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Новини Війна
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Наступ ЗСУ на Курщині змінив на Заході наративи щодо війни, - посол ЄС Матернова

Матернова про наступ ЗСУ на Курщині

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що наступ ЗСУ в Курській області приніс відчутні результати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами дипломатки, ставлення до подій на Курщині принципово відрізняється від того, що часом доводиться чути на Заході

"Можливо, для військових експертів, які є у цій кімнаті, наступ ЗСУ на Курщині видається не таким переконливим. Але це була надзвичайно важливо для українців. Не тільки для зміни наративів. Моральний поштовх був надзвичайним", - пояснила Матернова.

Вже зараз, зазначила вона, наступ ЗСУ на російській території приніс відчутні результати.

"Тобто ми маємо зміну наративів на Заході щодо війни, маємо зростання морального духу, і до того ж українці отримали сотні російських військовополонених, яких вони можуть обміняти на полонених українців. ... Це змінило динаміку війни, попри те, що ми маємо просування росіян на сході України", – додала посол.

Читайте: Україні треба дозволити бити вглиб території РФ західною зброєю, - посол ЄС Матернова

Автор: 

росія (65010) Матернова Катаріна (72) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+3
і шо ми з тею курвщіною робити будем?
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30.08.2024 17:11
+3
Повністю утримувати, згідно конвенціям. І всілякі ООНи, гамнесті будуть за цим слідкувати..будемо на говностані будувати житло, водогони, проводити газ, електрику..перевеземо туди своїх лікарів..
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30.08.2024 17:16
+3
це були нормальні зелені понти і не більше - без ніякої цілі...
буба без понтів як дурак без фантіків...
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30.08.2024 17:22
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Овердопуя непотрібних чиновників....
Я вам скажу що років 40 ще до ЄС К до Києва рачки...
Через корупцію і негідий державний апарат. Тобто люди в нас поганої якості.
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30.08.2024 17:11 Відповісти
При владі точно поганої якості люди . Одразу згадалася слуга третьякова , та десь вона була права
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30.08.2024 18:10 Відповісти
і шо ми з тею курвщіною робити будем?
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30.08.2024 17:11 Відповісти
Повністю утримувати, згідно конвенціям. І всілякі ООНи, гамнесті будуть за цим слідкувати..будемо на говностані будувати житло, водогони, проводити газ, електрику..перевеземо туди своїх лікарів..
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30.08.2024 17:16 Відповісти
це були нормальні зелені понти і не більше - без ніякої цілі...
буба без понтів як дурак без фантіків...
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30.08.2024 17:22 Відповісти
варіанти 3:
1. тримати будемо
2. залишимо
3. попремось на масквабад
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30.08.2024 17:14 Відповісти
для масквабада потрібна висадка союзників, а вони в теплі і безпеці , тому
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30.08.2024 17:32 Відповісти
Без овердофіга фронтової ППО та переваги в повітрі? Ну пріться пріться!! А бійці хай спостерігають з безпечної відстані...
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30.08.2024 18:04 Відповісти
мені б хотілось 3, але буде 2.
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30.08.2024 17:16 Відповісти
От дурна послиця, ну шо вона розуміє.
Кожен справжній експерд з Цензора знає що бої за присілок ********* та шахту імені Засратька на Донбасі - набагато важливіші, скільки б втрат ЗСУ там не понесли.
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30.08.2024 17:20 Відповісти
я б навіть сказав послинкиня...
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30.08.2024 17:37 Відповісти
є таке славне слово pivot це тей запалювач який все запалює і з якого все починаєтьсй.
так от ми таки свого pivota знайшли.
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30.08.2024 17:44 Відповісти
Червоні лінії залишились червоними та нерухомими.
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30.08.2024 17:54 Відповісти
Курск- це тільки піар.
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30.08.2024 18:19 Відповісти
Авантюра
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30.08.2024 19:12 Відповісти
Хрюкаєш словами )(уйлуші, молодець
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30.08.2024 19:28 Відповісти
наступ ЗСУ в Курській області приніс відчутні результати.
Аякжеж...генерал пєрємога доповідає про пабєди....А те що на донеччині ,здаються кілометри...то такоє ?
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30.08.2024 19:11 Відповісти
Диван краще за посла ЄС знає що перемога а що ні
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30.08.2024 19:29 Відповісти
Ще буде видно чим ця курська авантюра закінчиться .
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30.08.2024 20:06 Відповісти
 
 