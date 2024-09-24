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Новини
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Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні, - Зеленський

нато

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілися з українською громадою та обговорили кроки України заради перемоги і членство нашої країни в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, серед учасників зустрічі - керівники та лідери провідних українських громадських організацій, культурних і фінансових установ, науковці, освітяни.

Зеленський відзначив те, що українська громада весь час допомагає зберігати увагу США до України, і закликав продовжувати цю роботу.

Президент розповів про кроки, які робить Україна заради перемоги та відновлення справедливого миру, а також про мету візиту до Сполучених Штатів та питання далекобійності.

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"Спочатку всі боялися про це говорити, потім, коли ми порушували це питання, нам легко натякали, що невчасні питання й дуже небезпечні. А сьогодні ми вже, чесно кажучи, приїхали по позитивні відповіді. Хоча здається, що це неможливо. А я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб відкрити цей шанс", - заявив він.

Також під час зустрічі обговорили результати операції в Курській області та її стратегічні цілі, враження від візиту до США, зокрема відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, та майбутнє України в НАТО.

Я вважаю, що Україна ще ніколи не була так близько до Альянсу (НАТО. - Ред.), як сьогодні. Це правда. Трішки ще рішучості - і все вийде", - підсумував Володимир Зеленський.

Як зазначалося, наразі Зеленський перебуває з офіційним візитом у США, де візьме участь у заходах Генасамблеї ООН.

Нагадаємо раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп також говорив що може зустрітись з Володимиром Зеленським вже цього тижня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) США (22979) членство в НАТО (1723)


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Топ коментарі
+22
Украина никогда не была так близко до НАТО как 20 апреля 2019 г. А потом дегенераты наголосовали паприколу хоть паржать.
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24.09.2024 13:47
+13
Воно обдовбане.
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24.09.2024 13:57
+12
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24.09.2024 13:44
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24.09.2024 13:44 Відповісти
Воно обдовбане.
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24.09.2024 13:57 Відповісти
Між Україною і НАТО лише одна перепона - сам Зєлєнскій.
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24.09.2024 14:13 Відповісти
Пильнуи - Зеля - шоб ми не пролетіли
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24.09.2024 13:46 Відповісти
Твоя місія, схоже, відсунути її подалі геть, ти і дєрьмака он з собою взяв.
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24.09.2024 13:46 Відповісти
двері відчиненими будуть до самого кінця нато
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24.09.2024 13:46 Відповісти
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24.09.2024 13:46 Відповісти
а де фото-відео зустрічі?Знову новини в переказі словоблудів з оп.
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24.09.2024 13:47 Відповісти
зеленський не представник НАТО , щоб робити такі заяви. Це як мінімум
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24.09.2024 13:47 Відповісти
Він також не лорд та й вона,скумбрія не леді,як скумбрія,все по в.і. леніну,по заповіту,кожен кухар та кухарка,типу суслик-агроном.
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24.09.2024 14:03 Відповісти
Украина никогда не была так близко до НАТО как 20 апреля 2019 г. А потом дегенераты наголосовали паприколу хоть паржать.
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24.09.2024 13:47 Відповісти
ось просто Цікаво, якщо він дійсно!, заведе країну до НАТО, що ви тоді будете казати _)
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24.09.2024 13:52 Відповісти
)
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24.09.2024 14:01 Відповісти
Рівень зеленського -одкб
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24.09.2024 14:04 Відповісти
Ну це ви так вважаєте.
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24.09.2024 14:08 Відповісти
Хм...а що зеленському ментально ближче-європа чи рашка?Англ мову він почав вивчати за президенства.Язиком норм володіє і в фільмах на язиеу в осн базарив.Знімався в фільмах з під..рами.Продукцію свою в не європу а в рашку продавав.Батьки його -совок дрємучий.Повадки в нього гопніка.Чи гадаєте що у 19 р він усе переосмислив і з малороса пеперодився в патріота українця?Так буває?
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24.09.2024 14:12 Відповісти
Брехня.Просто відкрита брхня.Татаров з подоляком і решта шобла з ОП підтвеоджують своєю діяльністю.
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24.09.2024 14:28 Відповісти
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24.09.2024 14:20 Відповісти
Я не є виборцем Зеленського, і порохоботам, так же не є. я люблю Україну, і просто дивлюся на речі реально, порівнюю і роблю висновки, так що не потрібно, ось цього вибач ідіотизму.
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24.09.2024 14:26 Відповісти
"Просто дивлюся на речі реально" - сказав Френк, облизуючи ложку від чорної ікри за 30 гривень з АТБ.
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24.09.2024 15:17 Відповісти
То таке,) зате зауваж, на відміну від тебе, не облизую зЕлупу,) -- безкоштовно,) ідіот,)
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27.09.2024 15:14 Відповісти
Так зелену зелупу якраз ти тут смокчиш і плямкаєш. Бо не розумієш що то стьоб над зеленим лайном. І комент твій із розряду "я за реальну ****** чия б вона не була, головне щоб була зелена".
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27.09.2024 15:52 Відповісти
Тільки не йди радником до ***********... Бо воно таких любить, а їх і так достатньо щоб остаточно ************ країну.
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24.09.2024 20:39 Відповісти
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24.09.2024 16:04 Відповісти
У вас уже дупа называется НАТО?
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24.09.2024 21:27 Відповісти
"би правив"!!!Ось!Ти царя собі обираєш!А проблема не тільки в президенті а й в Верховній Раді!А головна проблема в населенні України!!!
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24.09.2024 14:31 Відповісти
Країна кожні 4 роки вибирає собі правителя, а як його називають то суті не міняє.
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24.09.2024 15:03 Відповісти
Браво.Ти достойний зеленського.Насолоджуйся правителем
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24.09.2024 15:06 Відповісти
Питання кривобокої-гнилої української влади висить роками без вирішення..., ось почитай дискусії десятидітної давності, ось суть чому країна не для людей...

