Україна потребує більше засобів ППО, жорстокість РФ необхідно припинити, - посол ЄС Матернова
Посол ЄС в Україні Катерина Матернова після масованого обстрілу України закликала надати Україні більше засобів ППО.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна огидна багатогодинна масована ракетна атака Росії сьогодні вранці. Енергетична інфраструктура в 15 українських регіонах постраждала від безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Були вбиті та поранені мирні жителі. Цю жорстокість необхідно припинити, Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони. Росію буде притягнуто до відповідальності", - наголосила дипломат.
Топ коментарі
+12 Alex Asd
показати весь коментар26.08.2024 14:55
+5 Lekaren U Hada
показати весь коментар26.08.2024 14:58
+4 Євген Дусик #421274
показати весь коментар26.08.2024 14:56
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Кулєба ну дивись що в них в головах , а це все із за вас , бо ви діч несете а вони вірять, а тобі кожен тиждень потрібно іти в Європарламент в шароварах і почснювати що реально зупинить *****