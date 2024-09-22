Радбез ООН застарів, його авторитет підірвано, - генсек ООН Гуттеріш

Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано методам її роботи необхідне реформування.

Про це під час Саміту майбутнього, що відбувається у Вашингтоні заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так Гуттеріш закликав розглянути "глибокі реформи, спрямовані на те, щоб зробити глобальні інститути більш легітимними, справедливими й ефективними, заснованими на цінностях Статуту ООН".

"Я скликав цей саміт, тому що наш світ збивається зі шляху – і нам потрібні жорсткі рішення, щоб повернутися на правильний шлях. Конфлікти вирують і множаться – від Близького Сходу до України і Судану, і кінця їм не видно", - сказав генсек.

Він додав, що системі колективної безпеки загрожують геополітичні розбіжності, ядерне протистояння, розробка нових озброєнь і розгортання театрів воєнних дій.

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Він вважає, що багатосторонні інструменти й інститути не здатні ефективно реагувати на сьогоднішні політичні, економічні, екологічні та технологічні виклики, оскільки "відображають минулу епоху".

"Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано. Якщо її склад і методи роботи не будуть реформовані, вона в кінцевому підсумку втратить будь-який авторитет", заявив Гуттеріш.

Гутерреш розповів, що документи, винесені на розгляд саміту – Пакт про майбутнє, Глобальний цифровий договір та Декларація про майбутні покоління, – "відкривають шлях до нових перспектив і можливостей".

Зокрема реформи системи миру і безпеки мають передбачати розширення складу Радбезу, вдосконалення миротворчих операцій, узгоджену багатосторонню підтримку ядерного роззброєння, запобігання гонки озброєнь у космічному просторі тощо.

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Раніше Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН та скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як російська війна в Україні.