Радбез ООН застарів, його авторитет підірвано, - генсек ООН Гуттеріш
Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано методам її роботи необхідне реформування.
Про це під час Саміту майбутнього, що відбувається у Вашингтоні заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так Гуттеріш закликав розглянути "глибокі реформи, спрямовані на те, щоб зробити глобальні інститути більш легітимними, справедливими й ефективними, заснованими на цінностях Статуту ООН".
"Я скликав цей саміт, тому що наш світ збивається зі шляху – і нам потрібні жорсткі рішення, щоб повернутися на правильний шлях. Конфлікти вирують і множаться – від Близького Сходу до України і Судану, і кінця їм не видно", - сказав генсек.
Він додав, що системі колективної безпеки загрожують геополітичні розбіжності, ядерне протистояння, розробка нових озброєнь і розгортання театрів воєнних дій.
Він вважає, що багатосторонні інструменти й інститути не здатні ефективно реагувати на сьогоднішні політичні, економічні, екологічні та технологічні виклики, оскільки "відображають минулу епоху".
"Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано. Якщо її склад і методи роботи не будуть реформовані, вона в кінцевому підсумку втратить будь-який авторитет", заявив Гуттеріш.
Гутерреш розповів, що документи, винесені на розгляд саміту – Пакт про майбутнє, Глобальний цифровий договір та Декларація про майбутні покоління, – "відкривають шлях до нових перспектив і можливостей".
Зокрема реформи системи миру і безпеки мають передбачати розширення складу Радбезу, вдосконалення миротворчих операцій, узгоджену багатосторонню підтримку ядерного роззброєння, запобігання гонки озброєнь у космічному просторі тощо.
Раніше Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН та скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як російська війна в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Или денег от путина стало меньше?
вихід (як мінімум) _-розширити склад Ради Безпеки ООН та скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні"
навряд чи допоможе
так, шановне панство, все по накатаному сценарію - агресор, розпад Ліги Націй, Війна (Третя світова) і тоді новий миропорядок з новим ООН
а інакше -ніяк !
там всьо впорядє...
Я кончений гондон...
Вже деякий час...
І весь цей час...
Я генсек ООН...
Крим...
Це я вирішив...
Щоб Меркель ...
Трохи потішити...
Вона ж вмерла?
хоча "ООН - гондон" це стара рима
то, папа римській, ось ось, призове в хрестовий похід проти московитів?
1. прибрали право вето.
2. за погану поведінку позбавляти права голосу. Щоб сиділо падло, слухало все, що йому належить вислухати, чуло, що з ним хочуть зробити, але нічого не могло вирішити.
Оце, мабуть, було б справедливо.