УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8753 відвідувача онлайн
Новини Війна
695 6

Україні треба дозволити бити вглиб території РФ західною зброєю, - посол ЄС Матернова

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова поділяє думку високого представника ЄС Жозепа Борреля щодо необхідності дозволити Києву завдавати ударів вглиб Росії західною зброєю.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

Матернова наголосила, що українцям потрібно дозволити ефективно захищатися від ударів РФ.

Водночас вона зауважила, що Київ повинен дотримуватись міжнародного права.

Щодо вашого питання, я можу лише повторити слова мого керівника, високого представника ЄС Жозепа Борреля, який дуже відкрито закликав скасувати обмеження на використання ракет дальнього радіуса дії, тому що Україні слід дозволити захищатися ефективно та відповідно до норм міжнародного права", - зазначила Матернова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна очікує отримати від ЄС дозвіл на удари по військових цілях на території РФ, - Кулеба

За її словами, після найбільшого російського повітряного обстрілу по цивільній інфраструктурі для союзників настав час дати Україні більше можливостей відбивати удари РФ.

Вона нагадала, що окупанти атакували енергетичну інфраструктуру та будинки, а також вбили цивільних людей.

"Я дійсно вважаю, що настав час усім нам зібратися і допомогти Україні захистити себе, надавши ще більше засобів протиповітряної оборони та можливостей відбивати ці жахливі, жахливі удари", - додала посол Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна потребує більше засобів ППО, жорстокість РФ необхідно припинити, - посол ЄС Матернова

Автор: 

зброя (7443) Матернова Катаріна (72)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про яку саме зброю мова зараз весь час йде?
показати весь коментар
29.08.2024 12:30 Відповісти
скоріш за все якісь авіамодельки-дрони.
показати весь коментар
29.08.2024 12:31 Відповісти
Та почекайте. Пишуть що пуйло вивів тільки 90% літаків. От коли 100% виведуть, Байден в той же день пафосно заявить, що дозволяє.
показати весь коментар
29.08.2024 12:33 Відповісти
У нас є повно представників за кордоном, починаючи з послів, консулів, представників України в ЄС,Парламентській асамблеї Ради Європи. Що роблять ці люди для України? Вони хоч раз рота відкрили про те, що нам потрібна військова допомога?Вони щось тямлять вимагати? В той час кацапи, як щури, повзають по кабінетах НАТО, ЄС, ООН, в деяких навіть двері ногами відкривають,бо людське нутро легко купується. В ЄС ті кацапи працюють керівниками комісій , прикриваючись чужим громадянством. Кацап за кордоном, все одно якою фарбою помазаний, але працює на росію. У нас- лише spielen muschile .В Асамблеї сидить 80% баб з 95 кварталу, і 99% розмовляє росмовою. Отаке представництво.
показати весь коментар
29.08.2024 12:52 Відповісти
За три роки можно уже давно і своє зробить
А то деякі вчені виїхали до Китаю і другі країни
Там потрібні
А ми тільки читаємо
Украв скільки то мільонів хто гривень хто доларів
Тільки не читаємо повернули скільки мільонів
і посадили на скільки то років
А більше читаємо закінчився термін розгляду справ
Подав апеляцію компенсували моральні збитки
зарплату а багатьох відновили на посадах
показати весь коментар
29.08.2024 12:52 Відповісти
Понапридумували собі якихось червоних ліній, путін на них дивиться як на дурачків та їм підігрує,
у путіна взаглі неає ніяких обмежень, хоче б"є по лікарнях, хоче по будинках, хоче по дамбах
показати весь коментар
29.08.2024 15:42 Відповісти
 
 