21:44 Ответить
Акуеть. Поетому рашку поставили председателем ООН. Хотя по закону и по морали рашка и близко к ООН не должна подходить. Какое ООН такие и его члены
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09.09.2024 21:45 Ответить
ви не зрозуміли найкращій статут це ядерна зброя все інше це зелена моча на вуха дурних плебе
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09.09.2024 21:45 Ответить
Так. Міжнародне право мертве. Тому немає причини для України не розробляти власну ЯЗ.
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09.09.2024 21:46 Ответить
воно не мертве, воно вибіркове і не має реально ефективних механізмів, щоб забезпечити його дотримання. от Монголія, не затримала пуйла, і що тільки якась тупа заява, а наслідків для них ніяких, або кацапи порушили все, що можна, а крім стурбованості різних видів,, від ООНа ніяих, санкції США більш дієві, ніж якого ООНа
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09.09.2024 22:21 Ответить
зате діє право сильного. Особливо - коаліції сильних. У випадку початку розробки Україною своєї ЯЗ зразу виникає коаліції проти такої розробки з усіх п'яти офіційних ядерних держав
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09.09.2024 22:21 Ответить
В Ізраілі немає ядерної зброї, але коли потрібно буде він її використає.
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09.09.2024 23:50 Ответить
У Ізраїля є своя зброя.
А у нас, крім безпілотників, що є?
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10.09.2024 00:01 Ответить
У нас є і зброя і друзі які дають ту зброю, якої у нас не має!
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10.09.2024 08:07 Ответить
У нас нема і не буде друзів. З залежними невдахами не дружать.

А при спробі розробляти ЯЗ ці "друзі" нам дупу на британський прапор порвуть.
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10.09.2024 10:43 Ответить
"По-перше, у нас ядерної зброї немає, а по-друге, якщо буде потрібно, то ми її застосуємо."
/Голда Меїр, (народилася в Києві, доречі), саме її вперше назвали "залізна леді"/
Що цікаво, вона ніколи не говорила, що це буде саме ізраїльська ЯЗ.
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10.09.2024 09:28 Ответить
Под это дело Запад кредитов не даст.
Что бы мы все верили. Президент Залужный. Выпуск облигаций. Вся страна, 10 лет 30% от зарплаты чтоб выковать ядерный щит. Пушки вместо масла. Лично, вы, согласны?
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09.09.2024 23:12 Ответить
Тут закавика не у міжнародному праві, а у фінансах та зброї, яку ми отримуємо.

Можна почати розробляти ЯЗ і воювати далі лопатами, а пенсії платити бусами.

