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ООН (4053) Совбез ООН (1093) Гутерриш Антониу (329)

Совбез ООН устарел, его авторитет подорван, - генсек ООН Гуттериш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван, методам его работы необходимо реформирование.

Об этом во время Саммита будущего, который проходит в Вашингтоне заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так Гуттериш призвал рассмотреть "глубокие реформы, направленные на то, чтобы сделать глобальные институты более легитимными, справедливыми и эффективными, основанными на ценностях Устава ООН".

"Я созвал этот саммит, потому что наш мир сбивается с пути - и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь. Конфликты бушуют и множатся - от Ближнего Востока до Украины и Судана, и конца им не видно", - сказал генсек.

Он добавил, что системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия, ядерное противостояние, разработка новых вооружений и развертывание театров военных действий.

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Он считает, что многосторонние инструменты и институты не способны эффективно реагировать на сегодняшние политические, экономические, экологические и технологические вызовы, поскольку "отражают прошлую эпоху".

"Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван. Если его состав и методы работы не будут реформированы, он в конечном итоге потеряет всякий авторитет", заявил Гуттериш.

Гутерриш рассказал, что документы, вынесенные на рассмотрение саммита - Пакт о будущем, Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях, - "открывают путь к новым перспективам и возможностям".

В частности, реформы системы мира и безопасности должны предусматривать расширение состава Совбеза, совершенствование миротворческих операций, согласованную многостороннюю поддержку ядерного разоружения, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и тому подобное.

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Ранее Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН и отменить право вето для любого государства и исключить из организации любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как российская война в Украине.
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Топ комментарии
+28
Заболел что ли?
Или денег от путина стало меньше?
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22.09.2024 19:57
+19
Благодаря таким как он, старый лицемерный марксист- коммуняка, разогнать давно пора эту контору, которая занимается поддержкой терроризма !
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22.09.2024 20:28
+15
Йой, то може якось для початку переглянути оту нібито "спадщину" за якої кацапія з якогось переляку (автоматично, з мовчазної згоди інших) отримала місце у Радбезі?
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22.09.2024 20:02
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Заболел что ли?
Или денег от путина стало меньше?
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22.09.2024 19:57 Ответить
Благодаря таким как он, старый лицемерный марксист- коммуняка, разогнать давно пора эту контору, которая занимается поддержкой терроризма !
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22.09.2024 20:28 Ответить
Скорее всего хочет продвинуть идею что каждый голос рашки и китая считался бы за 2. Или за 3. Смотря сколько занесли.
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22.09.2024 21:20 Ответить
капець Ліги Націй - 2

вихід (як мінімум) _-розширити склад Ради Безпеки ООН та скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні"

навряд чи допоможе
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22.09.2024 21:39 Ответить
"только война рассудіт нас !"

так, шановне панство, все по накатаному сценарію - агресор, розпад Ліги Націй, Війна (Третя світова) і тоді новий миропорядок з новим ООН

а інакше -ніяк !
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22.09.2024 21:42 Ответить
ну чому ніяк? потрібно довести, що ми є людство, з плином історії маємо вчитися на її помилках, щоб не робити помилок майбутнього. і тому на Генсамблеї ООН потрібно прийняти питання щодом реформування Радбезу ООН, прибрати право вето, щоб не ховалися за ним агресори і терористи тощо. Людство таки має довести те, що воно дійсно людство і що таким андрофагам як кацапня не має місця у спільному майбутньому, особливо з правом вето.
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23.09.2024 02:22 Ответить
вєрно второє.
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22.09.2024 21:40 Ответить
Гутерріш в свій паспорт глянув на дату народження?
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22.09.2024 19:58 Ответить
Дійшло? Нарешті!
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22.09.2024 19:58 Ответить
Єта другое.
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22.09.2024 20:56 Ответить
Йой, то може якось для початку переглянути оту нібито "спадщину" за якої кацапія з якогось переляку (автоматично, з мовчазної згоди інших) отримала місце у Радбезі?
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22.09.2024 20:02 Ответить
ООН - це збіговисько говорунів - авторитету нуль
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22.09.2024 20:03 Ответить
офіс, непильна робота, зарплатня, пенсія.
там всьо впорядє...
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22.09.2024 20:06 Ответить
Що? Невже Джонсонюк перекупив Гутієреша?
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22.09.2024 20:05 Ответить
Про "санкції" у фінансовій сфері" чув? Електронні розрахунки не працюють.. А черговий "Теодор Нетте" не встиг привезти з Луб"янки" саквояж з валютою.....
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23.09.2024 07:52 Ответить
А якщо такі висловлювання підуть у бік НАТО, що ми робитимемо? Викреслимо з Конституції, впишемо туди від великого розуму щось інше чи більше не займатимемося цією фігнею, коли всяке куди нас не беруть впихаємо в Констмтуцію України?
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22.09.2024 20:06 Ответить
а який стосунок нині Гутієреш має до НАТО? І чи до свого обрання Генсеком ООН він щось патякав проти НАТО?
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22.09.2024 20:28 Ответить
Він мабудь троль
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22.09.2024 20:41 Ответить
Гутереш-капітан очевидність...😁
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22.09.2024 20:06 Ответить
Я, Гутеріш...
Я кончений гондон...
Вже деякий час...
І весь цей час...
Я генсек ООН...

