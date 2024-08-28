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Новини Війна
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Головна проблема України у війні з РФ – це страх партнерів перед ескалацією, - Кулеба

Головна проблема України у війні з РФ – це страх партнерів перед ескалацією, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що найбільша проблема України у війні з Росією - це те, що союзники Києва бояться схвалити нову політику підтримки України, побоюючись ескалації.

Про це дипломат заявив під час зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським в рамках форуму Campus Polska Przyszłości, пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З самого початку повномасштабного вторгнення РФ найбільшою проблемою, з якою зіткнулася Україна, є домінування концепції ескалації в процесах ухвалення рішень серед міжнародних партнерів", - сказав очільник українського МЗС.

Крім цього, він сказав, що більшість союзників України бояться обговорювати майбутнє Росії.

"Більшість наших партнерів бояться обговорювати майбутнє Росії... Це те, що дуже засмучує, тому що якщо ми не говоримо про майбутнє джерела загрози, то ми не можемо будувати стратегію", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства України.

Також Кулеба наголосив, що "війна забирає дуже багато ресурсів, грошей, зусиль, техніки".

За словами міністра, "якби страх перед ескалацією не був головним фактором, який впливав на рішення союзників, Україна зараз була б у набагато кращому становищі і отримала б необхідне озброєння набагато раніше".

Як зазначив міністр, наразі "найбільший виклик - переконати наших союзників підтримати нас, щоб вони не думали про реакцію Москви".

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"Росіяни скинули сотні тисяч ракет, снарядів на нашу територію. Чому? Тому що вони мають дуже чітку стратегію і чітку мету: знищити Україну", - сказав глава МЗС.

Кулеба закликав партнерів не боятися реакції з боку РФ та рішучіше допомогати Україні.

"Не бійтеся реакції Росії, ми не боїмося. Ми нічого не боїмося. Допоможіть нам. Дайте нам те, що нам потрібно. Ми переможемо в цій війні і потім будемо читати в підручниках історії, як ми разом приймали рішення", - сказав дипломат.

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Автор: 

Польща (8489) допомога (8321) росія (65002) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
Головна проблема України-це ви зелені довбодятли і більше ніхто
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28.08.2024 20:57
+14
Головна проблема у війні з рашистом - "зелена прорашистська ,ненажерлива, наволоч і зрадники" "
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28.08.2024 20:59
+12
Главная проблема- то, что вы начиная с Омана им сдали огромные территории Украины, которые теперь освободить будет гораздо труднее, чем днру с лнрой и крымом до 2022 г.
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28.08.2024 21:02
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рашка залякала?
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28.08.2024 20:55 Відповісти
Кулеба по розумовому стану недалеко втік від зеленського а може і на ступінь нижче .
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28.08.2024 20:57 Відповісти
В цьому випадку ви помиляєтесь. Кулеба добре підготовлений кар'єрний дипломат і єдиний в "зеленому шапіто" хто повністю відповідає займаній посаді.
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28.08.2024 21:17 Відповісти
Це не ви жарти для Кварталу вигадуєте?
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28.08.2024 22:10 Відповісти
Ні. Не я. Просто намагаюсь бути обєктивним. Все ж пізнається в порівнянні.
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28.08.2024 22:59 Відповісти
Головна проблема України-це ви зелені довбодятли і більше ніхто
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28.08.2024 20:57 Відповісти
Головна проблема у війні з рашистом - "зелена прорашистська ,ненажерлива, наволоч і зрадники" "
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28.08.2024 20:59 Відповісти
Головна проблема України у війні з РФ - це вiдсутнiсть саперних лопат з оптичним прицiлом.
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28.08.2024 21:01 Відповісти
Головна проблема - безтолковий ішак. І ц вже аксіома, для цілого світу.
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28.08.2024 21:02 Відповісти
Главная проблема- то, что вы начиная с Омана им сдали огромные территории Украины, которые теперь освободить будет гораздо труднее, чем днру с лнрой и крымом до 2022 г.
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28.08.2024 21:02 Відповісти
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28.08.2024 21:04 Відповісти
Кроти гниди … зрадники 🤢Мегамародери на крові Цє ваша банда загрибущіх обкрадає ЛЮДЕЙ , які віддають свої життя , а ви потвори тирити навіть в них їжу ! А ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ ХТО В ОХМАТДИТІ ОБІКРАВ , теж партнери ?
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28.08.2024 21:03 Відповісти
А кацапські кроти в ОПі і по всій вертикалі влади це не проблема?
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28.08.2024 21:03 Відповісти
Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом щеневтіка, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
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28.08.2024 21:05 Відповісти
Жиди бувають прогресивними тільки в юні бунтарські роки. Чим старішим стає жид тим він "жидовіє і жидовіє". І Зє це наочно демонструє.
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28.08.2024 21:20 Відповісти
от, кулєба молодець!
безстрашний, безсмертний, володар лопат і табуретки біля кабінету єрмачини.
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28.08.2024 21:06 Відповісти
Кулеба, позорисько української дипломатії
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28.08.2024 21:14 Відповісти
А про відсутність довіри з боку партнерів головний дипломат не знає?
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28.08.2024 21:24 Відповісти
***, яка ще ескалація потрібна?! ***** іпаше по 130 ракет та понад 100 шахедів за один ранок, а вони якоїсь ескалації бояться...
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28.08.2024 21:51 Відповісти
Я не розумію як срана кацапня може ескалювати?
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28.08.2024 21:52 Відповісти
Кулеба трепаться не любит !
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28.08.2024 22:19 Відповісти
кулеба ти лох - головна проблема для українців це військомати та небажання захищати країну
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28.08.2024 22:37 Відповісти
 
 