Щоб робити такі демарші треба спочатку позбавитися залежності у всьому.
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09.09.2024 23:59 Ответить
Ви визначтеся - або за зе голосити, або зброя.
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09.09.2024 22:04 Ответить
Останній раз на вибори ходив ще за Ющенка, після того вже не вівся на ці всі приколи
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09.09.2024 22:28 Ответить
Мудро - Просто пливсти за течією, як лайно.
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10.09.2024 00:03 Ответить
Из сверх новейшей истории:
1. Вьетнам и советские летчики крушили в капусту ядерную державу.
2. Тот же, Вьетнам успешно дал отпор ядерному Китаю.
3. На Фолклендах Аргентина крошила батон на ядерную Британию. Правда, по слухам, те перли туда ядерное оружие.
4. Моя страна успешно успешно противостоит ядерной доктрине России.
Мы видим что войны отдельно, ядерные арсеналы отдельно.
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09.09.2024 23:06 Ответить
Тобто ООН- нікому не потрібна говорильня, яка не має жодного важеля впливу .
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09.09.2024 21:47 Ответить
Якось так...
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09.09.2024 21:47 Ответить
то ***** вона? Щоб дармоїди отримували ******** зарплатню?
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09.09.2024 21:49 Ответить
Виходить що тільки для того. Черговий клуб паразитів на грошах платників податків.
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09.09.2024 22:53 Ответить
***** в 2019 вийшов з Женевської конвенції (указ). Чому ГА не виключає країну яка , по перше, не вступала в ОО та, по друге, не виконує засадних принципів?
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09.09.2024 21:49 Ответить
***** в цьому випадку як мала дитина - указ то він видав, але скоєння військових злочинів продовжується, а вони не мають строків давності ...
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09.09.2024 22:12 Ответить
Тоді прибинтуйте два олівці собі до х✓я і спробуйте встромити його до лаврова!
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09.09.2024 21:50 Ответить
Якщо ''хтось'' не виконує членський статут, то оте ''хтось'' має вилетіти з клубу!
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09.09.2024 21:50 Ответить
Саме ген. асамблея ООН має право виключити рашу з ООН
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09.09.2024 21:51 Ответить
Без Ради Безпеки?
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09.09.2024 21:55 Ответить
2/3 голосів.
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09.09.2024 21:58 Ответить
№ статьи устава?
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09.09.2024 23:18 Ответить
Гугл вам в поміч
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10.09.2024 12:17 Ответить
включно з автоматичним виключенням з Ради Безпеки
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09.09.2024 22:17 Ответить
Правонаступник СССР Россия сама является основателем ООН. Её невозможно выгнать. ООН может только само распуститься.
"Но це, синку фантастіка"
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09.09.2024 23:17 Ответить
Она сама себя объявила "правопреемницей" СССР. Украина, помнится, пыталась протестовать - мол, 15 республик были типа равноправными, но это был глас вопиющего в пустыне.
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09.09.2024 23:24 Ответить
Я себя считаю украинцем (хохлом мне не стыдно)
Но когда хохол (Я) родился еврей заплакал.
По общемировым понятиям
"Ежели теперича мы одна семья, все долары поровну. На то мы и родня.
Но по вашему 15 республик равноправные, но долги СССР будет отдавать Иван дурак.
Нихера. Наследник тот кто взял на себя долги, ну и оставшиеся активы.
Украина добровольно ушла в новую жизнь без долгов.
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09.09.2024 23:42 Ответить
Коли це параша ООН засновувала , у 1991 році ? (( Щодо " нєвозможно вигнать " є одна проблема - ніхто не знає як її туди прийняли , бо байочки про правонаступництво - для тих хто вірить у чудодійні властивості пірамідок гордона і будапештського меморандуму . Існує процедура прийняття у члени ООН навіть правонаступників ,яку у конкректному випадкові ніхто не застосовував від слова ніяк .
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09.09.2024 23:42 Ответить
21 декабря 1991 года, одиннадцать из двенадцати членов Содружества Независимых Государств подписали декларацию, согласившись, что «государства -члены Содружества поддерживают Россию в принятии вместо СССР членства в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности». За день до отставки президента СССР Михаила Горбачёва посол Ю. Воронцов передал Генеральному секретарю ООН Хавьеру Пересу де Куэльяру письмо Президента Российской Федерации Бориса Ельцина, в котором говорилось, что:

Членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединённых Наций, включая Совет Безопасности и все другие органы и организации системы Организации Объединённых Наций, продолжается Российской Федерацией (РСФСР) при поддержке стран Содружества Независимых Государств. В этой связи прошу использовать в Организации Объединённых Наций название "Российская Федерация" вместо названия "Союз Советских Социалистических Республик". Российская Федерация сохраняет полную ответственность за все права и обязательства СССР по Уставу Организации Объединённых Наций, включая финансовые обязательства. Прошу Вас рассматривать настоящее письмо как подтверждение полномочий представлять Российскую Федерацию в органах Организации Объединённых Наций для всех лиц, обладающих в настоящее время полномочиями представителей СССР при Организации Объединённых Наций.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-1 [1]

