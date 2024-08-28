Главная проблема Украины в войне с РФ – это страх партнеров перед эскалацией, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что самая большая проблема Украины в войне с Россией - это то, что союзники Киева боятся одобрить новую политику поддержки Украины, опасаясь эскалации.

Об этом дипломат заявил во время встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским в рамках форума Campus Polska Przyszłości, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"С самого начала полномасштабного вторжения РФ самой большой проблемой, с которой столкнулась Украина, является доминирование концепции эскалации в процессах принятия решений среди международных партнеров", - сказал глава украинского МИД.

Кроме этого, он сказал, что большинство союзников Украины боятся обсуждать будущее России.

"Большинство наших партнеров боятся обсуждать будущее России... Это то, что очень огорчает, потому что если мы не говорим о будущем источника угрозы, то мы не можем строить стратегию", - заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Также Кулеба отметил, что "война забирает очень много ресурсов, денег, усилий, техники".

По словам министра, "если бы страх перед эскалацией не был главным фактором, который влиял на решение союзников, Украина сейчас была бы в гораздо лучшем положении и получила бы необходимое вооружение гораздо раньше".

Как отметил министр, сейчас "самый большой вызов - убедить наших союзников поддержать нас, чтобы они не думали о реакции Москвы".

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"Россияне сбросили сотни тысяч ракет, снарядов на нашу территорию. Почему? Потому что они имеют очень четкую стратегию и четкую цель: уничтожить Украину", - сказал глава МИД.

Кулеба призвал партнеров не бояться реакции со стороны РФ и решительно помогать Украине.

"Не бойтесь реакции России, мы не боимся. Мы ничего не боимся. Помогите нам. Дайте нам то, что нам нужно. Мы победим в этой войне и потом будем читать в учебниках истории, как мы вместе принимали решения", - сказал дипломат.

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