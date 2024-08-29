Україна очікує отримати від ЄС дозвіл на удари по військових цілях на території РФ, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Брюсселі порушуватиме питання дозволу Україні на удари по військових об'єктах на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив перед неформальною зустріччю глав МЗС країн Європейського Союзу.

"В першу чергу, безумовно, одне з невирішених питань нашого порядку денного – це дозвіл Україні наносити удари по легітимних, підкреслюю, легітимних військових об’єктах у глибині Росії. І тут ми в основному говоримо про аеродроми… Якщо ми отримаємо достатню кількість ракет, якщо нам дозволять наносити удари, ми значно зменшимо здатність Росії завдавати шкоди нашій критичній інфраструктурі, і ми покращимо ситуацію для наших підрозділів", - зазначив очільник МЗС.

За словами Кулеби, довгострокова безпека для Європи починається з короткострокових сміливих рішень для України.

"Я порушу перед колегами-міністрами питання, яке нас дуже турбує. Це перешкода між оголошенням про військову допомогу та фактичною доставкою військової допомоги. Іноді ці проміжки надмірно довгі... Такі речі після двох з половиною років війни мають працювати як швейцарський годинник, без затримок, щонайефективніше", - додав міністр.

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