Генеральный секретарь распространил эту просьбу среди членов ООНhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-2 [2] . Поскольку возражений не последовало, Российская Федерация заняла место СССР, а Борис Ельцин лично занял место Российской Федерации на заседании Совета Безопасности 31 января 1992 года.
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09.09.2024 23:51 Ответить
Так переживаєш за парашу ? (( Є одна проблема - двенадцать члєнов снг , а не СРСР , і один кацапський "члєн-алкаш " дійсно вирішили однією бомажкою, якій місце у сортирі, все "порішати" , але все робили через жопу тому замість "поддерживают Россию в принятии вместо СССР членства в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности " , тобто провести це через голосування на генасамблеї, замінили табличку за бомажкою кацапського алкаша і відповідною мздою пересу (( сцарь вийшов самозванець ..........на царство не коронували ((
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10.09.2024 00:07 Ответить
Руки геть від кацапії бо буде ескалація!!!
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09.09.2024 21:52 Ответить
в чому сенс організації, яка не може вигнати члена який порушує її статут ? чому тоді Україна повинна виконувати цей статут ? а краще покладіть цей статут в туалеті !
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09.09.2024 21:52 Ответить
Практичний сенс існування ООН давно втрачений.
Так само, втрачено авторитет: якщо постійно жалітися, що немає повноважень викинути агресора із організації, або неможливо втрутись у конфлікт, бо це буде «ескалацією», всі зрозуміють, що з ООН явно щось не те.
Але це структура з бюджетом невеликої країни, тому вона має достатній вплив, щоб гарантувати своє існування.
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09.09.2024 22:08 Ответить
Хм... Так ви3,14здіть їх заідти
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09.09.2024 21:53 Ответить
ООН повторює долю Ліги Націй.
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09.09.2024 21:54 Ответить
Ліга націй ще нормуль - сересере в свій час вигнала за подібне...
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09.09.2024 21:56 Ответить
Ну так, а Німеччина сама вийшла.
Ліга Націй не змогла запобігти Другій Світовій (заради чого й створювалась). ООН протрималась довше, але результат, на жаль, той же.
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09.09.2024 23:21 Ответить
У Ліги Націй було вдесятеро більше гідности за нинішню "оон".
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09.09.2024 23:19 Ответить
А нахіба тоді ви існуєте якщо від вас нібуя не залежить і всі роблять що хочуть?
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09.09.2024 21:55 Ответить
А пиляти багатомільйонний бюджет? А длпомагати терористам ?
Ви, як маленька дитина, їй бо)
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09.09.2024 22:42 Ответить
Авторитет у вас дорівнює нулю.
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09.09.2024 21:59 Ответить
А нахріна той МКС? Якщо на нього навіть Монголія насрала? А червоний хрест, чи якась там магате? Кацапи на все хрін поклали...
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09.09.2024 22:02 Ответить
Не може чи не хоче? Судяи х пики цього френсіса, це ще один симпатик русні:

