РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11492 посетителя онлайн
Новости Война
1 195 7

Кулеба – партнерам: Разрешение на удары по РФ дальнобойным оружием поможет остановить российский террор. Действуйте сейчас, а не потом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Разрешение на удары по России дальнобойным оружием поможет уменьшить террор и количество российских атак.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Россия нанесла массированный ракетный удар по 15 регионам Украины, в первую очередь, по критически важным объектам гражданской инфраструктуры и энергетической системе. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждения энергетических объектов. Россия продолжает вести трусливую войну против гражданского населения, что является военным преступлением.

Российские атаки не имеют никакого оправдания. Они должны быть решительно осуждены и встречены ощутимыми действиями со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении.

Также читайте: Последствия атаки РФ на Киевщину: трое травмированных, среди них - пятимесячный ребенок. ФОТОрепортаж

По словам Кулебы, есть два конкретных решения, которые партнеры могут принять, чтобы помочь положить конец российскому террору.

"Во-первых, подтвердить право Украины на нанесение ударов большой дальности по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласиться на использование возможностей противовоздушной обороны стран-партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству.

Ни одно из этих решений не является эскалацией. Наоборот, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизни", - подытожил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ запустила по Украине более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов", - Зеленский

Автор: 

обстрел (26951) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жмуться по вуглах
показать весь комментарий
26.08.2024 13:15 Ответить
"По-перше" - по цьому, вже ЛОМи котрі підтримують поточну адміністрацію, пояснювали, якщо Пентагон не сказав "що забороняє", то значить дозволяє.
Чому тоді просять дозволу?

"По-друге" - США, Англія, Франція не питаючи союзників по НАТО, одноосібно допомагали Ізраїлю збивати ракети.
Не зрозуміло від кого потрібен дозвіл?
Якщо в одному випадку це "червона лінія", та потрібна згода усіх
А в іншому випадку, ніхто згоди усіх не питає
показать весь комментарий
26.08.2024 13:23 Ответить
Партнерам пофіг на ракетний террор українців, вони свої країни захищають від війни. Це тільки зелена ******* з голою сракою, закопавши усі ракетні програми, та розмінувавши все, що можна, ломанулася вбивати країну об паРашу.
показать весь комментарий
26.08.2024 13:30 Ответить
Який вам потрібен дозвіл,якщо ми на курщину зайшли і нікого не повідомили? Дозвіл від єрмака вам потрібен? Наші західні партнери вам розписки писати не будуть,бийте по цілях прийняття рішень паляницею.
показать весь комментарий
26.08.2024 13:39 Ответить
Знов у власних пройобах винуватять союзників.
Цікаво, а що потім вигадають? Падлюча зелена влада
показать весь комментарий
26.08.2024 14:01 Ответить
Такой ажиотаж, будто у нас таких ракет завались.
Вчера шел домой о ракету споткнулся, чего валяются?
-Ждем разрешения.
Или, разрешение дадут, а теперь давайте ракеты?
показать весь комментарий
26.08.2024 14:05 Ответить
"По-перше, підтвердити право України на нанесення ударів великої дальності по всіх легітимних військових цілях на території Росії. - ніхто із Західних партнерів й не забороняв "зезрадникам" наносити удари не тільки великої дальності, але й на території окупованої України , зброєю кулєб'якіна (від слів "куля й б'яка) яка називається "лопата штикова" і атакувати рашиста "асвальтовими кабами"
показать весь комментарий
26.08.2024 15:04 Ответить
 
 