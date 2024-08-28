Головна проблема України у війні з РФ – це страх партнерів перед ескалацією, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що найбільша проблема України у війні з Росією - це те, що союзники Києва бояться схвалити нову політику підтримки України, побоюючись ескалації.

Про це дипломат заявив під час зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським в рамках форуму Campus Polska Przyszłości, пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З самого початку повномасштабного вторгнення РФ найбільшою проблемою, з якою зіткнулася Україна, є домінування концепції ескалації в процесах ухвалення рішень серед міжнародних партнерів", - сказав очільник українського МЗС.

Крім цього, він сказав, що більшість союзників України бояться обговорювати майбутнє Росії.

"Більшість наших партнерів бояться обговорювати майбутнє Росії... Це те, що дуже засмучує, тому що якщо ми не говоримо про майбутнє джерела загрози, то ми не можемо будувати стратегію", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства України.

Також Кулеба наголосив, що "війна забирає дуже багато ресурсів, грошей, зусиль, техніки".

За словами міністра, "якби страх перед ескалацією не був головним фактором, який впливав на рішення союзників, Україна зараз була б у набагато кращому становищі і отримала б необхідне озброєння набагато раніше".

Як зазначив міністр, наразі "найбільший виклик - переконати наших союзників підтримати нас, щоб вони не думали про реакцію Москви".

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"Росіяни скинули сотні тисяч ракет, снарядів на нашу територію. Чому? Тому що вони мають дуже чітку стратегію і чітку мету: знищити Україну", - сказав глава МЗС.

Кулеба закликав партнерів не боятися реакції з боку РФ та рішучіше допомогати Україні.

"Не бійтеся реакції Росії, ми не боїмося. Ми нічого не боїмося. Допоможіть нам. Дайте нам те, що нам потрібно. Ми переможемо в цій війні і потім будемо читати в підручниках історії, як ми разом приймали рішення", - сказав дипломат.

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