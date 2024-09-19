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членство в НАТО (1643) Столтенберг Єнс (1595)

Столтенберг: Без членства у НАТО не буде міцної безпеки для України

Єнс Столтенберг

Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед відходом у відставку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами генсека НАТО, найшвидший спосіб закінчити війну в Україні - програти її. Але в такому разі буде не мир, а окупація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше настане мир

Також, як додав Столтенберг, будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки, щоб забезпечити міцний мир.

"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається (до Альянсу. - Ред.)", - підсумував він.

Автор: 
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Топ коментарі
+15
Чим менше днів до закінчення терміну - тим хоробріший Столтенберг. Я так думаю, в перший же день після своєї відставки він закличе наступного генсека не боятися, а терміново ввести натівські війська в Україну і в'ї*ати ракетами по москві. А в разі відмови назве його боягузом!
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19.09.2024 21:15
+8
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19.09.2024 21:30
+3
Да ,риторика Єнса у 2022 і зараз ,як небо і земля.Нажаль ,що у 2022 його месседжі були більш антиукраїнсьми"яка авіація,які ракети,яке закрите небо,яке НАТО для України !
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19.09.2024 21:20
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Чим менше днів до закінчення терміну - тим хоробріший Столтенберг. Я так думаю, в перший же день після своєї відставки він закличе наступного генсека не боятися, а терміново ввести натівські війська в Україну і в'ї*ати ракетами по москві. А в разі відмови назве його боягузом!
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19.09.2024 21:15 Відповісти
Так, одразу після відставки Столтенберг скаже, що Байден-лайно, який кинув Україну на побиття, не давши Україні справжньої зброї.
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19.09.2024 21:17 Відповісти
А які реальні повноваження у генсека НАТО, крім виголошення потужних промов?
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19.09.2024 21:32 Відповісти
2 + 2 = 4
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19.09.2024 21:15 Відповісти
2 + 2 = 2 + 2
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19.09.2024 21:17 Відповісти
Як в калюжу перднув
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19.09.2024 21:16 Відповісти
Задержись на годишку...
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19.09.2024 21:17 Відповісти
Каково мнение блогеров из США ,,План Победы Зеленского: Реальность или Иллюзия?,,
https://www.youtube.com/watch?v=oGYKqOw2Vmw
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19.09.2024 21:18 Відповісти
Да ,риторика Єнса у 2022 і зараз ,як небо і земля.Нажаль ,що у 2022 його месседжі були більш антиукраїнсьми"яка авіація,які ракети,яке закрите небо,яке НАТО для України !
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19.09.2024 21:20 Відповісти
Тобто - "пох на вашу ескалацію в мене незабаром відставка", ї пальцем по столу - х.як
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19.09.2024 21:22 Відповісти
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19.09.2024 21:30 Відповісти
Він сказав, навіть не всрався !
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19.09.2024 21:30 Відповісти
Ми самі собі винні - повірили цим пройдисвітам у те, на що вони ніколи не наважаться. А вони використали нашу наївність у своїх цілях і використали нас як контрацептив у своїх геополітичних іграх з кацапами
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19.09.2024 21:42 Відповісти
Головне обіцяти й обіцяти українцям, щоби віра у те, чого не буде - не похитнулась. Щоби часом українці не розчарувались і не припинили боротьбу, котра їх знищить. Молодці Столтенберга і НАТО - ви доведете Україну до знищення
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19.09.2024 21:37 Відповісти
Єрмаку цього не треба !
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19.09.2024 22:07 Відповісти
Війна закінчитися в один день -прийняття України в Альянс.
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19.09.2024 22:16 Відповісти
Это может случиться при следующем президенте Украины.
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19.09.2024 22:24 Відповісти
Украинцы выбирать никогда не умели. Опять каких нибудь зебильных жулек потроховских выберут.
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20.09.2024 02:06 Відповісти
Столтенберг нагадує директора, який виходить на пенсію:
- Так, ви тепер тут будете директором. Ви будете господарем колективу. Я лише скажу як краще, а ви вже робіть як знаєте...
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19.09.2024 22:28 Відповісти
З цими додатками та дієсловами ...це НАТО догуляється ...знімайте 🤡 ...та давайте захист, до передачі влади в Україні ...берить Україну у прискоренному темпі до НАТО ...бо через 5-6 років, будете відмахуватися від збірної китайськоруснявої наволочі ...
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19.09.2024 23:04 Відповісти
Украина уже лет десять так назад могла быть в НАТО, идет и сегодня саботаж вступления теперь зебильной властью клептократической олигархией.
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20.09.2024 02:03 Відповісти
Мабуть перед звільненням їм повертають яйця( які вони здають, чи що, при вступі на пост) і бувші генсеки смеливійшають на очах. Але, від нього вже практично нічого незалежить! Можно казати все, що хочеться.
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20.09.2024 08:13 Відповісти
 
 