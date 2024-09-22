Совбез ООН устарел, его авторитет подорван, - генсек ООН Гуттериш

Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван, методам его работы необходимо реформирование.

Об этом во время Саммита будущего, который проходит в Вашингтоне заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так Гуттериш призвал рассмотреть "глубокие реформы, направленные на то, чтобы сделать глобальные институты более легитимными, справедливыми и эффективными, основанными на ценностях Устава ООН".

"Я созвал этот саммит, потому что наш мир сбивается с пути - и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь. Конфликты бушуют и множатся - от Ближнего Востока до Украины и Судана, и конца им не видно", - сказал генсек.

Он добавил, что системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия, ядерное противостояние, разработка новых вооружений и развертывание театров военных действий.

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Он считает, что многосторонние инструменты и институты не способны эффективно реагировать на сегодняшние политические, экономические, экологические и технологические вызовы, поскольку "отражают прошлую эпоху".

"Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван. Если его состав и методы работы не будут реформированы, он в конечном итоге потеряет всякий авторитет", заявил Гуттериш.

Гутерриш рассказал, что документы, вынесенные на рассмотрение саммита - Пакт о будущем, Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях, - "открывают путь к новым перспективам и возможностям".

В частности, реформы системы мира и безопасности должны предусматривать расширение состава Совбеза, совершенствование миротворческих операций, согласованную многостороннюю поддержку ядерного разоружения, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и тому подобное.

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Ранее Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН и отменить право вето для любого государства и исключить из организации любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как российская война в Украине.