Членство Украины в НАТО должен продвигать ЕС, - посол Матернова
В интересах Евросоюза продвигать членство Украины в Североатлантическом альянсе.
Об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Это правда, что ни одна из других стран не вошла в ЕС без вступления в НАТО. Я, опять таки, - среди тех, кто считает, что гарантии будущего Украины находятся в НАТО. Но я скажу, что быть под одним зонтиком безопасности с Украиной, - это ключевой интерес для ЕС. Продвигать гарантии безопасности, которые являются достаточными для Украины и ЕС, в интересах Евросоюза", - отметила дипломат.
Матернова считает, что страны не придумают лучший механизм безопасности, чем НАТО, и подчеркнула, что ЕС должен быть заинтересован в продвижении членства Украины.
Топ комментарии
+1 NNN
показать весь комментарий19.09.2024 11:56
+1 Hrysha Hlyba 7474e929
показать весь комментарий19.09.2024 12:02
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Якщо в самому НАТО (тим більше в центральних країнах) небажання брати Україну до свого складу, то тут хоч Папа Римський, хоч вуду, хоч Ктулху закликай. Один хер
це ж, інша справа.
яка ж, молодець, матернова.
зе!лідор нічєго нікому не должен. прі чьом тут зєлєнскій?