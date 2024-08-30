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Новости Война
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Наступление ВСУ на Курщине изменило нарративы о войне на Западе, - посол ЕС Матернова

Матернова про наступ ЗСУ на Курщині

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что наступление ВСУ в Курской области принесло ощутимые результаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам дипломата, отношение к событиям на Курщине принципиально отличается от того, что порой приходится слышать на Западе

"Возможно, для военных экспертов, которые есть в этой комнате, наступление ВСУ на Курщине кажется не таким убедительным. Но это было чрезвычайно важно для украинцев. Не только для изменения нарративов. Моральный толчок был чрезвычайным", - пояснила Матернова.

Уже сейчас, отметила она, наступление ВСУ на российской территории принесло ощутимые результаты.

"То есть мы имеем изменение нарративов на Западе относительно войны, имеем рост морального духа, и к тому же украинцы получили сотни российских военнопленных, которых они могут обменять на пленных украинцев. ... Это изменило динамику войны, несмотря на то, что мы имеем продвижение россиян на востоке Украины", - добавила посол.

Читайте также: Украине нужно разрешить бить вглубь территории РФ западным оружием, - посол ЕС Матернова

Автор: 

россия (95441) Матернова Екатерина (56) Курск (1089)


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Топ комментарии
+3
і шо ми з тею курвщіною робити будем?
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30.08.2024 17:11
+3
Повністю утримувати, згідно конвенціям. І всілякі ООНи, гамнесті будуть за цим слідкувати..будемо на говностані будувати житло, водогони, проводити газ, електрику..перевеземо туди своїх лікарів..
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30.08.2024 17:16
+3
це були нормальні зелені понти і не більше - без ніякої цілі...
буба без понтів як дурак без фантіків...
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30.08.2024 17:22
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Овердопуя непотрібних чиновників....
Я вам скажу що років 40 ще до ЄС К до Києва рачки...
Через корупцію і негідий державний апарат. Тобто люди в нас поганої якості.
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30.08.2024 17:11 Ответить
При владі точно поганої якості люди . Одразу згадалася слуга третьякова , та десь вона була права
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30.08.2024 18:10 Ответить
і шо ми з тею курвщіною робити будем?
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30.08.2024 17:11 Ответить
Повністю утримувати, згідно конвенціям. І всілякі ООНи, гамнесті будуть за цим слідкувати..будемо на говностані будувати житло, водогони, проводити газ, електрику..перевеземо туди своїх лікарів..
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30.08.2024 17:16 Ответить
це були нормальні зелені понти і не більше - без ніякої цілі...
буба без понтів як дурак без фантіків...
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30.08.2024 17:22 Ответить
варіанти 3:
1. тримати будемо
2. залишимо
3. попремось на масквабад
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30.08.2024 17:14 Ответить
для масквабада потрібна висадка союзників, а вони в теплі і безпеці , тому
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30.08.2024 17:32 Ответить
Без овердофіга фронтової ППО та переваги в повітрі? Ну пріться пріться!! А бійці хай спостерігають з безпечної відстані...
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30.08.2024 18:04 Ответить
мені б хотілось 3, але буде 2.
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30.08.2024 17:16 Ответить
От дурна послиця, ну шо вона розуміє.
Кожен справжній експерд з Цензора знає що бої за присілок ********* та шахту імені Засратька на Донбасі - набагато важливіші, скільки б втрат ЗСУ там не понесли.
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30.08.2024 17:20 Ответить
я б навіть сказав послинкиня...
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30.08.2024 17:37 Ответить
є таке славне слово pivot це тей запалювач який все запалює і з якого все починаєтьсй.
так от ми таки свого pivota знайшли.
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30.08.2024 17:44 Ответить
Червоні лінії залишились червоними та нерухомими.
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30.08.2024 17:54 Ответить
Курск- це тільки піар.
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30.08.2024 18:19 Ответить
Авантюра
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30.08.2024 19:12 Ответить
Хрюкаєш словами )(уйлуші, молодець
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30.08.2024 19:28 Ответить
наступ ЗСУ в Курській області приніс відчутні результати.
Аякжеж...генерал пєрємога доповідає про пабєди....А те що на донеччині ,здаються кілометри...то такоє ?
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30.08.2024 19:11 Ответить
Диван краще за посла ЄС знає що перемога а що ні
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30.08.2024 19:29 Ответить
Ще буде видно чим ця курська авантюра закінчиться .
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30.08.2024 20:06 Ответить
 
 