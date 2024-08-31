Столтенберг об операции ВСУ в Курской области: право Украины на самооборону не заканчивается на границе

Вторжение Украины в российскую Курскую область является законным и подпадает под право Киева на самооборону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг германскому еженедельнику Welt am Sonntag.

Отмечается, что это первый комментарий генсека НАТО относительно наступления ВСУ в Курской области.

"Украина имеет право на самооборону. И, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", - цитирует его агентство.

Столтенберг добавил, что руководство НАТО не было заранее проинформировано о планах Украины и не играло в них никакой роли. Ранее об этом говорили и другие западные политики.

Глава НАТО при этом считает, что Украина подвергается риску из-за наступления ВСУ на территории России, но, по его словам, Киев сам должен решать, как вести свою военную кампанию.

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"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу, - сказал Столтенберг. - Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины, как защищать себя".

Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что наступление ВСУ в Курской области принесло ощутимые результаты.