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Новости Война
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Украине нужно разрешить бить вглубь территории РФ западным оружием, - посол ЕС Матернова

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова разделяет мнение высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о необходимости позволить Киеву наносить удары вглубь России западным оружием.

Об этом она заявила в интервью "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

Матернова подчеркнула, что украинцам нужно позволить эффективно защищаться от ударов РФ.

В то же время она отметила, что Киев должен придерживаться международного права.

Относительно вашего вопроса, я могу лишь повторить слова моего руководителя, высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, который очень открыто призвал отменить ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия, потому что Украине следует позволить защищаться эффективно и в соответствии с нормами международного права", - отметила Матернова.

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По ее словам, после крупнейшего российского воздушного обстрела по гражданской инфраструктуре для союзников настало время дать Украине больше возможностей отражать удары РФ.

Она напомнила, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру и дома, а также убили гражданских людей.

"Я действительно считаю, что пришло время всем нам собраться и помочь Украине защитить себя, предоставив еще больше средств противовоздушной обороны и возможностей отражать эти ужасные удары", - добавила посол Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина нуждается в большем количестве средств ПВО, жестокость РФ необходимо прекратить, - посол ЕС Матернова

Автор: 

оружие (10203) Матернова Екатерина (55)


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Про яку саме зброю мова зараз весь час йде?
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29.08.2024 12:30 Ответить
скоріш за все якісь авіамодельки-дрони.
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29.08.2024 12:31 Ответить
Та почекайте. Пишуть що пуйло вивів тільки 90% літаків. От коли 100% виведуть, Байден в той же день пафосно заявить, що дозволяє.
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29.08.2024 12:33 Ответить
У нас є повно представників за кордоном, починаючи з послів, консулів, представників України в ЄС,Парламентській асамблеї Ради Європи. Що роблять ці люди для України? Вони хоч раз рота відкрили про те, що нам потрібна військова допомога?Вони щось тямлять вимагати? В той час кацапи, як щури, повзають по кабінетах НАТО, ЄС, ООН, в деяких навіть двері ногами відкривають,бо людське нутро легко купується. В ЄС ті кацапи працюють керівниками комісій , прикриваючись чужим громадянством. Кацап за кордоном, все одно якою фарбою помазаний, але працює на росію. У нас- лише spielen muschile .В Асамблеї сидить 80% баб з 95 кварталу, і 99% розмовляє росмовою. Отаке представництво.
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29.08.2024 12:52 Ответить
За три роки можно уже давно і своє зробить
А то деякі вчені виїхали до Китаю і другі країни
Там потрібні
А ми тільки читаємо
Украв скільки то мільонів хто гривень хто доларів
Тільки не читаємо повернули скільки мільонів
і посадили на скільки то років
А більше читаємо закінчився термін розгляду справ
Подав апеляцію компенсували моральні збитки
зарплату а багатьох відновили на посадах
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29.08.2024 12:52 Ответить
Понапридумували собі якихось червоних ліній, путін на них дивиться як на дурачків та їм підігрує,
у путіна взаглі неає ніяких обмежень, хоче б"є по лікарнях, хоче по будинках, хоче по дамбах
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29.08.2024 15:42 Ответить
 
 