Столтенберг про операцію ЗСУ у Курській області: право України на самооборону не закінчується на кордоні

Вторгнення України в російську Курську область є законним і підпадає під право Києва на самооборону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг німецькому тижневику Welt am Sonntag.

Зазначається, що це перший коментар генсека НАТО щодо наступу ЗСУ в Курській області

"Україна має право на самооборону. І, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні", - цитує його агентство.

Столтенберг додав, що керівництво НАТО не було заздалегідь проінформоване про плани України і не відігравало в них жодної ролі. Раніше про це говорили й інші західні політики.

Глава НАТО при цьому вважає, що Україна наражається на ризик через наступ ЗСУ на території Росії, але, за його словами, Київ сам має вирішувати, як вести свою військову кампанію.

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"Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам через кордон, - сказав Столтенберг. - Як і всі військові операції, це пов'язано з ризиками. Але це рішення України, як захищати себе".

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що наступ ЗСУ в Курській області приніс відчутні результати.