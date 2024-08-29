Багато держав ЄС висловили підтримку Курській операції, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що багато держав-членів Європейського союзу підтримали операцію Збройних Сил України в Курській області Росії.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Боррель нагадав свої слова про те, як контрнаступальна операція України на Курщині "завдала удару по путінському наративу".

"Україна показала стратегічну зухвалість і перетворила наратив Путіна про "спеціальну операцію" на цілком марний", - зазначив він.

За його словами, на засіданні глав МЗС "багато держав-членів висловили підтримку Курській операції" як частині невід’ємного права України на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Боррель також згадав про виступ українського міністра Дмитра Кулеби, який підкреслив, що наступ у Курській області підточив міф про "невразливість Росії".

"У лютому, два з половиною роки тому, Путін почав війну, вважаючи, що вона триватиме пару тижнів. І вона вже триває понад пару років. І він не захопив Київ, а натомість навіть територія Росії зазнала нападу", – підсумував він.

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