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Новости Война
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Многие государства ЕС выразили поддержку Курской операции, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что многие государства-члены Европейского Союза поддержали операцию Вооруженных сил Украины в Курской области России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Боррель напомнил свои слова о том, как контрнаступательная операция Украины в Курской области "нанесла удар по путинскому нарративу".

"Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о "специальной операции" в вполне бесполезный", - отметил он.

По его словам, на заседании глав МИД "многие государства-члены выразили поддержку Курской операции" как части неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Боррель также упомянул о выступлении украинского министра Дмитрия Кулебы, который подчеркнул, что наступление в Курской области подточило миф о "неуязвимости России".

"В феврале, два с половиной года назад, Путин начал войну, считая, что она продлится пару недель. И она уже длится больше двух лет. И он не захватил Киев, а вместо этого даже территория России подверглась нападению", - подытожил он.

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Автор: 

Боррель Жозеп (784) Курск (1088)


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Топ комментарии
+2
моральну да
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29.08.2024 21:33
+2
Нє, ну не пєрєгібай
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29.08.2024 21:36
+1
І підкинули більше зброі - нє?
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29.08.2024 21:31
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І підкинули більше зброі - нє?
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29.08.2024 21:31 Ответить
Нє, ну не пєрєгібай
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29.08.2024 21:36 Ответить
Хоть би в чомусь був паритет
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29.08.2024 21:39 Ответить
Ну вони підтримали, а що їм ще було робити, коли їх поставили перед фактом? Публічно сказати, що "не підтримуємо і Україна стала агресором"? Це ж позор.
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29.08.2024 21:52 Ответить
хлама списаного якогось кинули щоб попіаритися
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29.08.2024 21:47 Ответить
моральну да
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29.08.2024 21:33 Ответить
може на генасамблеї проголосуємо, ну просто так, по-приколу
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29.08.2024 21:36 Ответить
Європа дивиться на все це як на цікаве кіно. Хіба ні?
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29.08.2024 21:52 Ответить
по нрмальному потрібно цим єуропейскім пі%дарам виставии ултиматум . або вони нам надають реальну зброю для перемоги , або капи окупуют Україну іта україці допоагают їм окупувати сю теріторію єосоюзу.
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29.08.2024 21:54 Ответить
Помогли побольше бы с оружием.
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29.08.2024 22:00 Ответить
Допомога НАТО надто мала. І російська економіка не постраждала від війни, що було некомпетентністю НАТО.
https://finance.yahoo.com/news/russian-economy-shows-solid-growth-181515536.html
https://www.yahoo.com/news/ukraine-cant-uks-storm-shadow-042153228.html
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29.08.2024 22:23 Ответить
"В августе 2024". классный отрывок.
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29.08.2024 23:57 Ответить
 
 