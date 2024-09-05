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Столтенберг (1619) Курск (829)

Украина многого достигла во время Курской операции, - Столтенберг

Єнс Столтенберг в Брюселі

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина "многого" достигла во время наступательной операции в Курской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В то же время, по словам Столтенберга, трудно сказать, как ситуация будет развиваться дальше.

"Только украинцы могут сделать необходимый сложный выбор, например, относительно того, где развернуть свои силы и какой тип войны является уместным в этой ситуации", - сказал он.

По словам генсека НАТО, Украина имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории России.

"Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, которые все еще имеют ограничения, смягчили их, чтобы Украина могла защитить себя", - добавил Столтенберг.

Читайте также: Столтенберг об операции ВСУ в Курской области: право Украины на самооборону не заканчивается на границе
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Топ комментарии
+2
Багато чого, але чого саме сказати не зміг.
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05.09.2024 18:56
+1
а лапті аладіна сказав, що 200 ослойобів, вже знищили багатотисячну армію укров.
кому вірити?
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05.09.2024 18:43
+1
Захід уже не знає, як Україну примусити до капітуляції: зброю не дає, бити по кацапській території не можна та ще й на курянам пи..ди дали..
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05.09.2024 18:59
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А вам чого побіцяв зермак за підлиз?
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05.09.2024 18:32 Ответить
vlad c73260f7 - що, кацапчику переймаєшся?

Ми багато твоїх сородічей кацапцьких на Курщини забили.

Займися своєю ісконною працею - йди щи лаптєм пааахлєбай.
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05.09.2024 18:37 Ответить
Рюзкє, та помовч вже...
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05.09.2024 21:51 Ответить
А THE TELEGRAF написав, що ми нічого не досягли.

Виходить, що THE TELEGRAF то кацапцький прошарок.
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05.09.2024 18:34 Ответить
бла-бла-бла-бла
бу-бу-бу-бу-бу-бу
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05.09.2024 22:27 Ответить
а лапті аладіна сказав, що 200 ослойобів, вже знищили багатотисячну армію укров.
кому вірити?
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05.09.2024 18:43 Ответить
Вірь лаптям, якщо розум втратив.
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05.09.2024 19:00 Ответить
Багато чого, але чого саме сказати не зміг.
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05.09.2024 18:56 Ответить
Принаймні ***** вже не бажає розмовляти з "учьотом сітуаціі на зємлє"..... чи як воно там казало....
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05.09.2024 19:01 Ответить
ви молодець, файний висновок! +100% вірно!
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05.09.2024 19:23 Ответить
Захід уже не знає, як Україну примусити до капітуляції: зброю не дає, бити по кацапській території не можна та ще й на курянам пи..ди дали..
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05.09.2024 18:59 Ответить
так хай почне примушувати до капітуляції піттторашку.
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05.09.2024 19:25 Ответить
Хотілось би щоб цей Генсек (асоціації не дуже) " на вопроси смотрєл ширше" і пояснив, особливо нам, жителям прикордоння Сумщини про це "багато чого" крім зачистки орками цієї території від людей.
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05.09.2024 19:04 Ответить
@ "Ситуація в Курській області на 5 вересня 19:00 год.:

У Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Руськой Конопельки, на схід від Мартиновки, в районі Черкаського Порєчного і на північ від Руського Порєчного.
В Руськой Конопельці ЗСУ зайняли центральну частину населеного пункту.
Протягом минулого тижня російські війська за підтримки бронетехніки зробили низку спроб повернути позиції, проте ЗСУ вдалося відбити всі атаки.
На схід Мартиновки, по кадрах з дронів, бої продовжуються за автошляхом на північ від Пушкарного.
На північ від Руського Порєчного продовжуються бої в районі н.п. Камишовка та Нєчаєв.

У Кореньовському районі тривають бойові зіткнення під Алєксандровкою, Комаровкою та Корєнево.

У Глушковському районі ситуація без змін. ЗСУ знищили ще одну понтонну переправу. Продовжуються взаємні артилерійські удари та атаки дронів.".
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05.09.2024 19:48 Ответить
Главное сейчас быстро отойти с Курской области в Донецкую.
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05.09.2024 20:04 Ответить
Пропаганда
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06.09.2024 04:02 Ответить
ЗупинитииКурську операцію-це така ж безглузда думка як,наприклад,зупинити опір десь на Донбасі.Але щось не так в верхах,якщо вирішили залишити війська ЗСУ на Курщині в тих кордонах,куди просунулись на початку.Це означає-завалити блискучий задум.Хто кому заважає не знаю,але вороги впливові на самій верхушці є...
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05.09.2024 22:05 Ответить
НАТО допомагає лише другосортними бойовими літаками, а армії потрібна першокласна зброя.
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05.09.2024 22:16 Ответить
Здається саме курська операція найбільше схоже на початок кінця рф; якби знайшлися сили дійти до москви..
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06.09.2024 03:59 Ответить
 
 