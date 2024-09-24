Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілися з українською громадою та обговорили кроки України заради перемоги і членство нашої країни в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, серед учасників зустрічі - керівники та лідери провідних українських громадських організацій, культурних і фінансових установ, науковці, освітяни.

Зеленський відзначив те, що українська громада весь час допомагає зберігати увагу США до України, і закликав продовжувати цю роботу.

Президент розповів про кроки, які робить Україна заради перемоги та відновлення справедливого миру, а також про мету візиту до Сполучених Штатів та питання далекобійності.

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"Спочатку всі боялися про це говорити, потім, коли ми порушували це питання, нам легко натякали, що невчасні питання й дуже небезпечні. А сьогодні ми вже, чесно кажучи, приїхали по позитивні відповіді. Хоча здається, що це неможливо. А я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб відкрити цей шанс", - заявив він.

Також під час зустрічі обговорили результати операції в Курській області та її стратегічні цілі, враження від візиту до США, зокрема відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, та майбутнє України в НАТО.

Я вважаю, що Україна ще ніколи не була так близько до Альянсу (НАТО. - Ред.), як сьогодні. Це правда. Трішки ще рішучості - і все вийде", - підсумував Володимир Зеленський.

Як зазначалося, наразі Зеленський перебуває з офіційним візитом у США, де візьме участь у заходах Генасамблеї ООН.

Нагадаємо раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп також говорив що може зустрітись з Володимиром Зеленським вже цього тижня.