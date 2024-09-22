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Радбез ООН застарів, його авторитет підірвано, - генсек ООН Гуттеріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано методам її роботи необхідне реформування.

Про це під час Саміту майбутнього, що відбувається у Вашингтоні заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так Гуттеріш закликав розглянути "глибокі реформи, спрямовані на те, щоб зробити глобальні інститути більш легітимними, справедливими й ефективними, заснованими на цінностях Статуту ООН".

"Я скликав цей саміт, тому що наш світ збивається зі шляху – і нам потрібні жорсткі рішення, щоб повернутися на правильний шлях. Конфлікти вирують і множаться – від Близького Сходу до України і Судану, і кінця їм не видно", - сказав генсек.

Він додав, що системі колективної безпеки загрожують геополітичні розбіжності, ядерне протистояння, розробка нових озброєнь і розгортання театрів воєнних дій.

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Він вважає, що багатосторонні інструменти й інститути не здатні ефективно реагувати на сьогоднішні політичні, економічні, екологічні та технологічні виклики, оскільки "відображають минулу епоху".

"Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано. Якщо її склад і методи роботи не будуть реформовані, вона в кінцевому підсумку втратить будь-який авторитет", заявив Гуттеріш.

Гутерреш розповів, що документи, винесені на розгляд саміту – Пакт про майбутнє, Глобальний цифровий договір та Декларація про майбутні покоління, – "відкривають шлях до нових перспектив і можливостей".

Зокрема реформи системи миру і безпеки мають передбачати розширення складу Радбезу, вдосконалення миротворчих операцій, узгоджену багатосторонню підтримку ядерного роззброєння, запобігання гонки озброєнь у космічному просторі тощо. 

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Раніше Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН та скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як російська війна в Україні.

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Топ коментарі
+28
Заболел что ли?
Или денег от путина стало меньше?
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22.09.2024 19:57
+19
Благодаря таким как он, старый лицемерный марксист- коммуняка, разогнать давно пора эту контору, которая занимается поддержкой терроризма !
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22.09.2024 20:28
+15
Йой, то може якось для початку переглянути оту нібито "спадщину" за якої кацапія з якогось переляку (автоматично, з мовчазної згоди інших) отримала місце у Радбезі?
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22.09.2024 20:02
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Заболел что ли?
Или денег от путина стало меньше?
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22.09.2024 19:57 Відповісти
Благодаря таким как он, старый лицемерный марксист- коммуняка, разогнать давно пора эту контору, которая занимается поддержкой терроризма !
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22.09.2024 20:28 Відповісти
Скорее всего хочет продвинуть идею что каждый голос рашки и китая считался бы за 2. Или за 3. Смотря сколько занесли.
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22.09.2024 21:20 Відповісти
капець Ліги Націй - 2

вихід (як мінімум) _-розширити склад Ради Безпеки ООН та скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні"

навряд чи допоможе
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22.09.2024 21:39 Відповісти
"только война рассудіт нас !"

так, шановне панство, все по накатаному сценарію - агресор, розпад Ліги Націй, Війна (Третя світова) і тоді новий миропорядок з новим ООН

а інакше -ніяк !
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22.09.2024 21:42 Відповісти
ну чому ніяк? потрібно довести, що ми є людство, з плином історії маємо вчитися на її помилках, щоб не робити помилок майбутнього. і тому на Генсамблеї ООН потрібно прийняти питання щодом реформування Радбезу ООН, прибрати право вето, щоб не ховалися за ним агресори і терористи тощо. Людство таки має довести те, що воно дійсно людство і що таким андрофагам як кацапня не має місця у спільному майбутньому, особливо з правом вето.
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23.09.2024 02:22 Відповісти
вєрно второє.
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22.09.2024 21:40 Відповісти
Гутерріш в свій паспорт глянув на дату народження?
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22.09.2024 19:58 Відповісти
Дійшло? Нарешті!
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22.09.2024 19:58 Відповісти
Єта другое.
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22.09.2024 20:56 Відповісти
Йой, то може якось для початку переглянути оту нібито "спадщину" за якої кацапія з якогось переляку (автоматично, з мовчазної згоди інших) отримала місце у Радбезі?
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22.09.2024 20:02 Відповісти
ООН - це збіговисько говорунів - авторитету нуль
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22.09.2024 20:03 Відповісти
офіс, непильна робота, зарплатня, пенсія.
там всьо впорядє...
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22.09.2024 20:06 Відповісти
Що? Невже Джонсонюк перекупив Гутієреша?
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22.09.2024 20:05 Відповісти
Про "санкції" у фінансовій сфері" чув? Електронні розрахунки не працюють.. А черговий "Теодор Нетте" не встиг привезти з Луб"янки" саквояж з валютою.....
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23.09.2024 07:52 Відповісти
А якщо такі висловлювання підуть у бік НАТО, що ми робитимемо? Викреслимо з Конституції, впишемо туди від великого розуму щось інше чи більше не займатимемося цією фігнею, коли всяке куди нас не беруть впихаємо в Констмтуцію України?
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22.09.2024 20:06 Відповісти
а який стосунок нині Гутієреш має до НАТО? І чи до свого обрання Генсеком ООН він щось патякав проти НАТО?
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22.09.2024 20:28 Відповісти
Він мабудь троль
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22.09.2024 20:41 Відповісти
Гутереш-капітан очевидність...😁
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22.09.2024 20:06 Відповісти
Я, Гутеріш...
Я кончений гондон...
Вже деякий час...
І весь цей час...
Я генсек ООН...

