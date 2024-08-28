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Кулеба під час зустрічі з Сікорським обговорив можливість збиття ракет і дронів над Україною та постачання МіГ-29

Кулеба під час зустрічі із Сікорським обговорив можливість збиття ракет і дронів над Україною та постачання МіГ-29

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у середу, 28 серпня, зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським в Ольштині. Серед іншого дипломати обговорили створення можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та БпЛА над українським небом.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства зовнішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі дипломати обговорили широке коло питань.

Зокрема, міністри зосередилися на питанні винищувачів МІГ-29 і домовилися про подальші кроки щодо "створення можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети і безпілотники в українському повітряному просторі".

Крім цього, Кулеба порушив питання необхідності створення української школи у Варшаві.

"Ми з Радеком домовилися продовжити працювати над цим питанням та ми дуже розраховуємо на підтримку мера Варшави Рафала Тшасковського", - розповів глава української дипломатії.

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Наостанок Кулеба подякував полякам за підтримку України у її боротьбі з повномасштабною російською агресією.

До слова, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відповів на прохання президента України Володимира Зеленського передати польські МіГи ЗСУ. Він сказав, що Польща може передати Україні свої МіГ-29 лише після того, як її парк бойової авіації поповнять нові літакі. Зокрема, замовлені у США F-35.

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Автор: 

Сікорський Радослав (243) МЗС Польщі (215) Кулеба Дмитро (3604)


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Міги-міги... А F-16 не злетіли? Щось воно якось знов за рибу гроші...
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28.08.2024 22:24 Відповісти
"ПАГАВАРИЛИ" - результат-то НУЛЬОВИЙ!
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28.08.2024 22:32 Відповісти
ну не розстраюйся, маленький
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28.08.2024 22:43 Відповісти
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо его принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались одними только словами.

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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28.08.2024 22:36 Відповісти
Так вжеж з винищувачами послали на три веселих букви. Чи Кулеба не чiтатель?
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28.08.2024 22:37 Відповісти
Кулеба показує нульову ефективність. Може на часі перевірити на профпригодність.
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28.08.2024 22:57 Відповісти
І поставити тебе. Одразу буде результат.
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29.08.2024 00:34 Відповісти
 
 