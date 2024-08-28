РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8513 посетителей онлайн
Новости Война
1 854 22

Главная проблема Украины в войне с РФ – это страх партнеров перед эскалацией, - Кулеба

Головна проблема України у війні з РФ – це страх партнерів перед ескалацією, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что самая большая проблема Украины в войне с Россией - это то, что союзники Киева боятся одобрить новую политику поддержки Украины, опасаясь эскалации.

Об этом дипломат заявил во время встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским в рамках форума Campus Polska Przyszłości, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"С самого начала полномасштабного вторжения РФ самой большой проблемой, с которой столкнулась Украина, является доминирование концепции эскалации в процессах принятия решений среди международных партнеров", - сказал глава украинского МИД.

Кроме этого, он сказал, что большинство союзников Украины боятся обсуждать будущее России.

"Большинство наших партнеров боятся обсуждать будущее России... Это то, что очень огорчает, потому что если мы не говорим о будущем источника угрозы, то мы не можем строить стратегию", - заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Также Кулеба отметил, что "война забирает очень много ресурсов, денег, усилий, техники".

По словам министра, "если бы страх перед эскалацией не был главным фактором, который влиял на решение союзников, Украина сейчас была бы в гораздо лучшем положении и получила бы необходимое вооружение гораздо раньше".

Как отметил министр, сейчас "самый большой вызов - убедить наших союзников поддержать нас, чтобы они не думали о реакции Москвы".

Читайте также: Кулеба - партнерам: Разрешение на удары по РФ дальнобойным оружием поможет остановить российский террор. Действуйте сейчас, а не потом

"Россияне сбросили сотни тысяч ракет, снарядов на нашу территорию. Почему? Потому что они имеют очень четкую стратегию и четкую цель: уничтожить Украину", - сказал глава МИД.

Кулеба призвал партнеров не бояться реакции со стороны РФ и решительно помогать Украине.

"Не бойтесь реакции России, мы не боимся. Мы ничего не боимся. Помогите нам. Дайте нам то, что нам нужно. Мы победим в этой войне и потом будем читать в учебниках истории, как мы вместе принимали решения", - сказал дипломат.

Читайте также: Кулеба посетит Польшу и Бельгию: Усиление ПВО, вступление в ЕС и второй Саммит мира

Автор: 

Польша (8405) помощь (7784) россия (95413) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Головна проблема України-це ви зелені довбодятли і більше ніхто
показать весь комментарий
28.08.2024 20:57
+14
Головна проблема у війні з рашистом - "зелена прорашистська ,ненажерлива, наволоч і зрадники" "
показать весь комментарий
28.08.2024 20:59
+12
Главная проблема- то, что вы начиная с Омана им сдали огромные территории Украины, которые теперь освободить будет гораздо труднее, чем днру с лнрой и крымом до 2022 г.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашка залякала?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:55 Ответить
Кулеба по розумовому стану недалеко втік від зеленського а може і на ступінь нижче .
показать весь комментарий
28.08.2024 20:57 Ответить
В цьому випадку ви помиляєтесь. Кулеба добре підготовлений кар'єрний дипломат і єдиний в "зеленому шапіто" хто повністю відповідає займаній посаді.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:17 Ответить
Це не ви жарти для Кварталу вигадуєте?
показать весь комментарий
28.08.2024 22:10 Ответить
Ні. Не я. Просто намагаюсь бути обєктивним. Все ж пізнається в порівнянні.
показать весь комментарий
28.08.2024 22:59 Ответить
Головна проблема України-це ви зелені довбодятли і більше ніхто
показать весь комментарий
28.08.2024 20:57 Ответить
Головна проблема у війні з рашистом - "зелена прорашистська ,ненажерлива, наволоч і зрадники" "
показать весь комментарий
28.08.2024 20:59 Ответить
Головна проблема України у війні з РФ - це вiдсутнiсть саперних лопат з оптичним прицiлом.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:01 Ответить
Головна проблема - безтолковий ішак. І ц вже аксіома, для цілого світу.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:02 Ответить
Главная проблема- то, что вы начиная с Омана им сдали огромные территории Украины, которые теперь освободить будет гораздо труднее, чем днру с лнрой и крымом до 2022 г.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:02 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2024 21:04 Ответить
Кроти гниди … зрадники 🤢Мегамародери на крові Цє ваша банда загрибущіх обкрадає ЛЮДЕЙ , які віддають свої життя , а ви потвори тирити навіть в них їжу ! А ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ ХТО В ОХМАТДИТІ ОБІКРАВ , теж партнери ?
показать весь комментарий
28.08.2024 21:03 Ответить
А кацапські кроти в ОПі і по всій вертикалі влади це не проблема?
показать весь комментарий
28.08.2024 21:03 Ответить
Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом щеневтіка, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
показать весь комментарий
28.08.2024 21:05 Ответить
Жиди бувають прогресивними тільки в юні бунтарські роки. Чим старішим стає жид тим він "жидовіє і жидовіє". І Зє це наочно демонструє.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:20 Ответить
от, кулєба молодець!
безстрашний, безсмертний, володар лопат і табуретки біля кабінету єрмачини.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:06 Ответить
Кулеба, позорисько української дипломатії
показать весь комментарий
28.08.2024 21:14 Ответить
А про відсутність довіри з боку партнерів головний дипломат не знає?
показать весь комментарий
28.08.2024 21:24 Ответить
***, яка ще ескалація потрібна?! ***** іпаше по 130 ракет та понад 100 шахедів за один ранок, а вони якоїсь ескалації бояться...
показать весь комментарий
28.08.2024 21:51 Ответить
Я не розумію як срана кацапня може ескалювати?
показать весь комментарий
28.08.2024 21:52 Ответить
Кулеба трепаться не любит !
показать весь комментарий
28.08.2024 22:19 Ответить
кулеба ти лох - головна проблема для українців це військомати та небажання захищати країну
показать весь комментарий
28.08.2024 22:37 Ответить
 
 