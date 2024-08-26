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Новини Війна
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Кулеба - партнерам: Дозвіл на удари по РФ далекобійною зброєю допоможе зупинити російський терор. Дійте зараз, а не потім

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Дозвіл на удари по Росії далекобійною зброєю допоможе зменшити терор і кількість російських атак.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по 15 регіонах України, в першу чергу, по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури та енергетичній системі.Є загиблі та поранені серед цивільного населення, а також пошкодження енергетичних об'єктів. Росія продовжує вести боягузливу війну проти цивільного населення, що є військовим злочином.

Російські атаки не мають жодного виправдання. Вони повинні бути рішуче засуджені і зустрінуті відчутними діями з боку міжнародного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

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За словами Кулеби, є два конкретні рішення, які партнери можуть ухвалити, щоб допомогти покласти край російському терору.

"По-перше, підтвердити право України на нанесення ударів великої дальності по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, погодитися на використання можливостей протиповітряної оборони країн-партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору.

Жодне з цих рішень не є ескалацією. Навпаки, вони стримуватимуть Росію, допоможуть зменшити терор і кількість російських атак, а також пов'язані з ними жертви. Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя", - підсумував міністр.

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Автор: 

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26.08.2024 13:15 Відповісти
"По-перше" - по цьому, вже ЛОМи котрі підтримують поточну адміністрацію, пояснювали, якщо Пентагон не сказав "що забороняє", то значить дозволяє.
Чому тоді просять дозволу?

"По-друге" - США, Англія, Франція не питаючи союзників по НАТО, одноосібно допомагали Ізраїлю збивати ракети.
Не зрозуміло від кого потрібен дозвіл?
Якщо в одному випадку це "червона лінія", та потрібна згода усіх
А в іншому випадку, ніхто згоди усіх не питає
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26.08.2024 13:23 Відповісти
Партнерам пофіг на ракетний террор українців, вони свої країни захищають від війни. Це тільки зелена ******* з голою сракою, закопавши усі ракетні програми, та розмінувавши все, що можна, ломанулася вбивати країну об паРашу.
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26.08.2024 13:30 Відповісти
Який вам потрібен дозвіл,якщо ми на курщину зайшли і нікого не повідомили? Дозвіл від єрмака вам потрібен? Наші західні партнери вам розписки писати не будуть,бийте по цілях прийняття рішень паляницею.
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26.08.2024 13:39 Відповісти
Знов у власних пройобах винуватять союзників.
Цікаво, а що потім вигадають? Падлюча зелена влада
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26.08.2024 14:01 Відповісти
Такой ажиотаж, будто у нас таких ракет завались.
Вчера шел домой о ракету споткнулся, чего валяются?
-Ждем разрешения.
Или, разрешение дадут, а теперь давайте ракеты?
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26.08.2024 14:05 Відповісти
"По-перше, підтвердити право України на нанесення ударів великої дальності по всіх легітимних військових цілях на території Росії. - ніхто із Західних партнерів й не забороняв "зезрадникам" наносити удари не тільки великої дальності, але й на території окупованої України , зброєю кулєб'якіна (від слів "куля й б'яка) яка називається "лопата штикова" і атакувати рашиста "асвальтовими кабами"
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26.08.2024 15:04 Відповісти
 
 