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09.09.2024 22:03 Ответить
Він такий самий деніс френсіс як і я патріс лумумба...
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09.09.2024 22:32 Ответить
Після такої заяви, саме час нечисленним притомним країнам вийти із цього шапіто і не брати участь у фарсі під назвою дотримання міжнародного права.
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09.09.2024 22:05 Ответить
190 (грубо) стран членов ООН.
57 стран которые Россия считает не дружественными.
3/4 мира похер эта война.
ООН останется в, несколько, усеченом виде. Там будет рулить новый Собез.
Россия, Китай, Брзилия, ЮАР и для прикола Египет
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09.09.2024 23:26 Ответить
"Ми діємо за переконанням, заснованим на наших цінностях і принципах,,,,,,," ---- Похерили ви вже Усі ваші цінності, та принципи,, а орки клали болт, на них, тай на вас, у першу чергу, а пистіти можно що завгодно, та скільки завгодно, краще вам від цього не стане.
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09.09.2024 22:10 Ответить
Ну як може терористична фашистка так звана країна бути членом ООН та постійним представником ,рашиські варвари які розтоптали будь яке міжнародне право не мають права перебувати В ООН тому або рузпустіть цю організацію або реформуйте її.
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09.09.2024 22:14 Ответить
Бреше, бо в Генасамблеї є повноваження виключити порушника взагалі з організації ООН
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09.09.2024 22:16 Ответить
і що?
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09.09.2024 22:22 Ответить
і всьо ! Виключений перестає бути членом радбезу і втрача право вето на рішення .
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09.09.2024 23:46 Ответить
так їм пофіг на рішення Радбезу
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10.09.2024 07:12 Ответить
Що зробив пуйло? Він вивернув нутрощі не тільки міжнародні організації, але і кожного з тих хто їх очолює, хто є їх членами, всіх світових лідерів і більш менш впливових людей плани, і людство побачило, да невеличким виключенням, купу валіз без ручки з лайном всередині, смердючим і огидним!
Кволі, але пафосні, трусливі, але в костюмах суперменів, брехливі, але в білому одязі немов святі, алчні, але ненаситні і страшенно.жалюгідні і ниці, самопринижені до крайньої межі. І ким?
Пуйлом.
Ну це вже повна деградація.
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09.09.2024 22:16 Ответить
ООН ? !!!
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09.09.2024 22:17 Ответить
Фирма Оон -аналогичная Рогам и копытам ... имеет 193 страны бесполезных и паразитирущих ... У них непосредственно ,,работает,, 44000 трутня по всему миру ,, аналогичных ВР ,, ........ ДЕЛАЮТ ОЗАБОЧЕННЫЙ ВИД
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09.09.2024 22:17 Ответить
тоді самоліквідуйтеся, створіть нову Організацію
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09.09.2024 22:18 Ответить
Визнали,що задарма хліб їсте.То саморзпустіться.Слабо?
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09.09.2024 22:21 Ответить
ОЦЕ оон -- це те саме , що колишня ліга націй -- повний нуль .
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09.09.2024 22:23 Ответить
что оон,что генсек оон-кодло феерических *********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.09.2024 22:37 Ответить
сссср в свое время ИСКЛЮЧИЛИ из лиги наций !!! что даже ИСКЛЮЧИТЬ ее не можете ???((( там не надо оружия ,денег !!!! наххххххх вы тогда нужны человечеству ????(((
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09.09.2024 22:38 Ответить
А что может сделать ООН, если она давно Организация Озабоченных Негодяев?
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09.09.2024 22:38 Ответить
Так єто. А хто в ООН рашку приймав? Україна і Білорусь були і є серед країн засновниць ООН, а рашка яким боком приткнулась? CеРеСеР благополучно чи ні, але припинив існування і свої повноваження рашкостану офіційно не передавав. НАХ самозванців.
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09.09.2024 22:38 Ответить
если не можете ,то УКРАИНА ОБЬЯЗАНА ВОССТАНОВИТЬ ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ в полном обьеме !!! перед павшими в этой войне просто ОБЬЯЗАНЫ !!!
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09.09.2024 22:43 Ответить
Не шуми ,відновлюй, хто тобі не дає .... ти тільки для початку почни ракети робити хоч на 1 тис. км з традиційною боєголовкою ((
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09.09.2024 23:49 Ответить
То нах@ра ви такі хороші треба, розходьтеся. Віддайте зарплати і фонд голодуючим дітям та хватить геморой насиджувати, безтолкові барани
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09.09.2024 22:44 Ответить
Дармоїди в ООН отримують від расєйських терористів великі гроші. А це найголовніше для цієї пенсіонерської тусовки.
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09.09.2024 22:52 Ответить
Мудаки, саморозпускайтеся нахєр! Соромно за вас просто...
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09.09.2024 22:53 Ответить
комусь вигідно фінансувати цю ООНіху
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09.09.2024 23:34 Ответить
Наступні міжнародні організації мають створюватись навколо України. Бо всі ці ООН, ОБСЄ, Червоний як комунізм хрест, МАГАТЕ etc дуже, дуже важливі.. я б навіть сказав important
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10.09.2024 00:02 Ответить
Україна далеко не "пуп Землі". Та ще й з блазнями та д'єрмаками при владі.
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10.09.2024 09:51 Ответить
Влади змінюються, а те, що відрізняє людину від звіра залишиться. Україна не пуп землі, згоден, але ж правда в тому що Україна зараз - маркер
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10.09.2024 10:09 Ответить
Так, тут ви праві - маркер повного провалу існуючої системи міжнародного права.
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10.09.2024 10:20 Ответить
Міжнародне право така ж маячня як і комунізм. Існують Божі закони, за виконанням яких слідкує Він Сам. Вони працюють
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10.09.2024 00:14 Ответить
Навіщо ви у кожному коментарі рекламуєте свого бога?
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10.09.2024 09:55 Ответить
ТОБТО: оон не існує!! Латентний/фактичний саморозпуск!!!!
Може хоч хто скаже за Україну, що хоч не треба визискувати внески в ті Потужні організації! Хай з московських рахунків оплачують
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10.09.2024 00:51 Ответить
Якщо б Генасамблея ООН звернулася до Штатів з проханням надати томагавки Україні та зняти всі обмеження на застосування зброї, це вартувало б десятків років безплідної мастурбації цієї імпотентної організації.
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10.09.2024 00:58 Ответить
А убрать рашку из долбаного оон кто мешает.
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10.09.2024 06:44 Ответить
ООН это шарашка из десятка тысяч высокооблачеевымых дармоедов и ее надо полностью разогнать.
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10.09.2024 07:02 Ответить
Это какой то позор.....шариковы блд....
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10.09.2024 08:09 Ответить
Якщо устав порушують за це карають.Тобто виключають. Але Росії навіть нема в уставі ООН. Просто не допускати її представників до роботи в ООН. Геть з пляжу🤣🤣🤣💩🇷🇺💩
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10.09.2024 08:45 Ответить
Нікчемна організація.
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10.09.2024 10:04 Ответить
https://t.me/MirovichMedia/10008 Максим Мирович :
журналисты Bild «слили» переписку главы ООН негодяя Гутерриша и мерина Лаврова. там Гутерриш предлагает отменить финансовые санкции ЕС против «Россельхозбанка». Для этого Гутерриш предлагает создать фейковый банк-«прокладку», который сможет обходить санкции США и ЕС.
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10.09.2024 20:04 Ответить
 
 