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Столтенберг Єнс (1595) Курськ (845)

Україна багато чого досягла під час Курської операції, - Столтенберг

Єнс Столтенберг в Брюселі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна "багато чого" досягла під час наступальнох операції у Курській області РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Водночас, за словами Столтенберга, важко сказати, як ситуація буде розвиватися далі.

"Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації", – сказав він.

За словами генсека НАТО, Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.

"Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла захистити себе", – додав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про операцію ЗСУ у Курській області: право України на самооборону не закінчується на кордоні

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Топ коментарі
+2
Багато чого, але чого саме сказати не зміг.
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05.09.2024 18:56
+1
а лапті аладіна сказав, що 200 ослойобів, вже знищили багатотисячну армію укров.
кому вірити?
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05.09.2024 18:43
+1
Захід уже не знає, як Україну примусити до капітуляції: зброю не дає, бити по кацапській території не можна та ще й на курянам пи..ди дали..
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05.09.2024 18:59
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А вам чого побіцяв зермак за підлиз?
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05.09.2024 18:32 Відповісти
vlad c73260f7 - що, кацапчику переймаєшся?

Ми багато твоїх сородічей кацапцьких на Курщини забили.

Займися своєю ісконною працею - йди щи лаптєм пааахлєбай.
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05.09.2024 18:37 Відповісти
Рюзкє, та помовч вже...
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05.09.2024 21:51 Відповісти
А THE TELEGRAF написав, що ми нічого не досягли.

Виходить, що THE TELEGRAF то кацапцький прошарок.
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05.09.2024 18:34 Відповісти
бла-бла-бла-бла
бу-бу-бу-бу-бу-бу
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05.09.2024 22:27 Відповісти
а лапті аладіна сказав, що 200 ослойобів, вже знищили багатотисячну армію укров.
кому вірити?
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05.09.2024 18:43 Відповісти
Вірь лаптям, якщо розум втратив.
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05.09.2024 19:00 Відповісти
Багато чого, але чого саме сказати не зміг.
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05.09.2024 18:56 Відповісти
Принаймні ***** вже не бажає розмовляти з "учьотом сітуаціі на зємлє"..... чи як воно там казало....
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05.09.2024 19:01 Відповісти
ви молодець, файний висновок! +100% вірно!
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05.09.2024 19:23 Відповісти
Захід уже не знає, як Україну примусити до капітуляції: зброю не дає, бити по кацапській території не можна та ще й на курянам пи..ди дали..
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05.09.2024 18:59 Відповісти
так хай почне примушувати до капітуляції піттторашку.
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05.09.2024 19:25 Відповісти
Хотілось би щоб цей Генсек (асоціації не дуже) " на вопроси смотрєл ширше" і пояснив, особливо нам, жителям прикордоння Сумщини про це "багато чого" крім зачистки орками цієї території від людей.
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05.09.2024 19:04 Відповісти
@ "Ситуація в Курській області на 5 вересня 19:00 год.:

У Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Руськой Конопельки, на схід від Мартиновки, в районі Черкаського Порєчного і на північ від Руського Порєчного.
В Руськой Конопельці ЗСУ зайняли центральну частину населеного пункту.
Протягом минулого тижня російські війська за підтримки бронетехніки зробили низку спроб повернути позиції, проте ЗСУ вдалося відбити всі атаки.
На схід Мартиновки, по кадрах з дронів, бої продовжуються за автошляхом на північ від Пушкарного.
На північ від Руського Порєчного продовжуються бої в районі н.п. Камишовка та Нєчаєв.

У Кореньовському районі тривають бойові зіткнення під Алєксандровкою, Комаровкою та Корєнево.

У Глушковському районі ситуація без змін. ЗСУ знищили ще одну понтонну переправу. Продовжуються взаємні артилерійські удари та атаки дронів.".
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05.09.2024 19:48 Відповісти
Главное сейчас быстро отойти с Курской области в Донецкую.
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05.09.2024 20:04 Відповісти
Пропаганда
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06.09.2024 04:02 Відповісти
ЗупинитииКурську операцію-це така ж безглузда думка як,наприклад,зупинити опір десь на Донбасі.Але щось не так в верхах,якщо вирішили залишити війська ЗСУ на Курщині в тих кордонах,куди просунулись на початку.Це означає-завалити блискучий задум.Хто кому заважає не знаю,але вороги впливові на самій верхушці є...
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05.09.2024 22:05 Відповісти
НАТО допомагає лише другосортними бойовими літаками, а армії потрібна першокласна зброя.
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05.09.2024 22:16 Відповісти
Здається саме курська операція найбільше схоже на початок кінця рф; якби знайшлися сили дійти до москви..
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06.09.2024 03:59 Відповісти
 
 