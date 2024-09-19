Членство України в НАТО має просувати ЄС, - посол Матернова
В інтересах Євросоюзу просувати членство України в Північноатлантичному альянсі.
Про це заявила посол ЄС Катаріна Матернова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це правда, що жодна з інших країн не увійшла в ЄС без вступу до НАТО. Я знову таки серед тих, хто вважає, що гарантії майбутнього України знаходяться у НАТО. Але я скажу, що бути під однією безпековою парасолькою з Україною - це ключовий інтерес для ЄС. Просувати безпекові гарантії, які є достатніми для України та ЄС, в інтересах Євросоюзу", - зазначила дипломат.
Матернова вважає, що країни не вигадають кращий безпековий механізм за НАТО, та наголосила, що ЄС має бути зацікавлений у просуванні членства України.
Топ коментарі
+1 NNN
показати весь коментар19.09.2024 11:56
+1 Hrysha Hlyba 7474e929
показати весь коментар19.09.2024 12:02
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Якщо в самому НАТО (тим більше в центральних країнах) небажання брати Україну до свого складу, то тут хоч Папа Римський, хоч вуду, хоч Ктулху закликай. Один хер
це ж, інша справа.
яка ж, молодець, матернова.
зе!лідор нічєго нікому не должен. прі чьом тут зєлєнскій?