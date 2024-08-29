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Новости Война
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Украина ожидает получить от ЕС разрешение на удары по военным целям на территории РФ, - Кулеба

Кулеба закликатиме ЄС дозволити бити по РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Брюсселе будет поднимать вопрос разрешения Украине на удары по военным объектам на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил перед неформальной встречей глав МИД стран Европейского Союза.

"В первую очередь, безусловно, один из нерешенных вопросов нашей повестки дня – это разрешение Украине наносить удары по легитимным, подчеркиваю, легитимным военным объектам в глубине России. И здесь мы в основном говорим об аэродромах… Если мы получим достаточное количество ракет, если нам позволят наносить удары, мы значительно снизим способность России наносить ущерб нашей критической инфраструктуре, и мы улучшим ситуацию для наших подразделений", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, долгосрочная безопасность для Европы начинается с краткосрочных смелых решений для Украины.

"Я подниму перед коллегами-министрами вопрос, который нас очень беспокоит. Это препятствие между объявлением о военной помощи и фактической доставкой военной помощи. Иногда эти промежутки чрезмерно длинные... Такие вещи после двух с половиной лет войны должны работать как швейцарские часы, без задержек, эффективнее всего", - добавил министр.

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Автор: 

оружие (10203) Кулеба Дмитрий (2880)


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