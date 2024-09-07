В августе от российских обстрелов погибли 184 мирных жителя, 856 получили ранения, - ООН
За август 2024 года в Украине в результате российских атак погибли по меньшей мере 184 мирных жителя и пострадали 856 человек.
Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Только в августе погибли 184 мирных жителя и 856 получили ранения, что является вторым по величине ежемесячным числом жертв в 2024 году после июля", - говорится в отчете.
Глава миссии Даниэль Белл отметил, что целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к длительным отключениям электроэнергии по всей стране, тогда как недавние атаки разрушили или повредили больницы, школы, супермаркеты и критически важную энергетическую инфраструктуру.
ООН отмечает, что 26 августа российские вооруженные силы начали одну из крупнейших скоординированных воздушных атак по всей Украине с февраля 2022 года. В результате этого погибли 8 мирных жителей и по меньшей мере 23 получили ранения, а также было повреждено не менее 25 энергетических объектов в 15 регионах Украины.
30 августа авиабомбы поразили четыре района Харькова, в результате чего погибли 6 мирных жителей и по меньшей мере 44 получили ранения.
Пожалуйста, подождите...
Зате загиблих хамасівських чурбанів рахують добре.
‼️‼️‼️МАКСІМАЛЬНИЙ РЕПОСТ
Під час теракту у Полтаві пораненим надавав допомогу екіпаж наших парамедиків - Ігор Ткачов та Поліна Мельник. Ігор виклав свої думки про рівень надання допомоги у блозі: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fcolumns%2F2024%2F09%2F4%2F7473379%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3bKRWVBHrbaiL71Tb8yckjejLj0X953qi5-VvT-HlPqS7_oAMFmRAq_dI_aem_HCNymsTtIBdZ9xvG9w4uwg&h=AT1uTlRXfUNK2OzrQ_5-LiQgckWhwNVA7RuqjkmklnN1Bm1CYNgJZAusvkB124JgxBCNsW2M8qbHc_qKmsYSw36NcOUKZ9YkSbS0csCbIIdLAnKBBQAXQDHlzTEarfenNVzw9d6LzQ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT08YI4RHPT3zmg6KQ1V8Izt3ibF6mo4nbJx9JkN7mi3B6NLXUhHzy1eZUmBLcMCvCaxX2PrRlUsD1AOs4sAIrUYVbRnlgXY3IqHX6LRmPFYHi6u7La_dCtROkvMPG3LUzYlg9JmTHryPDYYP11eLigV7P2gUezo8eaifI2HSKb9tvuNiZFa0Cp5k2zz3aXH55_1KxsyVZ14HrrsDduVb6cs12614sAtCjV2 https://www.pravda.com.ua/columns/2024/09/4/7473379/
У висновках Ігор пише речі, які я хочу прочитати разом із Міністром охорони здоров'я @ляшко віктор та Міністром внутрішніх справ @Клименко Ігор:
"Неякісні турнікети були всюди, і здається, що оригінальні сертифіковані були тільки у нас. Приносили пораненого з турнікетом, а турнікет китайський, докрутити його неможливо. Ми накладали свої, але вони швидко закінчувалися. Коли кричав: "Дайте турнікет", давали китайський, і я внутрішньо вмирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг через те, що хтось, навіть не ворог, вирішив їх убити китайським лайном"
Проблема неякісних турнікетів на фронті не вирішена вже дуже довгий час. Наші парамедики роками звітують про заміну китайського аліекспресу в аптечках бійців. Але зараз ми говоримо про глибокий тил, який має бути також готовим у будь-який момент надавати допомогу і рятувати. Йдеться про тил, у якого була купа часу підготуватись, забезпечитись, навчитись. Це зволікання коштує людям життів, яких уже не повернути. Люди гинуть, бо неякісна підробка не здатна перекрити кровотечу.
