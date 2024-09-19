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400 млн євро із заморожених активів РФ ЄС вже спрямував на закупівлю українського озброєння, - посол Матернова

Заморожені активи РФ: ЄС спрямував 400 млн євро на закупівлю українського озброєння

Євросоюз вже спрямував 400 млн євро із заморожених активів РФ на закупівлю української зброї.

Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Великою новизною є те, що EUR400 мільйонів було спрямовано безпосередньо українській оборонній промисловості. І це для того, щоб підтримати український ОПК, який виробляє швидше і дешевше. І таким чином це зручніше для логістики. І це підтримує українську економіку", - заявила дипломатка.

За словами Матернової, у цьому процесі Данія була першою.

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"Тому ми звернулися до них, щоб вони допомогли нам зі спрямуванням коштів, отриманих від заморожених активів. Ми надали EUR400 мільйонів на закупівлю озброєнь українського виробництва. І це ще не все", - додала посол.

Матернова поки не може сказати, наскільки збільшиться виділення коштів для українського ОПК, тому що рішення ще не фіналізовано.

Дипломатка також сподівається , що інші країни візьмуть приклад і "використають неймовірні інновації, що відбуваються в Україні в оборонній сфері, як платформу для фінансування".

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19.09.2024 10:37 Відповісти
Тихо спокійно. Передали. УКраїнської зброї на цю суму можна купити вдекілька разів біьше ніж західної.
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19.09.2024 11:10 Відповісти
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19.09.2024 11:13 Відповісти
Все так і повинно бути в країні, де правлять клоуни московського КВНа.
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19.09.2024 11:32 Відповісти
Слава 73% і продажній ЦВК.
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19.09.2024 12:01 Відповісти
 
 