Україна потребує більше засобів ППО, жорстокість РФ необхідно припинити, - посол ЄС Матернова

Посол ЄС в Україні Катерина Матернова після масованого обстрілу України закликала надати Україні більше засобів ППО.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна огидна багатогодинна масована ракетна атака Росії сьогодні вранці. Енергетична інфраструктура в 15 українських регіонах постраждала від безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Були вбиті та поранені мирні жителі. Цю жорстокість необхідно припинити, Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони. Росію буде притягнуто до відповідальності", - наголосила дипломат.

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