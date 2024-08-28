Кулеба під час зустрічі з Сікорським обговорив можливість збиття ракет і дронів над Україною та постачання МіГ-29

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у середу, 28 серпня, зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським в Ольштині. Серед іншого дипломати обговорили створення можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та БпЛА над українським небом.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства зовнішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі дипломати обговорили широке коло питань.

Зокрема, міністри зосередилися на питанні винищувачів МІГ-29 і домовилися про подальші кроки щодо "створення можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети і безпілотники в українському повітряному просторі".

Крім цього, Кулеба порушив питання необхідності створення української школи у Варшаві.

"Ми з Радеком домовилися продовжити працювати над цим питанням та ми дуже розраховуємо на підтримку мера Варшави Рафала Тшасковського", - розповів глава української дипломатії.

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Наостанок Кулеба подякував полякам за підтримку України у її боротьбі з повномасштабною російською агресією.

До слова, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відповів на прохання президента України Володимира Зеленського передати польські МіГи ЗСУ. Він сказав, що Польща може передати Україні свої МіГ-29 лише після того, як її парк бойової авіації поповнять нові літакі. Зокрема, замовлені у США F-35.

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