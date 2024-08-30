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Операция ВСУ в Курской области разбила миф о непобедимости России, - Боррель

боррель,жозеп

Операция, которую Украина проводит в Курской области, разбила миф о непобедимости России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Министр иностранных дел Кулеба рассказал, как эта операция развенчала миф о российской непобедимости. В феврале, два года назад, Путин начал эту войну, считая, что она продлится несколько недель. Она длится уже несколько лет, и Путин не в Киеве, он отводит войска и уступает российские территории, которые подвергаются атакам", - отметил Боррель.

Он отметил, что последние несколько летних месяцев были очень тяжелыми и кровавыми, и напомнил, что на прошлой неделе, 26 августа, Россия осуществила массированную атаку против Украины с использованием более 300 ракет и дронов в течение только одного дня. Целями такого нападения была критическая энергетическая инфраструктура Украины, а также больницы и центры здравоохранения. По словам высокого представителя ЕС, в дальнейшем можно ожидать больше таких атак, потому что Россия хочет погрузить всю Украину в темноту и холод следующей зимой.

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"Мы получили много информации о развитии ситуации на поле боя... Противовоздушная оборона остается экзистенциальной для Украины. Поэтому послание от Кулебы было кристально четким: европейская поддержка привносит изменения, но ее задержки слишком ценны. Украина может быть очень успешной на поле боя, если мы действительно будем делать все должное, и делать это вовремя. Задержки измеряются человеческими жизнями", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Напомним, ранее Боррель заявил, что многие государства-члены Европейского союза поддержали операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области России.

Автор: 

Боррель Жозеп (784) Курск (1088)


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Топ комментарии
+4
Поважаю його зо тонкий юмор відносно зеболота. Перебита кістка і 10 осколків, але настрій бойовий і надалі. ЄС справжні
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30.08.2024 08:15
+2
Чекайте ще ніякої перемоги не було , все це маневри різної інтенсивності...

радше ця реальність звучала б так:
не такий страшний чорт як він себе малює
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30.08.2024 08:09
+1
На фронті поранений ексміністр часів Порошенка Володимир Омелян.
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30.08.2024 07:53
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На фронті поранений ексміністр часів Порошенка Володимир Омелян.
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30.08.2024 07:53 Ответить
Поважаю його зо тонкий юмор відносно зеболота. Перебита кістка і 10 осколків, але настрій бойовий і надалі. ЄС справжні
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30.08.2024 08:15 Ответить
Борель активний, озвучує багато антирашистських заяв.
Це не лише позиція як посадовця органу ЄС, а й особисте: по ньому напередодні великої війни України з пітьмою грубо "потоптались" під час його візиту до москви.
Коли іншим лідерам Заходу ***** і його команда також стануть "в печінках", от тоді всі заяви Бореля реалізуються у потужний антиxyйлівський чин.
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30.08.2024 07:53 Ответить
А звідки взявся цей міт, що кацапія непереможна? Були на те якісь причини?
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30.08.2024 08:04 Ответить
так кацапи щоки надували
але лише "узяли за щоку" 👄
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30.08.2024 08:09 Ответить
Не розумію кацаплячої балачки.
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30.08.2024 08:50 Ответить
Причина, що є такі русскіі пєсні - "Несокрушимая и легендарная" "от тайги до британских морей. Красная Армия всех сильней".
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30.08.2024 09:02 Ответить
Чекайте ще ніякої перемоги не було , все це маневри різної інтенсивності...

радше ця реальність звучала б так:
не такий страшний чорт як він себе малює
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30.08.2024 08:09 Ответить
Вот послушаешь этого Борреля и такое ощущение, что ЗСУ уже на подступах к Москве или штурмуют кремль... Да большинству россиян плевать на те села в курской области, про которые они и не знали до этого времени.
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30.08.2024 08:21 Ответить
Угу, Віталій vs Боррель...
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30.08.2024 08:33 Ответить
Курчат рахують восени.
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30.08.2024 08:42 Ответить
... а ви все одно обсцикається від паРаші, з міфом, чи без.
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30.08.2024 10:02 Ответить
Операция ВСУ в Курской области разбила миф о непобедимости России, - Боррель Источник:

Операция ВСУ в Курской области ----------показала на нежелание/трусость/ США разрешать бить по рашке
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30.08.2024 13:12 Ответить
 
 