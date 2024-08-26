Кулеба - партнерам: Дозвіл на удари по РФ далекобійною зброєю допоможе зупинити російський терор. Дійте зараз, а не потім

Дозвіл на удари по Росії далекобійною зброєю допоможе зменшити терор і кількість російських атак.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по 15 регіонах України, в першу чергу, по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури та енергетичній системі.Є загиблі та поранені серед цивільного населення, а також пошкодження енергетичних об'єктів. Росія продовжує вести боягузливу війну проти цивільного населення, що є військовим злочином.



Російські атаки не мають жодного виправдання. Вони повинні бути рішуче засуджені і зустрінуті відчутними діями з боку міжнародного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

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За словами Кулеби, є два конкретні рішення, які партнери можуть ухвалити, щоб допомогти покласти край російському терору.

"По-перше, підтвердити право України на нанесення ударів великої дальності по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, погодитися на використання можливостей протиповітряної оборони країн-партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору.



Жодне з цих рішень не є ескалацією. Навпаки, вони стримуватимуть Росію, допоможуть зменшити терор і кількість російських атак, а також пов'язані з ними жертви. Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя", - підсумував міністр.

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