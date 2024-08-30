Наступ ЗСУ на Курщині змінив на Заході наративи щодо війни, - посол ЄС Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що наступ ЗСУ в Курській області приніс відчутні результати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами дипломатки, ставлення до подій на Курщині принципово відрізняється від того, що часом доводиться чути на Заході

"Можливо, для військових експертів, які є у цій кімнаті, наступ ЗСУ на Курщині видається не таким переконливим. Але це була надзвичайно важливо для українців. Не тільки для зміни наративів. Моральний поштовх був надзвичайним", - пояснила Матернова.

Вже зараз, зазначила вона, наступ ЗСУ на російській території приніс відчутні результати.

"Тобто ми маємо зміну наративів на Заході щодо війни, маємо зростання морального духу, і до того ж українці отримали сотні російських військовополонених, яких вони можуть обміняти на полонених українців. ... Це змінило динаміку війни, попри те, що ми маємо просування росіян на сході України", – додала посол.

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