Генасамблея ООН не може примусити РФ дотримуватися Статуту Організації, - голова Асамблеї Френсіс
Генеральна Асамблея ООН немає можливості примусити Росію дотримуватись Статуту організації та вимог міжнародного права.
Про це на пресконференції у понеділок заявив голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи Генасамблея зробила все від неї залежне, аби змусити Росію припинити війну й дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права, Френсіс зазначив, що ГА не має можливості примушувати країни виконувати свої зобов’язання.
"Ми діємо за переконанням, заснованим на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй дотримуватимуться зобов'язань, які вони взяли на себе при вступі в ООН, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав", - пояснив він.
Та додав, що в ООН і надалі сподіваються й очікують, "що росіяни виконають свої зобов'язання".
"Але я не думаю, що в нас є можливості й повноваження, аби примусити росіян", - сказав Френсіс.
Очільник Асамблеї нагадав, що ГА ухвалила "низку рішучих резолюцій, які закликають Російську Федерацію поважати закон і негайно вивести свої війська" з території України.
"Я пам'ятаю, що сам вставив у резолюцію слово "негайно", - додав він. - Це (російська агресія, - Ред.) є фундаментальним і кричущим порушенням міжнародного права, з яким ми не можемо миритися. Росіяни створили поганий прецедент, якщо інші країни вирішать наслідувати їхній приклад", - резюмував Френсіс.
Будь ласка, зачекайте...
А у нас, крім безпілотників, що є?
А при спробі розробляти ЯЗ ці "друзі" нам дупу на британський прапор порвуть.
/Голда Меїр, (народилася в Києві, доречі), саме її вперше назвали "залізна леді"/
Що цікаво, вона ніколи не говорила, що це буде саме ізраїльська ЯЗ.
Что бы мы все верили. Президент Залужный. Выпуск облигаций. Вся страна, 10 лет 30% от зарплаты чтоб выковать ядерный щит. Пушки вместо масла. Лично, вы, согласны?
Можна почати розробляти ЯЗ і воювати далі лопатами, а пенсії платити бусами.
Щоб робити такі демарші треба спочатку позбавитися залежності у всьому.
1. Вьетнам и советские летчики крушили в капусту ядерную державу.
2. Тот же, Вьетнам успешно дал отпор ядерному Китаю.
3. На Фолклендах Аргентина крошила батон на ядерную Британию. Правда, по слухам, те перли туда ядерное оружие.
4. Моя страна успешно успешно противостоит ядерной доктрине России.
Мы видим что войны отдельно, ядерные арсеналы отдельно.
"Но це, синку фантастіка"
Но когда хохол (Я) родился еврей заплакал.
По общемировым понятиям
"Ежели теперича мы одна семья, все долары поровну. На то мы и родня.
Но по вашему 15 республик равноправные, но долги СССР будет отдавать Иван дурак.
Нихера. Наследник тот кто взял на себя долги, ну и оставшиеся активы.
Украина добровольно ушла в новую жизнь без долгов.
Членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединённых Наций, включая Совет Безопасности и все другие органы и организации системы Организации Объединённых Наций, продолжается Российской Федерацией (РСФСР) при поддержке стран Содружества Независимых Государств. В этой связи прошу использовать в Организации Объединённых Наций название "Российская Федерация" вместо названия "Союз Советских Социалистических Республик". Российская Федерация сохраняет полную ответственность за все права и обязательства СССР по Уставу Организации Объединённых Наций, включая финансовые обязательства. Прошу Вас рассматривать настоящее письмо как подтверждение полномочий представлять Российскую Федерацию в органах Организации Объединённых Наций для всех лиц, обладающих в настоящее время полномочиями представителей СССР при Организации Объединённых Наций.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-1 [1]
Генеральный секретарь распространил эту просьбу среди членов ООНhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-2 [2] . Поскольку возражений не последовало, Российская Федерация заняла место СССР, а Борис Ельцин лично занял место Российской Федерации на заседании Совета Безопасности 31 января 1992 года.
Так само, втрачено авторитет: якщо постійно жалітися, що немає повноважень викинути агресора із організації, або неможливо втрутись у конфлікт, бо це буде «ескалацією», всі зрозуміють, що з ООН явно щось не те.
Але це структура з бюджетом невеликої країни, тому вона має достатній вплив, щоб гарантувати своє існування.
Ліга Націй не змогла запобігти Другій Світовій (заради чого й створювалась). ООН протрималась довше, але результат, на жаль, той же.
Ви, як маленька дитина, їй бо)
57 стран которые Россия считает не дружественными.
3/4 мира похер эта война.
ООН останется в, несколько, усеченом виде. Там будет рулить новый Собез.
Россия, Китай, Брзилия, ЮАР и для прикола Египет
Кволі, але пафосні, трусливі, але в костюмах суперменів, брехливі, але в білому одязі немов святі, алчні, але ненаситні і страшенно.жалюгідні і ниці, самопринижені до крайньої межі. І ким?
Пуйлом.
Ну це вже повна деградація.
Може хоч хто скаже за Україну, що хоч не треба визискувати внески в ті Потужні організації! Хай з московських рахунків оплачують
журналисты Bild «слили» переписку главы ООН негодяя Гутерриша и мерина Лаврова. там Гутерриш предлагает отменить финансовые санкции ЕС против «Россельхозбанка». Для этого Гутерриш предлагает создать фейковый банк-«прокладку», который сможет обходить санкции США и ЕС.