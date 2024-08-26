Кулеба – партнерам: Разрешение на удары по РФ дальнобойным оружием поможет остановить российский террор. Действуйте сейчас, а не потом

Разрешение на удары по России дальнобойным оружием поможет уменьшить террор и количество российских атак.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Россия нанесла массированный ракетный удар по 15 регионам Украины, в первую очередь, по критически важным объектам гражданской инфраструктуры и энергетической системе. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждения энергетических объектов. Россия продолжает вести трусливую войну против гражданского населения, что является военным преступлением.



Российские атаки не имеют никакого оправдания. Они должны быть решительно осуждены и встречены ощутимыми действиями со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении.

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По словам Кулебы, есть два конкретных решения, которые партнеры могут принять, чтобы помочь положить конец российскому террору.

"Во-первых, подтвердить право Украины на нанесение ударов большой дальности по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласиться на использование возможностей противовоздушной обороны стран-партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству.



Ни одно из этих решений не является эскалацией. Наоборот, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизни", - подытожил министр.

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