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24.09.2024 15:11 Відповісти
іди до біса.Наобирав-наголосував-насолоджуйся і не бідкайся.
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24.09.2024 15:14 Відповісти
я тобі скажу інше, якщо зараз провести вибори, люди-більшість проголосують за того, хто знов їм пообіцяє, що для припинення війни просто потрібно перестати стріляти...
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24.09.2024 15:18 Відповісти
в це я вірю.Але винен не той що бреше а овочі що обирають собі правителя-брехуна.
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24.09.2024 15:21 Відповісти
ага.Масони винні.Іди до біса,більше не буду відповідати.
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24.09.2024 15:46 Відповісти
Тут ти помиляєшся, винувата система, яка дозволяє кандидатам безкарно брехати своїм працедавцям-виборцям, а потім отримавши політичний імунітет, на 4-5 років, плювати на всі свої обіцянки.
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24.09.2024 15:47 Відповісти
овоч.Ти натуральний овоч
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24.09.2024 15:09 Відповісти
Та ну, чмо
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24.09.2024 13:51 Відповісти
Шольц це казав ще влітку чи восени 21-го року ще перед повномасштабним вторгненням кацапні, тобто говорив він це для того, щоб не провокувати ху йла на вторгнення... тепер ця заява Шольца після нападу ху йла вже вупше не актуальна. І з цього часу Україні прибрали ПДЧ на шляху до отримання запрошення для вступу в НАТО. Тобто зараз усе це впирається у війну в Україні і в наявність яєць у діючих членів НАТО. А це значить, що поки триває в Україні війна, процес прийняття України до НАТО може зайняти ще багато років. АБО. якщо у НАТО є яйця, то Україну запросити у НАТО можуть по суті вже навіть і сьогодні. навіть незважаючи на окуповані території і війну. Бо затягувати війну на багато років для Європи і блоку НАТО буде дуже невигідно, а для України це буде практично катастрофічно. Приймати воюючу Україну до НАТО зараз в межах тих її територій, які ще не окуповані- це дуже ризиковано для європейських країн. Злити Україну кацам (заморозити війну) - це пустити світовий порядок по писті і стати на шлях війн, спочатку локальних, а потім уже і до світової глобальної війни рукою подати, бо ті всі диктатори будуть дивитися на каців і собі робити подібне. раз це кацам з рук зійшло, то і їм теж зійде. і пішло-поїхало.. Мадуро точно полізе на Гайану, про Близький Схід то навіть мови нема, Африка, на Балканах двіжуху каци запустити зможуть, у країнах Балтії. Про Грузію, Вірменію то навіть мови нема. Та навіть і Азерабайджан. І привіт новий сирисири.. Тому найвдалішим на сьогодні варіантом може бути надання Україні запрошення на вступ до НАТО, що буде для ху йла чітким сигналом того, що Захід не збирається зливати кацам Україну, не збирається хєрити світовий порядок і що ху йлу краще зараз забратися з України, інакше Захід її завалить купою зброї і навіть може ввести в Україну свої війська, щоб відновити світовий порядок і міжнародне право, оскільки Україна, як член ООН, і навіть не будучи в НАТО, згідно Статуту ООН має право на колективну самооборону, яким колись скористався Кувейт, коли колективно вигнав із своїх земель окупантів з Іраку.
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24.09.2024 14:38 Відповісти
Саме так - вже набралися сміливості просто поговорити...
Що на останньому саміті НАТО було?
підкинули 225млн, та пообіцяли 2ппо патріот, котрі до цього вже обіцяли.

