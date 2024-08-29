Украине нужно разрешить бить вглубь территории РФ западным оружием, - посол ЕС Матернова
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова разделяет мнение высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о необходимости позволить Киеву наносить удары вглубь России западным оружием.
Об этом она заявила в интервью "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.
Матернова подчеркнула, что украинцам нужно позволить эффективно защищаться от ударов РФ.
В то же время она отметила, что Киев должен придерживаться международного права.
Относительно вашего вопроса, я могу лишь повторить слова моего руководителя, высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, который очень открыто призвал отменить ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия, потому что Украине следует позволить защищаться эффективно и в соответствии с нормами международного права", - отметила Матернова.
По ее словам, после крупнейшего российского воздушного обстрела по гражданской инфраструктуре для союзников настало время дать Украине больше возможностей отражать удары РФ.
Она напомнила, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру и дома, а также убили гражданских людей.
"Я действительно считаю, что пришло время всем нам собраться и помочь Украине защитить себя, предоставив еще больше средств противовоздушной обороны и возможностей отражать эти ужасные удары", - добавила посол Евросоюза.
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А то деякі вчені виїхали до Китаю і другі країни
Там потрібні
А ми тільки читаємо
Украв скільки то мільонів хто гривень хто доларів
Тільки не читаємо повернули скільки мільонів
і посадили на скільки то років
А більше читаємо закінчився термін розгляду справ
Подав апеляцію компенсували моральні збитки
зарплату а багатьох відновили на посадах
у путіна взаглі неає ніяких обмежень, хоче б"є по лікарнях, хоче по будинках, хоче по дамбах