Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив РФ

У неділю, 22 вересня, Генеральна Асамблея ООН схвалила головний документ Саміту майбутнього - "Пакт майбутнього". Схвалення відбулося попри спротив Росії, представник якої намагався внести свої поправки.

Про це пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 42-сторінковий "Пакт майбутнього" містить перелік намірів країн щодо розв’язання глобальних проблем – від воєнних конфліктів і зміни клімату до штучного інтелекту й реформування ООН і глобальних інституцій.

Зокрема, документ містить розділи "Сталий розвиток та фінансування розвитку", "Міжнародний мир і безпека", "Наука, технології, інновації та цифрове співробітництво", "Молодь та майбутні покоління".

"Лихо війни набуває нових і небезпечніших форм. Сьогодні ми ближче до ядерної конфронтації, ніж будь-коли від часу закінчення Холодної війни", - йдеться у розділі про мир і безпеку.

Згідно з ухваленим документом, країни взяли на себе зобов'язання діяти "колективно для підтримки й відновлення міжнародного миру і безпеки на суші, морі, в космосі, у кіберпросторі та в інших нових сферах, для ефективнішої протидії взаємопов'язаним глобальним загрозам і виконання обіцянок, що містяться в Статуті ООН".

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Під час ухвалення документа Росія намагалася протиснути поправку, яка передбачала би "принцип невтручання", що нібито важливо для країн Глобального Півдня, щоб "колективний Захід" не нав’язував їм свою волю.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін назвав проєкт "лицемірним" і розкритикував генерального секретаря Антоніу Гутерреша за те, що в проєкті нібито не враховано всі пропозиції. Представник країни-агресора вимагав підтримати всі правки російської сторони, інакше Москва "дистанціюється" від консенсусного ухвалення документа.

Однак всі поправки РФ були відхилені 143 голосами. Відтак президент Генасамблеї Філемон Янг оголосив Пакт ухваленим і підписав його.

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Зеленський привітав ухвалення "Пакту майбутнього"

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення "Пакту майбутнього".

"Я вітаю ухвалення Пакту майбутнього в ООН. Незважаючи на всі перешкоди, включно зі спробами Росії зашкодити його ухваленню, світові вдалося об'єднатися навколо бачення справедливого і безпечного майбутнього", - йдеться у заяві президента в соцмережі Х.

Водночас він наголосив, що "таке майбутнє можливе тільки в тому разі, якщо найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни буде завершена відповідно до Формули миру, заснованій на цілях і принципах Статуту ООН, а також на об'єктивній необхідності гарантування глобальної безпеки".

"Світ потребує лідерства та рішучості. Україна готова працювати з усіма відповідальними країнами на цьому шляху", - додав очільник держави.

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