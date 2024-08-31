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Столтенберг об операции ВСУ в Курской области: право Украины на самооборону не заканчивается на границе

Столтенберг про наступ ЗСУ у Курській області

Вторжение Украины в российскую Курскую область является законным и подпадает под право Киева на самооборону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг германскому еженедельнику Welt am Sonntag.

Отмечается, что это первый комментарий генсека НАТО относительно наступления ВСУ в Курской области.

"Украина имеет право на самооборону. И, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", - цитирует его агентство.

Столтенберг добавил, что руководство НАТО не было заранее проинформировано о планах Украины и не играло в них никакой роли. Ранее об этом говорили и другие западные политики.

Глава НАТО при этом считает, что Украина подвергается риску из-за наступления ВСУ на территории России, но, по его словам, Киев сам должен решать, как вести свою военную кампанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция ВСУ в Курской области разбила миф о непобедимости России, - Боррель

"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу, - сказал Столтенберг. - Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины, как защищать себя".

Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что наступление ВСУ в Курской области принесло ощутимые результаты.

Автор: 

Столтенберг Йенс (1619) ВСУ (6568) Курск (1089)


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Топ комментарии
+5
Право України на самооборону не закінчується ані на кордоні, ані в москві, ані на Північному полюсі, ані на Сахаліні - воно обмежене лише виборчим бюлетенем за патологічного ухилянта-заробітчанина та переляком союзників.
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31.08.2024 08:01
+5
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31.08.2024 08:02
+3
А шо это Штаты не замечают, шо курская афера посыпалась?
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31.08.2024 08:27
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Головне 100500 раз розказати що "ми нічого не знали, не допомагали, не здогадувалися і взагалі проти ескалації". А то ***** ще пальцем може погрозити і знову штанці треба буде прати.
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31.08.2024 07:49 Ответить
Право України на самооборону не закінчується ані на кордоні, ані в москві, ані на Північному полюсі, ані на Сахаліні - воно обмежене лише виборчим бюлетенем за патологічного ухилянта-заробітчанина та переляком союзників.
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31.08.2024 08:01 Ответить
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31.08.2024 08:02 Ответить
А шо это Штаты не замечают, шо курская афера посыпалась?
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31.08.2024 08:27 Ответить
Даже если предположить, шо задумка была зайти Луганску с Донецком с тылу, то время было уже утеряно еще на период "разработки" этой тупо аферы. Бо кацапы на тех фронтах преобладали в людях , то ограничившись обороной сняли часть войск и кинули на Курск, пока подтянутся силы из севера , и даже из-под Монголии. Теперь кацапы создают полноценный курский фронт,который ,шо черная дыра жрет наши силы. Кацапы также подсилили и Луганск с Донецком, теперь только продвигаются вперед и нам нечем противостоять, бо то, что предназначалось для обороны под Донецком распылилось в безглуздiй атацi на Курськ. Саме головне, що хоча й захопили курщину, кацапи не полишили засипати кабами харкiвщину з сумщиною, а так зебiли ратували, що тепер рашисти не будуть дошкуляти кабами. Прийде час за все наркомани будуть вiдповiдати. А 73% поки що зараз вiдповiдають за свiй недолугий вчинок...
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31.08.2024 08:48 Ответить
Можливо їм не буде перед ким відповідати.
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31.08.2024 08:53 Ответить
Так в 2014 році вже хотіли зайти в Донецьк з тилу ,а закінчилось все Іловайським "котлом".
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31.08.2024 09:04 Ответить
Щоб Зебіл та не обісрався? він обсирається в усьому, чому курська операція має бути винятком?
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31.08.2024 09:54 Ответить
Так американцям вже набридла зеліна курська авантюра ,отже вони і кажуть ,"ми вас туди не посилали ,а якщо вляпаєтесь - то викручуйтесь самі".
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31.08.2024 08:41 Ответить
І вони абсолютно праві. перш ніж вий*буватися з голою сракою на Курськ, Зебіл мав з союзниками узгодити і розробити спершу захист тилу, а потім - саму операцію. Бо тепер усі умиють руки: "Це була ваша ідея, тож розрулюйте самі".
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31.08.2024 09:49 Ответить
Вони не знають, як коментувати курську аферу Зебіла. Роблять добру міну при поганій грі.
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31.08.2024 09:47 Ответить
 
 