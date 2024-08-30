Операція ЗСУ у Курській області розбила міф про непереможність Росії, - Боррель

Операція, яку Україна проводить в Курській області, розбила міф про непереможність Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Міністр закордонних справ Кулеба розповів, як ця операція розвінчала міф про російську непереможність. У лютому, два роки тому, Путін розпочав цю війну, вважаючи, що вона триватиме кілька тижнів. Вона триває вже кілька років, і Путін не в Києві, він відводить війська та поступається російськими територіями, які піддаються атакам", - зауважив Боррель.

Він зауважив, що останні кілька літніх місяців були дуже важкими й кривавими, та нагадав, що минулого тижня, 26 серпня, Росія здійснила масовану атаку проти України з використанням понад 300 ракет та дронів протягом лише одного дня. Цілями такого нападу була критична енергетична інфраструктура України, а також лікарні та центри охорони здоров’я. За словами високого представника ЄС, надалі можна очікувати більше таких атак, тому що Росія хоче погрузити всю Україну у темряву та холод наступної зими.

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"Ми отримали багато інформації про розвиток ситуації на полі бою… Протиповітряна оборона залишається екзистенційною для України. Тож послання від Кулеби було кристально чітким: європейська підтримка привносить зміни, але її затримки є надто коштовними. Україна може бути дуже успішною на полі бою, якщо ми справді будемо робити все належне, і робити це вчасно. Затримки вимірюються людськими життями", - наголосив високий представник ЄС.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що багато держав-членів Європейського союзу підтримали операцію Збройних Сил України в Курській області Росії.