Украина нуждается в большем количестве средств ПВО, жестокость РФ необходимо прекратить, - посол ЕС Матернова

Посол ЕС в Украине Екатерина Матернова после массированного обстрела Украины призвала предоставить Украине больше средств ПВО.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна отвратительная многочасовая массированная ракетная атака России сегодня утром. Энергетическая инфраструктура в 15 украинских регионах пострадала от беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Были убиты и ранены мирные жители. Эту жестокость необходимо прекратить, Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны. Россия будет привлечена к ответственности", - подчеркнула дипломат.

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