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Столтенберг про операцію ЗСУ у Курській області: право України на самооборону не закінчується на кордоні

Столтенберг про наступ ЗСУ у Курській області

Вторгнення України в російську Курську область є законним і підпадає під право Києва на самооборону.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг німецькому тижневику Welt am Sonntag.

Зазначається, що це перший коментар генсека НАТО щодо наступу ЗСУ в Курській області

"Україна має право на самооборону. І, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні", - цитує його агентство.

Столтенберг додав, що керівництво НАТО не було заздалегідь проінформоване про плани України і не відігравало в них жодної ролі. Раніше про це говорили й інші західні політики.

Глава НАТО при цьому вважає, що Україна наражається на ризик через наступ ЗСУ на території Росії, але, за його словами, Київ сам має вирішувати, як вести свою військову кампанію.

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"Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам через кордон, - сказав Столтенберг. - Як і всі військові операції, це пов'язано з ризиками. Але це рішення України, як захищати себе".

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що наступ ЗСУ в Курській області приніс відчутні результати.

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) ЗСУ (7522) Курськ (1100)


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Топ коментарі
+5
Право України на самооборону не закінчується ані на кордоні, ані в москві, ані на Північному полюсі, ані на Сахаліні - воно обмежене лише виборчим бюлетенем за патологічного ухилянта-заробітчанина та переляком союзників.
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31.08.2024 08:01
+5
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31.08.2024 08:02
+3
А шо это Штаты не замечают, шо курская афера посыпалась?
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31.08.2024 08:27
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Головне 100500 раз розказати що "ми нічого не знали, не допомагали, не здогадувалися і взагалі проти ескалації". А то ***** ще пальцем може погрозити і знову штанці треба буде прати.
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31.08.2024 07:49 Відповісти
Право України на самооборону не закінчується ані на кордоні, ані в москві, ані на Північному полюсі, ані на Сахаліні - воно обмежене лише виборчим бюлетенем за патологічного ухилянта-заробітчанина та переляком союзників.
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31.08.2024 08:01 Відповісти
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31.08.2024 08:02 Відповісти
А шо это Штаты не замечают, шо курская афера посыпалась?
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31.08.2024 08:27 Відповісти
Даже если предположить, шо задумка была зайти Луганску с Донецком с тылу, то время было уже утеряно еще на период "разработки" этой тупо аферы. Бо кацапы на тех фронтах преобладали в людях , то ограничившись обороной сняли часть войск и кинули на Курск, пока подтянутся силы из севера , и даже из-под Монголии. Теперь кацапы создают полноценный курский фронт,который ,шо черная дыра жрет наши силы. Кацапы также подсилили и Луганск с Донецком, теперь только продвигаются вперед и нам нечем противостоять, бо то, что предназначалось для обороны под Донецком распылилось в безглуздiй атацi на Курськ. Саме головне, що хоча й захопили курщину, кацапи не полишили засипати кабами харкiвщину з сумщиною, а так зебiли ратували, що тепер рашисти не будуть дошкуляти кабами. Прийде час за все наркомани будуть вiдповiдати. А 73% поки що зараз вiдповiдають за свiй недолугий вчинок...
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31.08.2024 08:48 Відповісти
Можливо їм не буде перед ким відповідати.
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31.08.2024 08:53 Відповісти
Так в 2014 році вже хотіли зайти в Донецьк з тилу ,а закінчилось все Іловайським "котлом".
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31.08.2024 09:04 Відповісти
Щоб Зебіл та не обісрався? він обсирається в усьому, чому курська операція має бути винятком?
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31.08.2024 09:54 Відповісти
Так американцям вже набридла зеліна курська авантюра ,отже вони і кажуть ,"ми вас туди не посилали ,а якщо вляпаєтесь - то викручуйтесь самі".
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31.08.2024 08:41 Відповісти
І вони абсолютно праві. перш ніж вий*буватися з голою сракою на Курськ, Зебіл мав з союзниками узгодити і розробити спершу захист тилу, а потім - саму операцію. Бо тепер усі умиють руки: "Це була ваша ідея, тож розрулюйте самі".
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31.08.2024 09:49 Відповісти
Вони не знають, як коментувати курську аферу Зебіла. Роблять добру міну при поганій грі.
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31.08.2024 09:47 Відповісти
 
 