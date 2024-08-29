Многие государства ЕС выразили поддержку Курской операции, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что многие государства-члены Европейского Союза поддержали операцию Вооруженных сил Украины в Курской области России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Боррель напомнил свои слова о том, как контрнаступательная операция Украины в Курской области "нанесла удар по путинскому нарративу".

"Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о "специальной операции" в вполне бесполезный", - отметил он.

По его словам, на заседании глав МИД "многие государства-члены выразили поддержку Курской операции" как части неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Боррель также упомянул о выступлении украинского министра Дмитрия Кулебы, который подчеркнул, что наступление в Курской области подточило миф о "неуязвимости России".

"В феврале, два с половиной года назад, Путин начал войну, считая, что она продлится пару недель. И она уже длится больше двух лет. И он не захватил Киев, а вместо этого даже территория России подверглась нападению", - подытожил он.

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