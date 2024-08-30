Наступление ВСУ на Курщине изменило нарративы о войне на Западе, - посол ЕС Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что наступление ВСУ в Курской области принесло ощутимые результаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам дипломата, отношение к событиям на Курщине принципиально отличается от того, что порой приходится слышать на Западе

"Возможно, для военных экспертов, которые есть в этой комнате, наступление ВСУ на Курщине кажется не таким убедительным. Но это было чрезвычайно важно для украинцев. Не только для изменения нарративов. Моральный толчок был чрезвычайным", - пояснила Матернова.

Уже сейчас, отметила она, наступление ВСУ на российской территории принесло ощутимые результаты.

"То есть мы имеем изменение нарративов на Западе относительно войны, имеем рост морального духа, и к тому же украинцы получили сотни российских военнопленных, которых они могут обменять на пленных украинцев. ... Это изменило динамику войны, несмотря на то, что мы имеем продвижение россиян на востоке Украины", - добавила посол.

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