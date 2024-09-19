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членство в НАТО (1434) Столтенберг (1619)

Столтенберг: Без членства в НАТО не будет стабильной безопасности для Украины

Єнс Столтенберг

Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед уходом в отставку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам генсека НАТО, самый быстрый способ закончить войну в Украине - проиграть ее. Но в таком случае будет не мир, а оккупация.

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Также, Столтенберг добавил, что любое будущее мирное соглашение должно быть подкреплено мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности, чтобы обеспечить прочный мир.

"Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе. А без членства в НАТО не будет прочной безопасности для Украины. Двери НАТО открыты. Украина присоединится (к Альянсу. - Ред.)", - подытожил он.
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Топ комментарии
+15
Чим менше днів до закінчення терміну - тим хоробріший Столтенберг. Я так думаю, в перший же день після своєї відставки він закличе наступного генсека не боятися, а терміново ввести натівські війська в Україну і в'ї*ати ракетами по москві. А в разі відмови назве його боягузом!
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19.09.2024 21:15
+8
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19.09.2024 21:30
+3
Да ,риторика Єнса у 2022 і зараз ,як небо і земля.Нажаль ,що у 2022 його месседжі були більш антиукраїнсьми"яка авіація,які ракети,яке закрите небо,яке НАТО для України !
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19.09.2024 21:20
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Чим менше днів до закінчення терміну - тим хоробріший Столтенберг. Я так думаю, в перший же день після своєї відставки він закличе наступного генсека не боятися, а терміново ввести натівські війська в Україну і в'ї*ати ракетами по москві. А в разі відмови назве його боягузом!
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19.09.2024 21:15 Ответить
Так, одразу після відставки Столтенберг скаже, що Байден-лайно, який кинув Україну на побиття, не давши Україні справжньої зброї.
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19.09.2024 21:17 Ответить
А які реальні повноваження у генсека НАТО, крім виголошення потужних промов?
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19.09.2024 21:32 Ответить
2 + 2 = 4
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19.09.2024 21:15 Ответить
2 + 2 = 2 + 2
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19.09.2024 21:17 Ответить
Як в калюжу перднув
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19.09.2024 21:16 Ответить
Задержись на годишку...
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19.09.2024 21:17 Ответить
Каково мнение блогеров из США ,,План Победы Зеленского: Реальность или Иллюзия?,,
https://www.youtube.com/watch?v=oGYKqOw2Vmw
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19.09.2024 21:18 Ответить
Да ,риторика Єнса у 2022 і зараз ,як небо і земля.Нажаль ,що у 2022 його месседжі були більш антиукраїнсьми"яка авіація,які ракети,яке закрите небо,яке НАТО для України !
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19.09.2024 21:20 Ответить
Тобто - "пох на вашу ескалацію в мене незабаром відставка", ї пальцем по столу - х.як
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19.09.2024 21:22 Ответить
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19.09.2024 21:30 Ответить
Він сказав, навіть не всрався !
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19.09.2024 21:30 Ответить
Ми самі собі винні - повірили цим пройдисвітам у те, на що вони ніколи не наважаться. А вони використали нашу наївність у своїх цілях і використали нас як контрацептив у своїх геополітичних іграх з кацапами
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19.09.2024 21:42 Ответить
Головне обіцяти й обіцяти українцям, щоби віра у те, чого не буде - не похитнулась. Щоби часом українці не розчарувались і не припинили боротьбу, котра їх знищить. Молодці Столтенберга і НАТО - ви доведете Україну до знищення
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19.09.2024 21:37 Ответить
Єрмаку цього не треба !
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19.09.2024 22:07 Ответить
Війна закінчитися в один день -прийняття України в Альянс.
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19.09.2024 22:16 Ответить
Это может случиться при следующем президенте Украины.
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19.09.2024 22:24 Ответить
Украинцы выбирать никогда не умели. Опять каких нибудь зебильных жулек потроховских выберут.
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20.09.2024 02:06 Ответить
Столтенберг нагадує директора, який виходить на пенсію:
- Так, ви тепер тут будете директором. Ви будете господарем колективу. Я лише скажу як краще, а ви вже робіть як знаєте...
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19.09.2024 22:28 Ответить
З цими додатками та дієсловами ...це НАТО догуляється ...знімайте 🤡 ...та давайте захист, до передачі влади в Україні ...берить Україну у прискоренному темпі до НАТО ...бо через 5-6 років, будете відмахуватися від збірної китайськоруснявої наволочі ...
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19.09.2024 23:04 Ответить
Украина уже лет десять так назад могла быть в НАТО, идет и сегодня саботаж вступления теперь зебильной властью клептократической олигархией.
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20.09.2024 02:03 Ответить
Мабуть перед звільненням їм повертають яйця( які вони здають, чи що, при вступі на пост) і бувші генсеки смеливійшають на очах. Але, від нього вже практично нічого незалежить! Можно казати все, що хочеться.
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20.09.2024 08:13 Ответить
 
 