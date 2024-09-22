Совбез ООН устарел, его авторитет подорван, - генсек ООН Гуттериш
Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван, методам его работы необходимо реформирование.
Об этом во время Саммита будущего, который проходит в Вашингтоне заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так Гуттериш призвал рассмотреть "глубокие реформы, направленные на то, чтобы сделать глобальные институты более легитимными, справедливыми и эффективными, основанными на ценностях Устава ООН".
"Я созвал этот саммит, потому что наш мир сбивается с пути - и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь. Конфликты бушуют и множатся - от Ближнего Востока до Украины и Судана, и конца им не видно", - сказал генсек.
Он добавил, что системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия, ядерное противостояние, разработка новых вооружений и развертывание театров военных действий.
Он считает, что многосторонние инструменты и институты не способны эффективно реагировать на сегодняшние политические, экономические, экологические и технологические вызовы, поскольку "отражают прошлую эпоху".
"Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван. Если его состав и методы работы не будут реформированы, он в конечном итоге потеряет всякий авторитет", заявил Гуттериш.
Гутерриш рассказал, что документы, вынесенные на рассмотрение саммита - Пакт о будущем, Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях, - "открывают путь к новым перспективам и возможностям".
В частности, реформы системы мира и безопасности должны предусматривать расширение состава Совбеза, совершенствование миротворческих операций, согласованную многостороннюю поддержку ядерного разоружения, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и тому подобное.
Ранее Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН и отменить право вето для любого государства и исключить из организации любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как российская война в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Или денег от путина стало меньше?
вихід (як мінімум) _-розширити склад Ради Безпеки ООН та скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні"
навряд чи допоможе
так, шановне панство, все по накатаному сценарію - агресор, розпад Ліги Націй, Війна (Третя світова) і тоді новий миропорядок з новим ООН
а інакше -ніяк !
там всьо впорядє...
Я кончений гондон...
Вже деякий час...
І весь цей час...
Я генсек ООН...
Крим...
Це я вирішив...
Щоб Меркель ...
Трохи потішити...
Вона ж вмерла?
хоча "ООН - гондон" це стара рима
то, папа римській, ось ось, призове в хрестовий похід проти московитів?
1. прибрали право вето.
2. за погану поведінку позбавляти права голосу. Щоб сиділо падло, слухало все, що йому належить вислухати, чуло, що з ним хочуть зробити, але нічого не могло вирішити.
Оце, мабуть, було б справедливо.