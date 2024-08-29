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Новини Війна
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Багато держав ЄС висловили підтримку Курській операції, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що багато держав-членів Європейського союзу підтримали операцію Збройних Сил України в Курській області Росії.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Боррель нагадав свої слова про те, як контрнаступальна операція України на Курщині "завдала удару по путінському наративу".

"Україна показала стратегічну зухвалість і перетворила наратив Путіна про "спеціальну операцію" на цілком марний", - зазначив він.

За його словами, на засіданні глав МЗС "багато держав-членів висловили підтримку Курській операції" як частині невід’ємного права України на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Боррель також згадав про виступ українського міністра Дмитра Кулеби, який підкреслив, що наступ у Курській області підточив міф про "невразливість Росії".

"У лютому, два з половиною роки тому, Путін почав війну, вважаючи, що вона триватиме пару тижнів. І вона вже триває понад пару років. І він не захопив Київ, а натомість навіть територія Росії зазнала нападу", – підсумував він.

Читайте: Кулеба у Брюсселі зустрівся з Боррелем: Обговорили далекобійні удари, ППО і військову допомогу

Автор: 

Боррель Жозеп (1074) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+2
моральну да
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29.08.2024 21:33
+2
Нє, ну не пєрєгібай
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29.08.2024 21:36
+1
І підкинули більше зброі - нє?
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29.08.2024 21:31
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І підкинули більше зброі - нє?
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29.08.2024 21:31 Відповісти
Нє, ну не пєрєгібай
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29.08.2024 21:36 Відповісти
Хоть би в чомусь був паритет
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29.08.2024 21:39 Відповісти
Ну вони підтримали, а що їм ще було робити, коли їх поставили перед фактом? Публічно сказати, що "не підтримуємо і Україна стала агресором"? Це ж позор.
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29.08.2024 21:52 Відповісти
хлама списаного якогось кинули щоб попіаритися
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29.08.2024 21:47 Відповісти
моральну да
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29.08.2024 21:33 Відповісти
може на генасамблеї проголосуємо, ну просто так, по-приколу
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29.08.2024 21:36 Відповісти
Європа дивиться на все це як на цікаве кіно. Хіба ні?
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29.08.2024 21:52 Відповісти
по нрмальному потрібно цим єуропейскім пі%дарам виставии ултиматум . або вони нам надають реальну зброю для перемоги , або капи окупуют Україну іта україці допоагают їм окупувати сю теріторію єосоюзу.
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29.08.2024 21:54 Відповісти
Помогли побольше бы с оружием.
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29.08.2024 22:00 Відповісти
Допомога НАТО надто мала. І російська економіка не постраждала від війни, що було некомпетентністю НАТО.
https://finance.yahoo.com/news/russian-economy-shows-solid-growth-181515536.html
https://www.yahoo.com/news/ukraine-cant-uks-storm-shadow-042153228.html
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29.08.2024 22:23 Відповісти
"В августе 2024". классный отрывок.
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29.08.2024 23:57 Відповісти
 
 