"Перед нами стояв старий величезний ЗіЛ, у який просто завантажували поранених. Їх клали на ганчірки, ковдри, двері, піднімали майже вище голови і закидали в кузов. Місця вже не було, двері закрили, і ЗіЛ поїхав через усе місто до лікарні, набитий людьми, які вмирали. Біля ЗіЛа лежали ще десятки тіл. ДСНС та військові зносили тіла з розбитого будинку і подвір'я під дерева, де сам собою організувався сортувальний пункт".
Питання масової евакуації поранених ми у своєму батальйоні підняли в перші дні війни. Зрозумівши ще у лютому, що потік поранених буде безперевним, ми поставили рейси "Кракен" і "Австрійка". Чому такої практики немає в тилу, який повинен бути готовим приймати поранених вже третій рік, не кажучи вже про всі попередні? Описане Ігорем свідчить, що ці процеси навіть не проговорюються на рівні навчань чи теорії. Люди взагалі не розуміють, що робити, коли опиняються поруч з пораненими. Хоча повинні оперувати такими знаннями згадно більшості посадових обов'язків.
Хто відповідатиме за загиблих, на яких не вистачило якісних розхідників? Хто нарешті відповість за нестачу турнікетів всюди, де під прямим ризиком людське життя?
А звичайних людей я ще раз хочу мотивувати проходити курси, вчитись відрізняти підробку від оригіналу, купувати собі якісні турнікети (наприклад, Січ чи САТ) і завжди носити їх з собою. Наш графік навчань за лінком: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhospitallers-courses.webflow.io%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3coMMr8SrE_dJtGTRPdP2_fEMPSOoYo85_Ylg2AICjQMM2pvg8QWPFgjo_aem_C8PBsukJlHwZOFQ5OpBVOA&h=AT0_BhZ9zr0MqrxkhcpWJav4i-AJ2H9BZPDcErj1wyZb3aPA8-BbALNuB6lNX2yCpXZNqQWbh1Nc8GGngWi_ThLt0lAt9tBM1hfIH6LEMPD-4oGQdMusu-43oFXK_zMipdU5um70lA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT08YI4RHPT3zmg6KQ1V8Izt3ibF6mo4nbJx9JkN7mi3B6NLXUhHzy1eZUmBLcMCvCaxX2PrRlUsD1AOs4sAIrUYVbRnlgXY3IqHX6LRmPFYHi6u7La_dCtROkvMPG3LUzYlg9JmTHryPDYYP11eLigV7P2gUezo8eaifI2HSKb9tvuNiZFa0Cp5k2zz3aXH55_1KxsyVZ14HrrsDduVb6cs12614sAtCjV2 https://hospitallers-courses.webflow.io/
Є в медицині поняття превентивної смерті. Це коли за допомогою знань і вмінь людина може в найкоротші хвилини надати допомогу іншому, не розгубившись, не втративши цей дорогоцінний короткий шанс. Все залежить лише від нас. Це умови, які ставить нам життя під час війни, і щоб вистояти треба готуватись діяти в будь-який момент.
Р.S. Від себе додам , я особисто в цьому переконалася при розборі завалів НДСЛ «Охматдит» в Києві , коли деякі представники ДСНС ( за іхне забеспечення відповідає https://www.facebook.com/mvs.gov.ua?__cft__%5B0%5D=AZX5pJjlZKUsIf2vYAfvpnj8wBMi8qYWsUVDjTU35Q6GewZZh53XF8CrXeNN-TT86Mcs-exr1XknZ6SnDQXC65LP_q0DRZU_c8xKkq4WJAM_BXCSpmvWB19nyUYnuL-8svT35dX-*******************************************************************-mG9F-zHhQTpn&__tn__=-%5DK-R МВС України ) взагалі не мали турнікетів , деякі мали китайські підробки . Ситуація з медиками Охматдиту , які стояли поряд , була така ж сама , вони мали перев'язку , антисептичні розчини , готовність допомагати , але не було засобів тактичної медицини. Бо якщо б було багато важких постраждалих , їх кровотечю до приймального відділення треба б було зупиняти на місці турнікетами . Робимо висновок - цивільна/тилова Україна не готова до реалій війни
І.це трагедія