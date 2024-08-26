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Україна потребує більше засобів ППО, жорстокість РФ необхідно припинити, - посол ЄС Матернова

Матернова закликала надати Україні більше засобів ППО

Посол ЄС в Україні Катерина Матернова після масованого обстрілу України закликала надати Україні більше засобів ППО.

 Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна огидна багатогодинна масована ракетна атака Росії сьогодні вранці. Енергетична інфраструктура в 15 українських регіонах постраждала від безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Були вбиті та поранені мирні жителі. Цю жорстокість необхідно припинити, Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони. Росію буде притягнуто до відповідальності", - наголосила дипломат.

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Матернова закликала надати Україні більше засобів ППО

Автор: 

обстріл (28274) Євросоюз (13327) Матернова Катаріна (69)


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Топ коментарі
+12
Украине нужны ракеты, которые позволят уничтожать самолеты, пусковые установки, склады, военные заводы на большом расстоянии. И отмена идиотских античеловеческих запретов, на применение оружия для защиты от террористов.
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26.08.2024 14:55
+5
вона зараз глибоко стурбується. а потім буде твердо висловлювати надзвичайне занепокоєння
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26.08.2024 14:58
+4
пздболи...
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26.08.2024 14:56
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Украине нужны ракеты, которые позволят уничтожать самолеты, пусковые установки, склады, военные заводы на большом расстоянии. И отмена идиотских античеловеческих запретов, на применение оружия для защиты от террористов.
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26.08.2024 14:55 Відповісти
пздболи...
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26.08.2024 14:56 Відповісти
чергові занепокоєння
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26.08.2024 14:58 Відповісти
вона зараз глибоко стурбується. а потім буде твердо висловлювати надзвичайне занепокоєння
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26.08.2024 14:58 Відповісти
Ці слова папі римському в вуха, ніт, він переймається долею РПЦ МП...
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26.08.2024 14:59 Відповісти
Папа Римський зайнятий. Він голоси чує. Невідомо - чи він таблетки не випив чи це з навушника
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26.08.2024 15:01 Відповісти
Тобто не лікувати хворобу (бити по аеродромах), а лікувати симптоми.....
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26.08.2024 15:00 Відповісти
Да хіба ж ппо зупинить московію 🤦‍♂️
Кулєба ну дивись що в них в головах , а це все із за вас , бо ви діч несете а вони вірять, а тобі кожен тиждень потрібно іти в Європарламент в шароварах і почснювати що реально зупинить *****
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26.08.2024 15:02 Відповісти
Треба стільки ж вдарити по росії, а ще краще у два рази більше, щоб агресор отримав по заслузі
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26.08.2024 15:06 Відповісти
ППО сусіда терориста не зупинити
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26.08.2024 15:07 Відповісти
ППО війну не виграти
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26.08.2024 15:08 Відповісти
Ракети треба, вибити повністю стратавіа,знищити кацапську енергетику в нпз. Інакше вони нас доб'ютьз вашим вічним занепокоюванням!
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26.08.2024 15:09 Відповісти
Після кожної масованої атаки кацапів від ЄС звучать "треба більше ппо",але ніхто нічого не робить.
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26.08.2024 15:16 Відповісти
Потрібні крилаті ракети,русня з НАТО воює(принаймні вони так вважають).
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26.08.2024 15:27 Відповісти
Взагалі про такі речі договорюються а не закликають , але якщо вона з команди зеленського то нема нічого дивного.
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26.08.2024 15:42 Відповісти
ППО не зносить заводи де виробляють вiйскову продукцiю та смуги з яких злiтають лiтаки
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26.08.2024 17:57 Відповісти
Тобто інших варіантів ніж ППО вони не розглядають? Підари будуть роками пулятис ракетами та шахедами наче в тирі, а Україна буде лише відбиватися?
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26.08.2024 20:56 Відповісти
 
 