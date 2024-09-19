Столтенберг: Без членства в НАТО не будет стабильной безопасности для Украины
Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед уходом в отставку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам генсека НАТО, самый быстрый способ закончить войну в Украине - проиграть ее. Но в таком случае будет не мир, а оккупация.
Также, Столтенберг добавил, что любое будущее мирное соглашение должно быть подкреплено мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности, чтобы обеспечить прочный мир.
"Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе. А без членства в НАТО не будет прочной безопасности для Украины. Двери НАТО открыты. Украина присоединится (к Альянсу. - Ред.)", - подытожил он.
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