Україні треба дозволити бити вглиб території РФ західною зброєю, - посол ЄС Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова поділяє думку високого представника ЄС Жозепа Борреля щодо необхідності дозволити Києву завдавати ударів вглиб Росії західною зброєю.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

Матернова наголосила, що українцям потрібно дозволити ефективно захищатися від ударів РФ.

Водночас вона зауважила, що Київ повинен дотримуватись міжнародного права.

Щодо вашого питання, я можу лише повторити слова мого керівника, високого представника ЄС Жозепа Борреля, який дуже відкрито закликав скасувати обмеження на використання ракет дальнього радіуса дії, тому що Україні слід дозволити захищатися ефективно та відповідно до норм міжнародного права", - зазначила Матернова.

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За її словами, після найбільшого російського повітряного обстрілу по цивільній інфраструктурі для союзників настав час дати Україні більше можливостей відбивати удари РФ.

Вона нагадала, що окупанти атакували енергетичну інфраструктуру та будинки, а також вбили цивільних людей.

"Я дійсно вважаю, що настав час усім нам зібратися і допомогти Україні захистити себе, надавши ще більше засобів протиповітряної оборони та можливостей відбивати ці жахливі, жахливі удари", - додала посол Євросоюзу.

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