Украина нуждается в большем количестве средств ПВО, жестокость РФ необходимо прекратить, - посол ЕС Матернова
Посол ЕС в Украине Екатерина Матернова после массированного обстрела Украины призвала предоставить Украине больше средств ПВО.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна отвратительная многочасовая массированная ракетная атака России сегодня утром. Энергетическая инфраструктура в 15 украинских регионах пострадала от беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Были убиты и ранены мирные жители. Эту жестокость необходимо прекратить, Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны. Россия будет привлечена к ответственности", - подчеркнула дипломат.
Топ комментарии
+12 Alex Asd
показать весь комментарий26.08.2024 14:55
+5 Lekaren U Hada
показать весь комментарий26.08.2024 14:58
+4 Євген Дусик #421274
показать весь комментарий26.08.2024 14:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кулєба ну дивись що в них в головах , а це все із за вас , бо ви діч несете а вони вірять, а тобі кожен тиждень потрібно іти в Європарламент в шароварах і почснювати що реально зупинить *****