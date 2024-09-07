У серпні від російських обстрілів загинуло 184 мирні жителі, 856 дістали поранення, - ООН

За серпень 2024 року в Україні унаслідок російських атак загинули щонайменше 184 мирні жителі та постраждали 856 осіб.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Лише в серпні загинуло 184 мирні жителі та 856 дістали поранення, що є другим за величиною щомісячним числом жертв у 2024 році після липня", — ідеться у звіті.

Глава місії Даніель Белл зазначив, що цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до тривалих вимкнень електроенергії по всій країні, тоді як нещодавні атаки зруйнували або пошкодили лікарні, школи, супермаркети та критично важливу енергетичну інфраструктуру.

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ООН зазначає, що 26 серпня російські збройні сили розпочали одну з найбільших скоординованих повітряних атак по всій Україні з лютого 2022 року. Унаслідок цього загинуло 8 мирних жителів і щонайменше 23 дістали поранення, а також було пошкоджено щонайменше 25 енергетичних об'єктів у 15 регіонах України.

30 серпня авіабомби вразили чотири райони Харкова, внаслідок чого загинули 6 мирних жителів і щонайменше 44 дістали поранення.