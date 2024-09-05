Україна багато чого досягла під час Курської операції, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна "багато чого" досягла під час наступальнох операції у Курській області РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Водночас, за словами Столтенберга, важко сказати, як ситуація буде розвиватися далі.
"Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації", – сказав він.
За словами генсека НАТО, Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.
"Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла захистити себе", – додав Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Ми багато твоїх сородічей кацапцьких на Курщини забили.
Займися своєю ісконною працею - йди щи лаптєм пааахлєбай.
Виходить, що THE TELEGRAF то кацапцький прошарок.
бу-бу-бу-бу-бу-бу
кому вірити?
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