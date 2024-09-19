Членство України в НАТО має просувати ЄС, - посол Матернова

В інтересах Євросоюзу просувати членство України в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявила посол ЄС Катаріна Матернова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це правда, що жодна з інших країн не увійшла в ЄС без вступу до НАТО. Я знову таки серед тих, хто вважає, що гарантії майбутнього України знаходяться у НАТО. Але я скажу, що бути під однією безпековою парасолькою з Україною - це ключовий інтерес для ЄС. Просувати безпекові гарантії, які є достатніми для України та ЄС, в інтересах Євросоюзу", - зазначила дипломат.

Матернова вважає, що країни не вигадають кращий безпековий механізм за НАТО, та наголосила, що ЄС має бути зацікавлений у просуванні членства України.

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