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Новини Війна
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Україна очікує отримати від ЄС дозвіл на удари по військових цілях на території РФ, - Кулеба

Кулеба закликатиме ЄС дозволити бити по РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Брюсселі порушуватиме питання дозволу Україні на удари по військових об'єктах на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив перед неформальною зустріччю глав МЗС країн Європейського Союзу.

"В першу чергу, безумовно, одне з невирішених питань нашого порядку денного – це дозвіл Україні наносити удари по легітимних, підкреслюю, легітимних військових об’єктах у глибині Росії. І тут ми в основному говоримо про аеродроми… Якщо ми отримаємо достатню кількість ракет, якщо нам дозволять наносити удари, ми значно зменшимо здатність Росії завдавати шкоди нашій критичній інфраструктурі, і ми покращимо ситуацію для наших підрозділів", - зазначив очільник МЗС.

За словами Кулеби, довгострокова безпека для Європи починається з короткострокових сміливих рішень для України.

"Я порушу перед колегами-міністрами питання, яке нас дуже турбує. Це перешкода між оголошенням про військову допомогу та фактичною доставкою військової допомоги. Іноді ці проміжки надмірно довгі... Такі речі після двох з половиною років війни мають працювати як швейцарський годинник, без затримок, щонайефективніше", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба під час зустрічі з Сікорським обговорив можливість збиття ракет і дронів над Україною та постачання МіГ-29

Автор: 

зброя (7443) Кулеба Дмитро (3604)


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І з якої чудодійної вундервафлі планується нанесення ударів по кацапії? При цьому звичайних снарядів тупо не вистачає щоб втримати оборону. Скільки понтів про ф-16 було...
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29.08.2024 11:32 Відповісти
Тобто він буде вимагати від ЄС,яка є економічним, гуманітарним та інше, утворенням а НЕ військовим об'єднанням?
Це і є "справжня дипломатія".
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29.08.2024 11:34 Відповісти
закликун і очекун працює. Маврітанія дозвіл вже дала?
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29.08.2024 12:04 Відповісти
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29.08.2024 12:08 Відповісти
Незмінне гасло Зельоної влади "Ми очікуємо". Ждуни, ля...
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29.08.2024 13:04 Відповісти
 
 