РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12820 посетителей онлайн
Новости Война
4 560 32
Зеленский (19024) россия (92999) Курск (836)

Зеленский объяснил, почему операция ВСУ в Курской области была в секрете: Россия повсюду со своей разведкой

Зеленський пояснив, чому операція ЗСУ в Курській області була в секреті

План ВСУ по наступлению на Курскую область РФ нужно было держать в секрете, в том числе и от партнеров, поскольку российская разведка присутствует везде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 50-м международном форуме "Амброзетти" в Италии, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал глава государства, Украина имела информацию от своей разведки и партнеров из США, Евросоюза и Великобритании о том, что Россия хочет попытаться атаковать Сумскую область.

По словам Зеленского, страна-агрессор решила прибегнуть к этому после того, как в мае этого года ей не удалось оккупировать Харьков.

Президент рассказал, что после получения вышеупомянутой развединформации вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским было принято решение об операции ВСУ в Курской области.

Читайте также: С начала операции на Курщине РФ потеряла около 6 тыс. военных убитыми и ранеными, - Зеленский

"Мы должны были быть быстрее... Мы не могли потерять этот большой город (Сумы. - Ред.), этот большой регион... И никто не должен знать (об операции. - Ред.). Это не потому, что мы не уважаем кого-то - нет, это не об этом. Россия везде просто со своей разведкой, везде. Вот почему мы должны были пользоваться этой информацией очень осторожно, очень конфиденциально", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в результате Украина имела успех в Курской операции.

"Мы защитили этот регион, весь этот регион (Сумскую область. - Ред.) этой операцией", - сказал Зеленский.

К слову, ранее президент Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным ударом.

Читайте также: Украина многого достигла во время Курской операции, - Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Єрмак не знав?
показать весь комментарий
06.09.2024 23:40
+21
Хто небуть скажіть непоцу, що ОПу без роспаспорта не беруть.
показать весь комментарий
06.09.2024 23:44
+19
Боже, це навіть читати гидго. Уявляю що відчували ті хто слухав цей тупий висер.
показать весь комментарий
06.09.2024 23:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єрмак не знав?
показать весь комментарий
06.09.2024 23:40 Ответить
Знал, но никому на параше не сказал, хотя его пытали.
показать весь комментарий
07.09.2024 07:17 Ответить
Хто небуть скажіть непоцу, що ОПу без роспаспорта не беруть.
показать весь комментарий
06.09.2024 23:44 Ответить
Зеленський точно не Голобородько, а щось середнє між Голохвастим і Шуриком Балагановим.

Як помічник Єрмака, Шура неймовірно хороший - він сповнений сил і енергії і не має особливої ​​фантазії, а тому виконує всі завдання точно так, як потрібно.
показать весь комментарий
06.09.2024 23:50 Ответить
Чє та ЗЄ записали спільний відосик:

показать весь комментарий
06.09.2024 23:44 Ответить
ЧмЕ / чМоЗЕ а не че)))
показать весь комментарий
07.09.2024 00:16 Ответить
На диво - Офіс не проговорився
показать весь комментарий
06.09.2024 23:46 Ответить
Нет никакого дива. Офис не проговорился потому что не знал...
показать весь комментарий
07.09.2024 02:06 Ответить
Хоча я жiнкa, але теж так думаю...
показать весь комментарий
07.09.2024 19:12 Ответить
Боже, це навіть читати гидго. Уявляю що відчували ті хто слухав цей тупий висер.
показать весь комментарий
06.09.2024 23:47 Ответить
Учора казав що та агентура рашистська чеченців вбивала, а тепер каже що плани України здають - ВИРОДОК !
показать весь комментарий
07.09.2024 01:15 Ответить
100 %
Вот как раз на этом Саныча в свое время и вербанули чекисты
показать весь комментарий
06.09.2024 23:51 Ответить
Санич,ти навіть не представляєш на скільки розвідка рф близько,вони навіть знають,як виглядає твоя пряма кишка,завдяки пісюну Єрмака
показать весь комментарий
06.09.2024 23:52 Ответить
СПєрмака!
показать весь комментарий
07.09.2024 00:04 Ответить
Об этой операции не знал и зеленский. ПОэтому раш-разведка осталась не у дел. Даже Сыру кобриги не всё говорили. Отсюда и успех
показать весь комментарий
07.09.2024 00:19 Ответить
Якщо ішак знає то і кацап знає.
показать весь комментарий
07.09.2024 00:23 Ответить
Воно повний непотріб!
показать весь комментарий
07.09.2024 00:26 Ответить
Неужели верховную бубочку никто не предупредил?
показать весь комментарий
07.09.2024 00:38 Ответить
Після 25 травня Ц Р, у єрмака+зеленського та челядників, усьо ж стало ПРОСТРОЧЕНИМ і

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
показать весь комментарий
07.09.2024 00:59 Ответить
А ХТО БУВ В ДЕЛЕГАЦІЇ З НИМ? там в Італії , де він висрав оце...
показать весь комментарий
07.09.2024 01:22 Ответить
Доречі західні ЗМІ написали- не знав ні Єрмак ні Буданов
показать весь комментарий
07.09.2024 01:23 Ответить
Як добре, що російська розвідка то сезонне явище!
Ось минулого року її взагалі не було, і тому розповідати про літній наступ 2023го меле-марафон почав ще за півроку до його початку.
показать весь комментарий
07.09.2024 06:53 Ответить
Воронеж ,шо там пепео ?там у вас склад боеприпасов взрывается
показать весь комментарий
07.09.2024 07:02 Ответить
https://t.me/voynareal/97973 Служба БПЛА навідалася на склад *********** у с. Солдатське Воронезької області. Попри заяви губернатора, що все збили, детонація відбувається вже декілька годин.
показать весь комментарий
07.09.2024 07:03 Ответить
Афігеть захистили Сумщину, да її зараз рівняють КАБами
показать весь комментарий
07.09.2024 07:52 Ответить
Воронеж ровняють
показать весь комментарий
07.09.2024 08:17 Ответить
Так воно i e...🥺☹️😢😠
показать весь комментарий
07.09.2024 19:16 Ответить
Як розповів глава держави, Україна мала інформацію від своєї розвідки та партнерів зі , Євросоюзу та Великої Британії про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область. Джерело:

Ага, напевно саме тому в Курській обл. було кілька тисяч строковиків, які за кілька днів розбіглися хто куди. «Готувалися напасти», *** ... Ню, ню.
показать весь комментарий
07.09.2024 08:29 Ответить
Від кого була в секреті? Що за байки воно розповідає. Хтось без Єрмака і посрать не сходить, не те щоб щось в секреті втримати. Узгоджена на всіх рівнях і обома сторонами. Операція "Сначала Донбас наш".
показать весь комментарий
07.09.2024 11:00 Ответить
В Київі під куполом ВР чоловік 200 сидить!
показать весь комментарий
07.09.2024 14:20 Ответить
 
 