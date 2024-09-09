Генассамблея ООН не может заставить РФ соблюдать Устав Организации, - глава Ассамблеи Фрэнсис
Генеральная Ассамблея ООН не имеет возможности заставить Россию соблюдать Устав организации и требования международного права.
Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил глава Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос журналиста, сделала ли Генассамблея все от нее зависящее, чтобы заставить Россию прекратить войну и соблюдать Устав ООН и международное право, Фрэнсис отметил, что ГА не имеет возможности принуждать страны выполнять свои обязательства.
"Мы действуем по убеждению, основанному на наших ценностях и принципах, и надеемся, что все государства-члены Организации Объединенных Наций будут придерживаться обязательств, которые они взяли на себя при вступлении в ООН, одним из которых, конечно, является уважение к территориальной целостности других государств", - пояснил он.
И добавил, что в ООН и в дальнейшем надеются и ожидают, "что россияне выполнят свои обязательства".
"Но я не думаю, что у нас есть возможности и полномочия, чтобы заставить россиян", - сказал Фрэнсис.
Глава Ассамблеи напомнил, что ГА приняла "ряд решительных резолюций, призывающих Российскую Федерацию уважать закон и немедленно вывести свои войска" с территории Украины.
"Я помню, что сам вставил в резолюцию слово "немедленно", - добавил он. - Это (российская агрессия, - Ред.) является фундаментальным и вопиющим нарушением международного права, с которым мы не можем мириться. Россияне создали плохой прецедент, если другие страны решат последовать их примеру", - резюмировал Фрэнсис.
Пожалуйста, подождите...
А у нас, крім безпілотників, що є?
А при спробі розробляти ЯЗ ці "друзі" нам дупу на британський прапор порвуть.
/Голда Меїр, (народилася в Києві, доречі), саме її вперше назвали "залізна леді"/
Що цікаво, вона ніколи не говорила, що це буде саме ізраїльська ЯЗ.
Что бы мы все верили. Президент Залужный. Выпуск облигаций. Вся страна, 10 лет 30% от зарплаты чтоб выковать ядерный щит. Пушки вместо масла. Лично, вы, согласны?
Можна почати розробляти ЯЗ і воювати далі лопатами, а пенсії платити бусами.
Щоб робити такі демарші треба спочатку позбавитися залежності у всьому.
1. Вьетнам и советские летчики крушили в капусту ядерную державу.
2. Тот же, Вьетнам успешно дал отпор ядерному Китаю.
3. На Фолклендах Аргентина крошила батон на ядерную Британию. Правда, по слухам, те перли туда ядерное оружие.
4. Моя страна успешно успешно противостоит ядерной доктрине России.
Мы видим что войны отдельно, ядерные арсеналы отдельно.
"Но це, синку фантастіка"
Но когда хохол (Я) родился еврей заплакал.
По общемировым понятиям
"Ежели теперича мы одна семья, все долары поровну. На то мы и родня.
Но по вашему 15 республик равноправные, но долги СССР будет отдавать Иван дурак.
Нихера. Наследник тот кто взял на себя долги, ну и оставшиеся активы.
Украина добровольно ушла в новую жизнь без долгов.
Членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединённых Наций, включая Совет Безопасности и все другие органы и организации системы Организации Объединённых Наций, продолжается Российской Федерацией (РСФСР) при поддержке стран Содружества Независимых Государств. В этой связи прошу использовать в Организации Объединённых Наций название "Российская Федерация" вместо названия "Союз Советских Социалистических Республик". Российская Федерация сохраняет полную ответственность за все права и обязательства СССР по Уставу Организации Объединённых Наций, включая финансовые обязательства. Прошу Вас рассматривать настоящее письмо как подтверждение полномочий представлять Российскую Федерацию в органах Организации Объединённых Наций для всех лиц, обладающих в настоящее время полномочиями представителей СССР при Организации Объединённых Наций.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-1 [1]
Генеральный секретарь распространил эту просьбу среди членов ООНhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-2 [2] . Поскольку возражений не последовало, Российская Федерация заняла место СССР, а Борис Ельцин лично занял место Российской Федерации на заседании Совета Безопасности 31 января 1992 года.
Так само, втрачено авторитет: якщо постійно жалітися, що немає повноважень викинути агресора із організації, або неможливо втрутись у конфлікт, бо це буде «ескалацією», всі зрозуміють, що з ООН явно щось не те.
Але це структура з бюджетом невеликої країни, тому вона має достатній вплив, щоб гарантувати своє існування.
Ліга Націй не змогла запобігти Другій Світовій (заради чого й створювалась). ООН протрималась довше, але результат, на жаль, той же.
Ви, як маленька дитина, їй бо)
57 стран которые Россия считает не дружественными.
3/4 мира похер эта война.
ООН останется в, несколько, усеченом виде. Там будет рулить новый Собез.
Россия, Китай, Брзилия, ЮАР и для прикола Египет
Кволі, але пафосні, трусливі, але в костюмах суперменів, брехливі, але в білому одязі немов святі, алчні, але ненаситні і страшенно.жалюгідні і ниці, самопринижені до крайньої межі. І ким?
Пуйлом.
Ну це вже повна деградація.
Може хоч хто скаже за Україну, що хоч не треба визискувати внески в ті Потужні організації! Хай з московських рахунків оплачують
журналисты Bild «слили» переписку главы ООН негодяя Гутерриша и мерина Лаврова. там Гутерриш предлагает отменить финансовые санкции ЕС против «Россельхозбанка». Для этого Гутерриш предлагает создать фейковый банк-«прокладку», который сможет обходить санкции США и ЕС.