Після цього сталась тільки одна подія - демократи "вигнали" Байдена з перегонів.

Деякі пишуть "Тобто зараз усе це впирається у війну в Україні і в наявність яєць у діючих членів НАТО."
Рішення ухвалюють насамперед США, Німмечина, та може Франція - виходить у них немає "яєць"
Хто там у них зараз при владі: Байден+Камала, Шольц, Макрон

"інакше Захід її завалить купою зброї і навіть може ввести в Україну свої війська" - ну так,
ось в середу (обіцяли в понеділок) обіцяють завалити на 375млн, а решта 5.4млрд PDA мабуть все таки "згорить"...
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24.09.2024 15:08 Відповісти
Поруч з ним там є хоч хтось адекватний? Україна ще ніколи не була так близько до чогось іншого...
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24.09.2024 13:59 Відповісти
адекватних в оп не беруть
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24.09.2024 15:47 Відповісти
Скільки вже було сказано: в НАТО не беруть з московською зермаківською кротівнею при владі.
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24.09.2024 14:03 Відповісти
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, демократією та свободою слова.
Все просрав, здав, скасував а зараз вважає що майже вступив в НАТО.
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24.09.2024 14:09 Відповісти
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24.09.2024 14:18 Відповісти
брехло!
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24.09.2024 14:10 Відповісти
Старайся, дорогой. Верим в тебя. У тебя просто дар клянчить
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24.09.2024 14:13 Відповісти
Нюхнув і переміг ©️

Чорне це біле, поразка це перемога.
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24.09.2024 14:17 Відповісти
Нудить
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24.09.2024 14:52 Відповісти
Для НАТО Україна, це місце де війна з РФ може тривати роками без ризику ескалації... а на українців їм плювати, дадуть дві копійки, що війна далі тривала і Україна не капітулювала, ось і все...
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24.09.2024 14:53 Відповісти
Яке НАТО може бути для країни до якої є територіальні претензії. НАТО за всі роки ні з ким не вступало в конфлікт, а тут візьмуть Україну у якої війна з рф. Це просто чергова тема, було про танки, літаки, оперативно-тактичні ракети.
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24.09.2024 15:24 Відповісти
https://t.me/oleg_leusenko/29763 Олег Леусенко :



Головне, що вже не треба називати прізвище, достатньо про цього клоуна написати, що він є по життю, і всі знають, про кого мова.
Ну, як вам, виборці лайна, подобається вибір-2019?
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24.09.2024 15:46 Відповісти
це я персональноно для типовго 73/43%зебіла запостив
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24.09.2024 15:50 Відповісти
Скільки воно ще буде лапшу вішати всім , воно без піару і дня неможе.
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24.09.2024 16:09 Відповісти
Україна ще ніколи не була так глибоко у дупі, як оце при буратінці...
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24.09.2024 18:00 Відповісти
 
 