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Зеленський (22416) росія (63574) Курськ (850)

Зеленський пояснив, чому операція ЗСУ в Курській області була в секреті: Росія всюди зі своєю розвідкою

Зеленський пояснив, чому операція ЗСУ в Курській області була в секреті

План ЗСУ щодо наступу на Курську область РФ потрібно було тримати у секреті, зокрема, і від партнерів, оскільки російська розвідка присутня всюди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті" в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів глава держави, Україна мала інформацію від своєї розвідки та партнерів зі США, Євросоюзу та Великої Британії про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область.

За словами Зеленського, країна-агресорка вирішила вдатися до цього після того, як у травні цьогоріч їй не вдалося окупувати Харків.

Президент розповів, що після отримання вищезгаданої розвідінформації разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирським було ухвалене рішення про операцію ЗСУ у Курській області.

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"Ми повинні були бути швидшими... Ми не могли втратити це велике місто (Суми, - ред.), цей великий регіон... І ніхто не повинен знати (про операцію, - ред.). Це не тому, що ми не поважаємо когось - ні, це не про це. Росія всюди просто зі своєю розвідкою, всюди. Ось чому ми повинні були користуватися цією інформацією дуже обережно, дуже конфіденційно", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що в результаті Україна мала успіх в Курській операції.

"Ми захистили цей регіон, весь цей регіон (Сумщину, - ред.) цією операцією", - сказав Зеленський.

До слова, раніше президент Зеленський назвав операцію Сил оборони на території Курської області РФ превентивним ударом.

Читайте також: Від початку операції на Курщині РФ втратила близько 6 тис. військових вбитими та пораненими, - Зеленський
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Топ коментарі
+30
Єрмак не знав?
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06.09.2024 23:40
+21
Хто небуть скажіть непоцу, що ОПу без роспаспорта не беруть.
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06.09.2024 23:44
+19
Боже, це навіть читати гидго. Уявляю що відчували ті хто слухав цей тупий висер.
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06.09.2024 23:47
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Єрмак не знав?
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06.09.2024 23:40 Відповісти
Знал, но никому на параше не сказал, хотя его пытали.
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07.09.2024 07:17 Відповісти
Хто небуть скажіть непоцу, що ОПу без роспаспорта не беруть.
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06.09.2024 23:44 Відповісти
Зеленський точно не Голобородько, а щось середнє між Голохвастим і Шуриком Балагановим.

Як помічник Єрмака, Шура неймовірно хороший - він сповнений сил і енергії і не має особливої ​​фантазії, а тому виконує всі завдання точно так, як потрібно.
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06.09.2024 23:50 Відповісти
Чє та ЗЄ записали спільний відосик:

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06.09.2024 23:44 Відповісти
ЧмЕ / чМоЗЕ а не че)))
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07.09.2024 00:16 Відповісти
На диво - Офіс не проговорився
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06.09.2024 23:46 Відповісти
Нет никакого дива. Офис не проговорился потому что не знал...
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07.09.2024 02:06 Відповісти
Хоча я жiнкa, але теж так думаю...
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07.09.2024 19:12 Відповісти
Боже, це навіть читати гидго. Уявляю що відчували ті хто слухав цей тупий висер.
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06.09.2024 23:47 Відповісти
Учора казав що та агентура рашистська чеченців вбивала, а тепер каже що плани України здають - ВИРОДОК !
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07.09.2024 01:15 Відповісти
100 %
Вот как раз на этом Саныча в свое время и вербанули чекисты
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06.09.2024 23:51 Відповісти
Санич,ти навіть не представляєш на скільки розвідка рф близько,вони навіть знають,як виглядає твоя пряма кишка,завдяки пісюну Єрмака
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06.09.2024 23:52 Відповісти
СПєрмака!
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07.09.2024 00:04 Відповісти
Об этой операции не знал и зеленский. ПОэтому раш-разведка осталась не у дел. Даже Сыру кобриги не всё говорили. Отсюда и успех
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07.09.2024 00:19 Відповісти
Якщо ішак знає то і кацап знає.
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07.09.2024 00:23 Відповісти
Воно повний непотріб!
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07.09.2024 00:26 Відповісти
Неужели верховную бубочку никто не предупредил?
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07.09.2024 00:38 Відповісти
Після 25 травня Ц Р, у єрмака+зеленського та челядників, усьо ж стало ПРОСТРОЧЕНИМ і

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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07.09.2024 00:59 Відповісти
А ХТО БУВ В ДЕЛЕГАЦІЇ З НИМ? там в Італії , де він висрав оце...
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07.09.2024 01:22 Відповісти
Доречі західні ЗМІ написали- не знав ні Єрмак ні Буданов
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07.09.2024 01:23 Відповісти
Як добре, що російська розвідка то сезонне явище!
Ось минулого року її взагалі не було, і тому розповідати про літній наступ 2023го меле-марафон почав ще за півроку до його початку.
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07.09.2024 06:53 Відповісти
Воронеж ,шо там пепео ?там у вас склад боеприпасов взрывается
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07.09.2024 07:02 Відповісти
https://t.me/voynareal/97973 Служба БПЛА навідалася на склад *********** у с. Солдатське Воронезької області. Попри заяви губернатора, що все збили, детонація відбувається вже декілька годин.
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07.09.2024 07:03 Відповісти
Афігеть захистили Сумщину, да її зараз рівняють КАБами
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07.09.2024 07:52 Відповісти
Воронеж ровняють
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07.09.2024 08:17 Відповісти
Так воно i e...🥺☹️😢😠
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07.09.2024 19:16 Відповісти
Як розповів глава держави, Україна мала інформацію від своєї розвідки та партнерів зі , Євросоюзу та Великої Британії про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область. Джерело:

Ага, напевно саме тому в Курській обл. було кілька тисяч строковиків, які за кілька днів розбіглися хто куди. «Готувалися напасти», *** ... Ню, ню.
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07.09.2024 08:29 Відповісти
Від кого була в секреті? Що за байки воно розповідає. Хтось без Єрмака і посрать не сходить, не те щоб щось в секреті втримати. Узгоджена на всіх рівнях і обома сторонами. Операція "Сначала Донбас наш".
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07.09.2024 11:00 Відповісти
В Київі під куполом ВР чоловік 200 сидить!
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07.09.2024 14:20 Відповісти
 
 