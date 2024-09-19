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Членство Украины в НАТО должен продвигать ЕС, - посол Матернова

ЄС має просувати членство України в НАТО: Що сказала посол Матернова

В интересах Евросоюза продвигать членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это правда, что ни одна из других стран не вошла в ЕС без вступления в НАТО. Я, опять таки, - среди тех, кто считает, что гарантии будущего Украины находятся в НАТО. Но я скажу, что быть под одним зонтиком безопасности с Украиной, - это ключевой интерес для ЕС. Продвигать гарантии безопасности, которые являются достаточными для Украины и ЕС, в интересах Евросоюза", - отметила дипломат.

Матернова считает, что страны не придумают лучший механизм безопасности, чем НАТО, и подчеркнула, что ЕС должен быть заинтересован в продвижении членства Украины.

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Топ комментарии
+1
Так можливо з цього і треба починати ? А вони дійсно впевнені , що це в їх інтересах ? Бо схоже на те , що для них дружба з ****** важливіше , а ніж членство України в НАТО та ЄС ...
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19.09.2024 11:56
+1
ооо...
це ж, інша справа.
яка ж, молодець, матернова.
зе!лідор нічєго нікому не должен. прі чьом тут зєлєнскій?
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19.09.2024 12:02
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Так можливо з цього і треба починати ? А вони дійсно впевнені , що це в їх інтересах ? Бо схоже на те , що для них дружба з ****** важливіше , а ніж членство України в НАТО та ЄС ...
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19.09.2024 11:56 Ответить
Нельзя найти цыгана, который не хочет, чтобы его искали (с) Большой куш

Якщо в самому НАТО (тим більше в центральних країнах) небажання брати Україну до свого складу, то тут хоч Папа Римський, хоч вуду, хоч Ктулху закликай. Один хер
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19.09.2024 11:58 Ответить
Не буде для України ,ані НАТО,ані ЄС! ЯКБИ ХОТІЛИ,ТО ДАВНО Б ПРИЙНЯЛИ!
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19.09.2024 12:01 Ответить
ооо...
це ж, інша справа.
яка ж, молодець, матернова.
зе!лідор нічєго нікому не должен. прі чьом тут зєлєнскій?
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19.09.2024 12:02 Ответить
Хватит уже иллюзий. Без полной деокупации Украины никто нас ни в ЕС ни в НАТО не возьмет. Будут только куем под носом водить и требовать чтобы мы пошли то на одни то на другие уступки ради очередного заседания чтобы поговорить.
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19.09.2024 12:11 Ответить
100%
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19.09.2024 13:28 Ответить
Таке Зелебобіку подобається. "Як би так зробити, щоб нічого не робити."
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19.09.2024 12:18 Ответить
Зелений ще коли обіцяв війну закінчити, і якщо не закінчить то піде. До нього претензій немаєте?
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19.09.2024 12:26 Ответить
 
 