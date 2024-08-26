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Новости Война
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Украина нуждается в большем количестве средств ПВО, жестокость РФ необходимо прекратить, - посол ЕС Матернова

Матернова закликала надати Україні більше засобів ППО

Посол ЕС в Украине Екатерина Матернова после массированного обстрела Украины призвала предоставить Украине больше средств ПВО.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна отвратительная многочасовая массированная ракетная атака России сегодня утром. Энергетическая инфраструктура в 15 украинских регионах пострадала от беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Были убиты и ранены мирные жители. Эту жестокость необходимо прекратить, Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны. Россия будет привлечена к ответственности", - подчеркнула дипломат.

Читайте: На Киевщине повреждены два энергетических объекта

Матернова закликала надати Україні більше засобів ППО

Автор: 

обстрел (26951) Евросоюз (17069) Матернова Екатерина (53)


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Топ комментарии
+12
Украине нужны ракеты, которые позволят уничтожать самолеты, пусковые установки, склады, военные заводы на большом расстоянии. И отмена идиотских античеловеческих запретов, на применение оружия для защиты от террористов.
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26.08.2024 14:55
+5
вона зараз глибоко стурбується. а потім буде твердо висловлювати надзвичайне занепокоєння
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26.08.2024 14:58
+4
пздболи...
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26.08.2024 14:56
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Украине нужны ракеты, которые позволят уничтожать самолеты, пусковые установки, склады, военные заводы на большом расстоянии. И отмена идиотских античеловеческих запретов, на применение оружия для защиты от террористов.
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26.08.2024 14:55 Ответить
пздболи...
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26.08.2024 14:56 Ответить
чергові занепокоєння
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26.08.2024 14:58 Ответить
вона зараз глибоко стурбується. а потім буде твердо висловлювати надзвичайне занепокоєння
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26.08.2024 14:58 Ответить
Ці слова папі римському в вуха, ніт, він переймається долею РПЦ МП...
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26.08.2024 14:59 Ответить
Папа Римський зайнятий. Він голоси чує. Невідомо - чи він таблетки не випив чи це з навушника
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26.08.2024 15:01 Ответить
Тобто не лікувати хворобу (бити по аеродромах), а лікувати симптоми.....
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26.08.2024 15:00 Ответить
Да хіба ж ппо зупинить московію 🤦‍♂️
Кулєба ну дивись що в них в головах , а це все із за вас , бо ви діч несете а вони вірять, а тобі кожен тиждень потрібно іти в Європарламент в шароварах і почснювати що реально зупинить *****
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26.08.2024 15:02 Ответить
Треба стільки ж вдарити по росії, а ще краще у два рази більше, щоб агресор отримав по заслузі
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26.08.2024 15:06 Ответить
ППО сусіда терориста не зупинити
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26.08.2024 15:07 Ответить
ППО війну не виграти
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26.08.2024 15:08 Ответить
Ракети треба, вибити повністю стратавіа,знищити кацапську енергетику в нпз. Інакше вони нас доб'ютьз вашим вічним занепокоюванням!
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26.08.2024 15:09 Ответить
Після кожної масованої атаки кацапів від ЄС звучать "треба більше ппо",але ніхто нічого не робить.
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26.08.2024 15:16 Ответить
Потрібні крилаті ракети,русня з НАТО воює(принаймні вони так вважають).
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26.08.2024 15:27 Ответить
Взагалі про такі речі договорюються а не закликають , але якщо вона з команди зеленського то нема нічого дивного.
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26.08.2024 15:42 Ответить
ППО не зносить заводи де виробляють вiйскову продукцiю та смуги з яких злiтають лiтаки
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26.08.2024 17:57 Ответить
Тобто інших варіантів ніж ППО вони не розглядають? Підари будуть роками пулятис ракетами та шахедами наче в тирі, а Україна буде лише відбиватися?
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26.08.2024 20:56 Ответить
 
 