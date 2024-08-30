Операция ВСУ в Курской области разбила миф о непобедимости России, - Боррель
Операция, которую Украина проводит в Курской области, разбила миф о непобедимости России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
"Министр иностранных дел Кулеба рассказал, как эта операция развенчала миф о российской непобедимости. В феврале, два года назад, Путин начал эту войну, считая, что она продлится несколько недель. Она длится уже несколько лет, и Путин не в Киеве, он отводит войска и уступает российские территории, которые подвергаются атакам", - отметил Боррель.
Он отметил, что последние несколько летних месяцев были очень тяжелыми и кровавыми, и напомнил, что на прошлой неделе, 26 августа, Россия осуществила массированную атаку против Украины с использованием более 300 ракет и дронов в течение только одного дня. Целями такого нападения была критическая энергетическая инфраструктура Украины, а также больницы и центры здравоохранения. По словам высокого представителя ЕС, в дальнейшем можно ожидать больше таких атак, потому что Россия хочет погрузить всю Украину в темноту и холод следующей зимой.
"Мы получили много информации о развитии ситуации на поле боя... Противовоздушная оборона остается экзистенциальной для Украины. Поэтому послание от Кулебы было кристально четким: европейская поддержка привносит изменения, но ее задержки слишком ценны. Украина может быть очень успешной на поле боя, если мы действительно будем делать все должное, и делать это вовремя. Задержки измеряются человеческими жизнями", - подчеркнул высокий представитель ЕС.
Напомним, ранее Боррель заявил, что многие государства-члены Европейского союза поддержали операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области России.
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Це не лише позиція як посадовця органу ЄС, а й особисте: по ньому напередодні великої війни України з пітьмою грубо "потоптались" під час його візиту до москви.
Коли іншим лідерам Заходу ***** і його команда також стануть "в печінках", от тоді всі заяви Бореля реалізуються у потужний антиxyйлівський чин.
але лише "узяли за щоку" 👄
радше ця реальність звучала б так:
не такий страшний чорт як він себе малює
Операция ВСУ в Курской области ----------показала на нежелание/трусость/ США разрешать бить по рашке