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Операція ЗСУ у Курській області розбила міф про непереможність Росії, - Боррель

боррель,жозеп

Операція, яку Україна проводить в Курській області, розбила міф про непереможність Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Міністр закордонних справ Кулеба розповів, як ця операція розвінчала міф про російську непереможність. У лютому, два роки тому, Путін розпочав цю війну, вважаючи, що вона триватиме кілька тижнів. Вона триває вже кілька років, і Путін не в Києві, він відводить війська та поступається російськими територіями, які піддаються атакам", - зауважив Боррель.

Він зауважив, що останні кілька літніх місяців були дуже важкими й кривавими, та нагадав, що минулого тижня, 26 серпня, Росія здійснила масовану атаку проти України з використанням понад 300 ракет та дронів протягом лише одного дня. Цілями такого нападу була критична енергетична інфраструктура України, а також лікарні та центри охорони здоров’я. За словами високого представника ЄС, надалі можна очікувати більше таких атак, тому що Росія хоче погрузити всю Україну у темряву та холод наступної зими.

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"Ми отримали багато інформації про розвиток ситуації на полі бою… Протиповітряна оборона залишається екзистенційною для України. Тож послання від Кулеби було кристально чітким: європейська підтримка привносить зміни, але її затримки є надто коштовними. Україна може бути дуже успішною на полі бою, якщо ми справді будемо робити все належне, і робити це вчасно. Затримки вимірюються людськими життями", - наголосив високий представник ЄС.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що багато держав-членів Європейського союзу підтримали операцію Збройних Сил України в Курській області Росії.

Автор: 

Боррель Жозеп (1074) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+4
Поважаю його зо тонкий юмор відносно зеболота. Перебита кістка і 10 осколків, але настрій бойовий і надалі. ЄС справжні
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30.08.2024 08:15
+2
Чекайте ще ніякої перемоги не було , все це маневри різної інтенсивності...

радше ця реальність звучала б так:
не такий страшний чорт як він себе малює
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30.08.2024 08:09
+1
На фронті поранений ексміністр часів Порошенка Володимир Омелян.
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30.08.2024 07:53
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На фронті поранений ексміністр часів Порошенка Володимир Омелян.
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30.08.2024 07:53 Відповісти
Поважаю його зо тонкий юмор відносно зеболота. Перебита кістка і 10 осколків, але настрій бойовий і надалі. ЄС справжні
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30.08.2024 08:15 Відповісти
Борель активний, озвучує багато антирашистських заяв.
Це не лише позиція як посадовця органу ЄС, а й особисте: по ньому напередодні великої війни України з пітьмою грубо "потоптались" під час його візиту до москви.
Коли іншим лідерам Заходу ***** і його команда також стануть "в печінках", от тоді всі заяви Бореля реалізуються у потужний антиxyйлівський чин.
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30.08.2024 07:53 Відповісти
А звідки взявся цей міт, що кацапія непереможна? Були на те якісь причини?
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30.08.2024 08:04 Відповісти
так кацапи щоки надували
але лише "узяли за щоку" 👄
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30.08.2024 08:09 Відповісти
Не розумію кацаплячої балачки.
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30.08.2024 08:50 Відповісти
Причина, що є такі русскіі пєсні - "Несокрушимая и легендарная" "от тайги до британских морей. Красная Армия всех сильней".
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30.08.2024 09:02 Відповісти
Чекайте ще ніякої перемоги не було , все це маневри різної інтенсивності...

радше ця реальність звучала б так:
не такий страшний чорт як він себе малює
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30.08.2024 08:09 Відповісти
Вот послушаешь этого Борреля и такое ощущение, что ЗСУ уже на подступах к Москве или штурмуют кремль... Да большинству россиян плевать на те села в курской области, про которые они и не знали до этого времени.
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30.08.2024 08:21 Відповісти
Угу, Віталій vs Боррель...
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30.08.2024 08:33 Відповісти
Курчат рахують восени.
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30.08.2024 08:42 Відповісти
... а ви все одно обсцикається від паРаші, з міфом, чи без.
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30.08.2024 10:02 Відповісти
Операция ВСУ в Курской области разбила миф о непобедимости России, - Боррель Источник:

Операция ВСУ в Курской области ----------показала на нежелание/трусость/ США разрешать бить по рашке
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30.08.2024 13:12 Відповісти
 
 