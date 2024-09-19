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Членство України в НАТО має просувати ЄС, - посол Матернова

ЄС має просувати членство України в НАТО: Що сказала посол Матернова

В інтересах Євросоюзу просувати членство України в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявила посол ЄС Катаріна Матернова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це правда, що жодна з інших країн не увійшла в ЄС без вступу до НАТО. Я знову таки серед тих, хто вважає, що гарантії майбутнього України знаходяться у НАТО. Але я скажу, що бути під однією безпековою парасолькою з Україною - це ключовий інтерес для ЄС. Просувати безпекові гарантії, які є достатніми для України та ЄС, в інтересах Євросоюзу", - зазначила дипломат.

Матернова вважає, що країни не вигадають кращий безпековий механізм за НАТО, та наголосила, що ЄС має бути зацікавлений у просуванні членства України.

Також читайте: 400 млн євро із заморожених активів РФ ЄС вже спрямував на закупівлю українського озброєння, - посол Матернова

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Топ коментарі
+1
Так можливо з цього і треба починати ? А вони дійсно впевнені , що це в їх інтересах ? Бо схоже на те , що для них дружба з ****** важливіше , а ніж членство України в НАТО та ЄС ...
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19.09.2024 11:56
+1
ооо...
це ж, інша справа.
яка ж, молодець, матернова.
зе!лідор нічєго нікому не должен. прі чьом тут зєлєнскій?
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19.09.2024 12:02
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Так можливо з цього і треба починати ? А вони дійсно впевнені , що це в їх інтересах ? Бо схоже на те , що для них дружба з ****** важливіше , а ніж членство України в НАТО та ЄС ...
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19.09.2024 11:56 Відповісти
Нельзя найти цыгана, который не хочет, чтобы его искали (с) Большой куш

Якщо в самому НАТО (тим більше в центральних країнах) небажання брати Україну до свого складу, то тут хоч Папа Римський, хоч вуду, хоч Ктулху закликай. Один хер
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19.09.2024 11:58 Відповісти
Не буде для України ,ані НАТО,ані ЄС! ЯКБИ ХОТІЛИ,ТО ДАВНО Б ПРИЙНЯЛИ!
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19.09.2024 12:01 Відповісти
ооо...
це ж, інша справа.
яка ж, молодець, матернова.
зе!лідор нічєго нікому не должен. прі чьом тут зєлєнскій?
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19.09.2024 12:02 Відповісти
Хватит уже иллюзий. Без полной деокупации Украины никто нас ни в ЕС ни в НАТО не возьмет. Будут только куем под носом водить и требовать чтобы мы пошли то на одни то на другие уступки ради очередного заседания чтобы поговорить.
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19.09.2024 12:11 Відповісти
100%
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19.09.2024 13:28 Відповісти
Таке Зелебобіку подобається. "Як би так зробити, щоб нічого не робити."
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19.09.2024 12:18 Відповісти
Зелений ще коли обіцяв війну закінчити, і якщо не закінчить то піде. До нього претензій немаєте?
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19.09.2024 12:26 Відповісти
 
 