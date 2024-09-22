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Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив РФ

Генасамблея ООН підтримала

У неділю, 22 вересня, Генеральна Асамблея ООН схвалила головний документ Саміту майбутнього - "Пакт майбутнього". Схвалення відбулося попри спротив Росії, представник якої намагався внести свої поправки.

Про це пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 42-сторінковий "Пакт майбутнього" містить перелік намірів країн щодо розв’язання глобальних проблем – від воєнних конфліктів і зміни клімату до штучного інтелекту й реформування ООН і глобальних інституцій.

Зокрема, документ містить розділи "Сталий розвиток та фінансування розвитку", "Міжнародний мир і безпека", "Наука, технології, інновації та цифрове співробітництво", "Молодь та майбутні покоління".

"Лихо війни набуває нових і небезпечніших форм. Сьогодні ми ближче до ядерної конфронтації, ніж будь-коли від часу закінчення Холодної війни", - йдеться у розділі про мир і безпеку.

Згідно з ухваленим документом, країни взяли на себе зобов'язання діяти "колективно для підтримки й відновлення міжнародного миру і безпеки на суші, морі, в космосі, у кіберпросторі та в інших нових сферах, для ефективнішої протидії взаємопов'язаним глобальним загрозам і виконання обіцянок, що містяться в Статуті ООН".

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Під час ухвалення документа Росія намагалася протиснути поправку, яка передбачала би "принцип невтручання", що нібито важливо для країн Глобального Півдня, щоб "колективний Захід" не нав’язував їм свою волю.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін назвав проєкт "лицемірним" і розкритикував генерального секретаря Антоніу Гутерреша за те, що в проєкті нібито не враховано всі пропозиції. Представник країни-агресора вимагав підтримати всі правки російської сторони, інакше Москва "дистанціюється" від консенсусного ухвалення документа.

Однак всі поправки РФ були відхилені 143 голосами. Відтак президент Генасамблеї Філемон Янг оголосив Пакт ухваленим і підписав його.

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Зеленський привітав ухвалення "Пакту майбутнього"

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення "Пакту майбутнього".

"Я вітаю ухвалення Пакту майбутнього в ООН. Незважаючи на всі перешкоди, включно зі спробами Росії зашкодити його ухваленню, світові вдалося об'єднатися навколо бачення справедливого і безпечного майбутнього", - йдеться у заяві президента в соцмережі Х.

Водночас він наголосив, що "таке майбутнє можливе тільки в тому разі, якщо найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни буде завершена відповідно до Формули миру, заснованій на цілях і принципах Статуту ООН, а також на об'єктивній необхідності гарантування глобальної безпеки".

"Світ потребує лідерства та рішучості. Україна готова працювати з усіма відповідальними країнами на цьому шляху", - додав очільник держави.

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Топ коментарі
+22
майбутнє можливе, якщо там не буде рф
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22.09.2024 21:46
+7
попри спротив РФ - а вот і Гітлер намалювався !

Ліга Націй 2:0
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22.09.2024 21:49
+5
Розходимось. Зеленский дав добро на Пакт Майбутнього.
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22.09.2024 21:57
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майбутнє можливе, якщо там не буде рф
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22.09.2024 21:46 Відповісти
срала рашка на ваш Пакт !

Київ, 22-00, Увага, громадяни, оголошена повітряна тривога !

Ліга Націй Гітлеру не указ !
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22.09.2024 22:02 Відповісти
на самом то деле глубоко начхать что думает гитлер по данному поводу ))) он может биться в истерике и верещать все что угодно. Его зажали в угол и пинают по яийцам )))
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23.09.2024 08:07 Відповісти
а чи не перекинути нам стола у цій ООН, шановне панство, та влаштувати:

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22.09.2024 22:18 Відповісти
я бы повесил небензю возле трибуны, и перед тем как выступить, каждый должен покататься (как на качеле) на нём))))
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23.09.2024 09:51 Відповісти
Дипломаты не катайтесь на Васе, его не для этого повесили)
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23.09.2024 09:52 Відповісти
попри спротив РФ - а вот і Гітлер намалювався !

Ліга Націй 2:0
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22.09.2024 21:49 Відповісти
Це важливий "Пакт майбутнього" ...дякуємо ,ООН стало мудрішим ! ❤️
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22.09.2024 21:53 Відповісти
з новими "странамі осі": рашка-ірашка-корешка-кіташка ?

ну Ви дайьотє !
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22.09.2024 21:56 Відповісти
і примкнувшей к нім бразільськой простітуткой Лулой Сільва .
о! красава!

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22.09.2024 21:58 Відповісти
****** сливой
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23.09.2024 12:56 Відповісти
діяти "колективно для підтримки й відновлення міжнародного миру і безпеки

а вот тут - навряд чи

ООН світить повний розпад, як, утім, і встому світу,
грядьот новий перерозподіл !
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22.09.2024 21:54 Відповісти
перерозподіл ліжок в борделі
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22.09.2024 23:22 Відповісти
о ля-ля, шановна пані Ганно, в повітрі пахне керосином Третьої світової.....
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22.09.2024 23:55 Відповісти
потужний Пакт, нажаль нічого конкретного для нас
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22.09.2024 21:54 Відповісти
пакт не обовьязковий до виконання
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22.09.2024 22:09 Відповісти
Розходимось. Зеленский дав добро на Пакт Майбутнього.
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22.09.2024 21:57 Відповісти
Це те що було сказано раніше. Ген. Асамблея ухвалює будь яке рішення, також і зі зміни статуту 2/3 голосів. Має бути політична воля.
Тільки на асамблеї раша це тільки 1 з 193 країн.
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22.09.2024 22:08 Відповісти
Цікаво, хто утримався. Було сказано про 15.
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22.09.2024 22:19 Відповісти
вгадайте Китай з трьох раз !
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22.09.2024 23:56 Відповісти
Місце кацапні - це сидіти на пляшках, заздалегідь розставлених дбайливими кавказькими господарями
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22.09.2024 22:35 Відповісти
Країни глобального півня.
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22.09.2024 23:21 Відповісти
"Світ потребує МОГО лідерства та рішучості" - подумав Зєлєнський затягнувся Айкосом і прЄдано подивився на дермака, що дрімав..
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23.09.2024 07:47 Відповісти
нужно уставом ООН запретить агрессию любой страны против любой страны под каким либо предлогом, исключая самозащиту в случае агрессии. Право на агрессивные действия против агрессора приобретаются лишь в случае явного нападения на страну жертву или атаки страны жертвы в рамках обеспечения прекращения агрессии и до ее прекращения. Разумеется необходимо провозгласить принцип активного вмешательства - в случае непрекращения агрессии и вывода окупационных войск с территории страны жертвы в течении 24 часов обьявляется тотальный герметичный бойкот страны агрессора, и в течении 48 часов в зону конфликта вводятся дивизии ООН. автоматически, без доп заседаний и одобрений. Затем в ООН вызывается в полном составе правительство страны ООН для дачи обьясниний и рассказа о том как они будут компенсировать потери страны жертвы и страна агрессор облагается штрафом в размере 10 ее нац. доходов в пользу страны жертвы.
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23.09.2024 08:20 Відповісти
Вот только как отличить агрессию от специальной военной операции, от контр-террористической операции, от введения ограниченного контингента, от операции по принуждению к миру, от защиты национально близкого населения, от защиты населения говорящего с агрессором на одном языке...?
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23.09.2024 09:02 Відповісти
United Nations General Assembly Resolution # 3314 dated 14 december 1974
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23.09.2024 10:43 Відповісти
Океан Мрії!
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23.09.2024 09:27 Відповісти
 
 