Крим...
Це я вирішив...

Щоб Меркель ...
Трохи потішити...

Вона ж вмерла?
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22.09.2024 20:06 Відповісти
як завжди влучно !

хоча "ООН - гондон" це стара рима
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22.09.2024 22:15 Відповісти
Така заява це вже поштовх до дії...просто всі розуміють ,як шо русню не викинути з ООН ...То коли їх танки будуть їздити по бруківці у ЄС ...кремль скаже ..шо ми вам подобалися, і ви нас запросили ...
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22.09.2024 20:10 Відповісти
Что за прозрение на него нашло? Рашка не занесла денех?
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22.09.2024 20:10 Відповісти
Організація Озабочених Націй.
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22.09.2024 20:12 Відповісти
протріть мене очі! прочистіть мені вуха!
то, папа римській, ось ось, призове в хрестовий похід проти московитів?
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22.09.2024 20:14 Відповісти
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22.09.2024 22:44 Відповісти
З путлером в ясна цілувався, а тепер прозрів...
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22.09.2024 20:19 Відповісти
Просто виключіть РФ і Китай, і ви отримаєте ідеальний Радбез. Тільки користі від нього буде як від пісочниці біля будинку.
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22.09.2024 20:20 Відповісти
Дідугану круасанчики не підвезли
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22.09.2024 20:24 Відповісти
Шо, мабуть з запою кацапських грошей вийшли?
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22.09.2024 20:26 Відповісти
мій сусід алкоголік-ухилянт позавчора загинув в Курській області ...
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22.09.2024 23:44 Відповісти
Якщо він воював за Україну то він не ухилянтом був...
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23.09.2024 13:35 Відповісти
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22.09.2024 20:27 Відповісти
Найбільш там застарів і засмердівся сам гутеріш разом з усім ооном,
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22.09.2024 20:31 Відповісти
Та ну на, серйозно ?
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22.09.2024 20:35 Відповісти
Достатньо з ганьбою вигнати рифи і закрутити гайки так, щоб москалі усі повиздихали.
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22.09.2024 20:47 Відповісти
в тому числі і завдяки персонально тобі, стара лівацька мразота
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22.09.2024 20:51 Відповісти
Фолаут неминучий, очевидно. Малоймовірною є можливість того, що людство візьметься за розум.
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22.09.2024 20:54 Відповісти
Замість ООН треба зробити ОУН!
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22.09.2024 20:57 Відповісти
Так було все "по домашнему"
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22.09.2024 20:59 Відповісти
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22.09.2024 21:01 Відповісти
Самозванців мацковскіх з ООН, треба виганяти!! Ліга Націй, це одразу зробила!! Воєнні злочинці з московії👺👺👺☠️☠️☠️, сидять у РадБезі ООН‼️‼️‼️🤑🤑🤑, і розмусолюють про Честь, Правду, Катування, Убивства… забувши, чомусь, про власні табори та психушки ГУЛАГУ!!
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22.09.2024 21:16 Відповісти
весь ваш оон давно устарел и его давно пора вышвырнуть на свалку истории!
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22.09.2024 21:21 Відповісти
Так і ООН повністю деградувало і втратило авторитет.
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22.09.2024 21:23 Відповісти
Коли під час СВО у Фінляндії СРСР виключили з Ліги націй, Кремль занадто довго мовчав а потім видав - Ліга націй вичерпала себе , необхідне перезавантаження. А в 1945 році Сталін з Молотовим зробили все, щоб унеможливити ізгнаніє СРСР в майбутньому - утворили Радбез з правом правом вето. А гутаперчевого генсека перестали на болотах спонсорувати - да на хера йому платити, скоро сам піде.
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22.09.2024 21:46 Відповісти
Спасибо кэп
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22.09.2024 22:26 Відповісти
Промичало безхребетне!!!
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23.09.2024 01:37 Відповісти
Я би так мріяла, щоб рашку, Китай та інші країни-агресори із ООН не виганяли (бо де ж їм притомні країни ще розтлумачать, які ті падли?), але:
1. прибрали право вето.
2. за погану поведінку позбавляти права голосу. Щоб сиділо падло, слухало все, що йому належить вислухати, чуло, що з ним хочуть зробити, але нічого не могло вирішити.
Оце, мабуть, було б справедливо.
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23.09.2024 10:05 Відповісти
Чтобы восстановить авторитет ООН надо судить и сажать на пожизненное в первую очередь самого Гутереша.
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23.09.2024 12:03 Відповісти
 
 