Украине нужно разрешить бить вглубь территории РФ западным оружием, - посол ЕС Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова разделяет мнение высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о необходимости позволить Киеву наносить удары вглубь России западным оружием.

Об этом она заявила в интервью "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

Матернова подчеркнула, что украинцам нужно позволить эффективно защищаться от ударов РФ.

В то же время она отметила, что Киев должен придерживаться международного права.

Относительно вашего вопроса, я могу лишь повторить слова моего руководителя, высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, который очень открыто призвал отменить ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия, потому что Украине следует позволить защищаться эффективно и в соответствии с нормами международного права", - отметила Матернова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает получить от ЕС разрешение на удары по военным целям на территории РФ, - Кулеба

По ее словам, после крупнейшего российского воздушного обстрела по гражданской инфраструктуре для союзников настало время дать Украине больше возможностей отражать удары РФ.

Она напомнила, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру и дома, а также убили гражданских людей.

"Я действительно считаю, что пришло время всем нам собраться и помочь Украине защитить себя, предоставив еще больше средств противовоздушной обороны и возможностей отражать эти ужасные удары", - добавила посол Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина нуждается в большем количестве средств ПВО, жестокость РФ необходимо прекратить, - посол ЕС Матернова