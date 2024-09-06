Зеленський пояснив, чому операція ЗСУ в Курській області була в секреті: Росія всюди зі своєю розвідкою

План ЗСУ щодо наступу на Курську область РФ потрібно було тримати у секреті, зокрема, і від партнерів, оскільки російська розвідка присутня всюди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті" в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів глава держави, Україна мала інформацію від своєї розвідки та партнерів зі США, Євросоюзу та Великої Британії про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область.

За словами Зеленського, країна-агресорка вирішила вдатися до цього після того, як у травні цьогоріч їй не вдалося окупувати Харків.

Президент розповів, що після отримання вищезгаданої розвідінформації разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирським було ухвалене рішення про операцію ЗСУ у Курській області.

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"Ми повинні були бути швидшими... Ми не могли втратити це велике місто (Суми, - ред.), цей великий регіон... І ніхто не повинен знати (про операцію, - ред.). Це не тому, що ми не поважаємо когось - ні, це не про це. Росія всюди просто зі своєю розвідкою, всюди. Ось чому ми повинні були користуватися цією інформацією дуже обережно, дуже конфіденційно", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що в результаті Україна мала успіх в Курській операції.

"Ми захистили цей регіон, весь цей регіон (Сумщину, - ред.) цією операцією", - сказав Зеленський.

До слова, раніше президент Зеленський назвав операцію Сил оборони на території Курської області РФ превентивним ударом.

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