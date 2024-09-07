В августе от российских обстрелов погибли 184 мирных жителя, 856 получили ранения, - ООН

За август 2024 года в Украине в результате российских атак погибли по меньшей мере 184 мирных жителя и пострадали 856 человек.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Только в августе погибли 184 мирных жителя и 856 получили ранения, что является вторым по величине ежемесячным числом жертв в 2024 году после июля", - говорится в отчете.

Глава миссии Даниэль Белл отметил, что целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к длительным отключениям электроэнергии по всей стране, тогда как недавние атаки разрушили или повредили больницы, школы, супермаркеты и критически важную энергетическую инфраструктуру.

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ООН отмечает, что 26 августа российские вооруженные силы начали одну из крупнейших скоординированных воздушных атак по всей Украине с февраля 2022 года. В результате этого погибли 8 мирных жителей и по меньшей мере 23 получили ранения, а также было повреждено не менее 25 энергетических объектов в 15 регионах Украины.

30 августа авиабомбы поразили четыре района Харькова, в результате чего погибли 6 мирных жителей и по меньшей мере 44 получили ранения.