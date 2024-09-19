Членство Украины в НАТО должен продвигать ЕС, - посол Матернова

В интересах Евросоюза продвигать членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это правда, что ни одна из других стран не вошла в ЕС без вступления в НАТО. Я, опять таки, - среди тех, кто считает, что гарантии будущего Украины находятся в НАТО. Но я скажу, что быть под одним зонтиком безопасности с Украиной, - это ключевой интерес для ЕС. Продвигать гарантии безопасности, которые являются достаточными для Украины и ЕС, в интересах Евросоюза", - отметила дипломат.

Матернова считает, что страны не придумают лучший механизм безопасности, чем НАТО, и подчеркнула, что ЕС должен быть заинтересован в продвижении членства Украины.

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