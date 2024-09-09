Генассамблея ООН не может заставить РФ соблюдать Устав Организации, - глава Ассамблеи Фрэнсис

Генеральная Ассамблея ООН не имеет возможности заставить Россию соблюдать Устав организации и требования международного права.

Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил глава Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналиста, сделала ли Генассамблея все от нее зависящее, чтобы заставить Россию прекратить войну и соблюдать Устав ООН и международное право, Фрэнсис отметил, что ГА не имеет возможности принуждать страны выполнять свои обязательства.

"Мы действуем по убеждению, основанному на наших ценностях и принципах, и надеемся, что все государства-члены Организации Объединенных Наций будут придерживаться обязательств, которые они взяли на себя при вступлении в ООН, одним из которых, конечно, является уважение к территориальной целостности других государств", - пояснил он.

Читайте также: Комиссар ООН по правам человека Тюрк: Я боюсь за население Украины этой зимой

И добавил, что в ООН и в дальнейшем надеются и ожидают, "что россияне выполнят свои обязательства".

"Но я не думаю, что у нас есть возможности и полномочия, чтобы заставить россиян", - сказал Фрэнсис.

Глава Ассамблеи напомнил, что ГА приняла "ряд решительных резолюций, призывающих Российскую Федерацию уважать закон и немедленно вывести свои войска" с территории Украины.

"Я помню, что сам вставил в резолюцию слово "немедленно", - добавил он. - Это (российская агрессия, - Ред.) является фундаментальным и вопиющим нарушением международного права, с которым мы не можем мириться. Россияне создали плохой прецедент, если другие страны решат последовать их примеру", - резюмировал Фрэнсис.

Читайте также: В августе от российских обстрелов погибли 184 мирных жителя, 856 получили ранения, - ООН