Крим...
Це я вирішив...

Щоб Меркель ...
Трохи потішити...

Вона ж вмерла?
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22.09.2024 20:06 Ответить
як завжди влучно !

хоча "ООН - гондон" це стара рима
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22.09.2024 22:15 Ответить
Така заява це вже поштовх до дії...просто всі розуміють ,як шо русню не викинути з ООН ...То коли їх танки будуть їздити по бруківці у ЄС ...кремль скаже ..шо ми вам подобалися, і ви нас запросили ...
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22.09.2024 20:10 Ответить
Что за прозрение на него нашло? Рашка не занесла денех?
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22.09.2024 20:10 Ответить
Організація Озабочених Націй.
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22.09.2024 20:12 Ответить
протріть мене очі! прочистіть мені вуха!
то, папа римській, ось ось, призове в хрестовий похід проти московитів?
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22.09.2024 20:14 Ответить
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22.09.2024 22:44 Ответить
З путлером в ясна цілувався, а тепер прозрів...
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22.09.2024 20:19 Ответить
Просто виключіть РФ і Китай, і ви отримаєте ідеальний Радбез. Тільки користі від нього буде як від пісочниці біля будинку.
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22.09.2024 20:20 Ответить
Дідугану круасанчики не підвезли
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22.09.2024 20:24 Ответить
Шо, мабуть з запою кацапських грошей вийшли?
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22.09.2024 20:26 Ответить
мій сусід алкоголік-ухилянт позавчора загинув в Курській області ...
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22.09.2024 23:44 Ответить
Якщо він воював за Україну то він не ухилянтом був...
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23.09.2024 13:35 Ответить
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22.09.2024 20:27 Ответить
Найбільш там застарів і засмердівся сам гутеріш разом з усім ооном,
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22.09.2024 20:31 Ответить
Та ну на, серйозно ?
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22.09.2024 20:35 Ответить
Достатньо з ганьбою вигнати рифи і закрутити гайки так, щоб москалі усі повиздихали.
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22.09.2024 20:47 Ответить
в тому числі і завдяки персонально тобі, стара лівацька мразота
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22.09.2024 20:51 Ответить
Фолаут неминучий, очевидно. Малоймовірною є можливість того, що людство візьметься за розум.
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22.09.2024 20:54 Ответить
Замість ООН треба зробити ОУН!
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22.09.2024 20:57 Ответить
Так було все "по домашнему"
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22.09.2024 20:59 Ответить
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22.09.2024 21:01 Ответить
Самозванців мацковскіх з ООН, треба виганяти!! Ліга Націй, це одразу зробила!! Воєнні злочинці з московії👺👺👺☠️☠️☠️, сидять у РадБезі ООН‼️‼️‼️🤑🤑🤑, і розмусолюють про Честь, Правду, Катування, Убивства… забувши, чомусь, про власні табори та психушки ГУЛАГУ!!
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22.09.2024 21:16 Ответить
весь ваш оон давно устарел и его давно пора вышвырнуть на свалку истории!
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22.09.2024 21:21 Ответить
Так і ООН повністю деградувало і втратило авторитет.
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22.09.2024 21:23 Ответить
Коли під час СВО у Фінляндії СРСР виключили з Ліги націй, Кремль занадто довго мовчав а потім видав - Ліга націй вичерпала себе , необхідне перезавантаження. А в 1945 році Сталін з Молотовим зробили все, щоб унеможливити ізгнаніє СРСР в майбутньому - утворили Радбез з правом правом вето. А гутаперчевого генсека перестали на болотах спонсорувати - да на хера йому платити, скоро сам піде.
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22.09.2024 21:46 Ответить
Спасибо кэп
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22.09.2024 22:26 Ответить
Промичало безхребетне!!!
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23.09.2024 01:37 Ответить
Я би так мріяла, щоб рашку, Китай та інші країни-агресори із ООН не виганяли (бо де ж їм притомні країни ще розтлумачать, які ті падли?), але:
1. прибрали право вето.
2. за погану поведінку позбавляти права голосу. Щоб сиділо падло, слухало все, що йому належить вислухати, чуло, що з ним хочуть зробити, але нічого не могло вирішити.
Оце, мабуть, було б справедливо.
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23.09.2024 10:05 Ответить
Чтобы восстановить авторитет ООН надо судить и сажать на пожизненное в первую очередь самого Гутереша.
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23.09.2024 12:03 Ответить
 
 