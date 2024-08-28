Кулеба во время встречи с Сикорским обсудил возможность сбивания ракет и дронов над Украиной и поставки МиГ-29

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 28 августа, встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Ольштыне. Среди прочего дипломаты обсудили создание возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и БпЛА над украинским небом.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи дипломаты обсудили широкий круг вопросов.

В частности, министры сосредоточились на вопросе истребителей МИГ-29 и договорились о дальнейших шагах по "созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве".

Кроме этого, Кулеба поднял вопрос необходимости создания украинской школы в Варшаве.

"Мы с Радеком договорились продолжить работать над этим вопросом и мы очень рассчитываем на поддержку мэра Варшавы Рафала Тшасковского", - рассказал глава украинской дипломатии.

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Напоследок Кулеба поблагодарил поляков за поддержку Украины в ее борьбе с полномасштабной российской агрессией.

К слову, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского передать польские МиГи ВСУ. Он сказал, что Польша может передать Украине свои МиГ-29 только после того, как ее парк боевой авиации пополнят новые самолеты. В частности, заказанные у США F-35.

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