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Новости
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Кулеба во время встречи с Сикорским обсудил возможность сбивания ракет и дронов над Украиной и поставки МиГ-29

Кулеба під час зустрічі із Сікорським обговорив можливість збиття ракет і дронів над Україною та постачання МіГ-29

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 28 августа, встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Ольштыне. Среди прочего дипломаты обсудили создание возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и БпЛА над украинским небом.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи дипломаты обсудили широкий круг вопросов.

В частности, министры сосредоточились на вопросе истребителей МИГ-29 и договорились о дальнейших шагах по "созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве".

Кроме этого, Кулеба поднял вопрос необходимости создания украинской школы в Варшаве.

"Мы с Радеком договорились продолжить работать над этим вопросом и мы очень рассчитываем на поддержку мэра Варшавы Рафала Тшасковского", - рассказал глава украинской дипломатии.

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Напоследок Кулеба поблагодарил поляков за поддержку Украины в ее борьбе с полномасштабной российской агрессией.

К слову, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского передать польские МиГи ВСУ. Он сказал, что Польша может передать Украине свои МиГ-29 только после того, как ее парк боевой авиации пополнят новые самолеты. В частности, заказанные у США F-35.

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Автор: 

Сикорский Радослав (401) МИД Польши (332) Кулеба Дмитрий (2880)


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Міги-міги... А F-16 не злетіли? Щось воно якось знов за рибу гроші...
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28.08.2024 22:24 Ответить
"ПАГАВАРИЛИ" - результат-то НУЛЬОВИЙ!
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28.08.2024 22:32 Ответить
ну не розстраюйся, маленький
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28.08.2024 22:43 Ответить
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо его принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались одними только словами.

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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28.08.2024 22:36 Ответить
Так вжеж з винищувачами послали на три веселих букви. Чи Кулеба не чiтатель?
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28.08.2024 22:37 Ответить
Кулеба показує нульову ефективність. Може на часі перевірити на профпригодність.
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28.08.2024 22:57 Ответить
І поставити тебе. Одразу буде результат.
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29.08.2024 00:34 Ответить
 
 