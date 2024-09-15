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Данія (718) виробництво (1553) українська зброя (151) САУ (206)

ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана", які профінансувала Данія. Їх виготовили за два місяці, - глава Міноборони Поульсен

ЗСУ отримали 18 САУ

Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. На вироблення установок пішло два місяці.

Про це розповів міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передає "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Поульсен розповів, що відвідував Україну у березні цьогоріч. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї - ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам,- ред.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам",- сказав очільник оборонного відомства Данії.

Читайте також: Данія дозволила Україні застосовувати передану зброю на території Росії

Він стверджує, що виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність. 

З огляду на це, Поульсен закликав європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні.

Нагадаємо, що у липні цьогоріч президент України Володимир Зеленський заявляв, що вітчизняний військово-промисловий комплекс активно працює над забезпеченням потреб української армії. Зокрема, налагоджено виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана".

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Топ коментарі
+38
Данія фінансує виробництво українських зброї в Україні?🤔 Не дивно що 1.2 трлн. гривень з бюджету на фінансування армії вже десь пропали. І тепер зелень хоче підвищити військовий податок на зарплати. Ну а що? Датчани проплатять за те,що наші пі#ари та мародери вкрадуть. Зручно.
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15.09.2024 01:37
+24
десь далеко заплакав Чмут.
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15.09.2024 01:33
+19
Не все так просто. По перше треба подивитися чи 100% там ми виготовили, чи щось купили . По друге - можливо якісь деталі вже були зроблені виробником за свій кошт і робилися довше. Тобто це не значить, що якщо будуть гроші, то ми зможемо прямо кожні 2 місяці робити по 18. Але все одно дуже добре.
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15.09.2024 01:38
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Мільйон дронів від НЕДОпрезиданта,та ще за наші податки,заблукав серед мільярда дерев!
Тому і НЕ долетів!
Прісєбякав зє гроші,от і все!
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15.09.2024 13:47 Відповісти
У всьому винуваті американці і європейці.
Тільки наше лайно з контори препиЗедента воняє на весь світ, але воно ні в чому не винувате, бо його обрало таке саме смердюче лайно.
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15.09.2024 11:03 Відповісти
вірно підмічено як для свіженько вилупленого... Вітаю на форумі ЦН.
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15.09.2024 11:22 Відповісти
Я на форумі з 2015 року. Так що можеш здохнуть.
А поміняти Нік це ти можеш, вилупку, хоч зараз.
Будеш нововилуплений пізніше за мене.
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15.09.2024 11:40 Відповісти
лікуй нервову систему, хоча, такого цінного для медицини екземпляра, потрібно одразу клонувати.
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15.09.2024 11:46 Відповісти
Думаю, що обісресся.
А нерви, таки да, треба берегти.
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15.09.2024 11:52 Відповісти
таки так бовдуре, ще макітру тренуй, щоб розуміти прочитане.
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15.09.2024 11:57 Відповісти
Бажаю тобі добра і всього найкращого.
Дякую за рекомендації. Що б я без них робив.
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15.09.2024 12:05 Відповісти
Дякую та взаємно...
Щодо написаного, відкрий очі та зверни увагу на мою вподобайку на тобою написане та вивчи значення слова сарказм.
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15.09.2024 12:08 Відповісти
данія профінансувала й виготовили для нас гармати, а зелений ******** профінансував бидломарафон. ось це - промовисто про те, які в кого пріоритети...

пс королевству щира подяка.
ппс сподіваюся, на цензорі одразу посилатимуть на *** усіх підарасів, які ***********, що захд мало допомагає.
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15.09.2024 11:24 Відповісти
згідний, треба посилати, хоча до лазні відправлять нас...
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15.09.2024 12:04 Відповісти
Поки лідор краде , данія фінансує виробництво зброї.
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15.09.2024 12:31 Відповісти
Помилка друку в слові"лідор"! Там літера П,а не Л!
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15.09.2024 13:50 Відповісти
У квітні місяці 24 року гнида обіцяля - кожний місяц - 6 САУ Богдана. Вже пройшло по вересень - повинно бути 36 САУ. Виявляється шо до цих Богдан гнида не має жодних відношень - це за гроші данців. А деж, падло, твої обіцянки, деж твоя допомога ЗСУ. ВІд нього тіки смерть та кров українців. А от йього обіцянки - https://www.radiosvoboda.org/a/news-sau-bohdana-vyrobnytstvo-********/32910900.html
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15.09.2024 15:29 Відповісти
ви спеціально так перевертаєте прочитане?

Україна по факту виробляла 8 Богдан в березні, і 10 - в травні.

пречитай цю статтю коли законтрактували Данці
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15.09.2024 16:28 Відповісти
Данці - данцями. Це їх фінансування. зеленский нічого коли обіцяв кожного місяца по 6 Богдан не казав про іншіх. А він саме казав те шо там є по силю. Просто зайди та подивись. От ви, зелені с...ки, все хочете за чужій разунок, а самі розкрадаєте у ЗСУ вже не чемоданами, багажниками. Почитай обіцянки свого наркомана. Все як і з міліоном дронів для ЗСУ - 0.
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15.09.2024 18:20 Відповісти
так до липневого контракту данців як Україна виробляла по 10 шт. на місяць?
чи ти зараз про Чонгар напишеш.
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15.09.2024 18:25 Відповісти
Дядя, ти дурак, зелений. Там персональны обіцянки гниди - 6 штук на місяц. Не всіх вас дебілів війна забрала. Ну ще час є. Йди захищай свого ***********.
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15.09.2024 19:45 Відповісти
я розумію, що ти просто зрадобот і аби волати не потрібно взагалі бути ні в якій в темі ,
але ось тобі гугл, може після пігулок колись почитаєш https://defence-ua.com/search/?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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16.09.2024 11:30 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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15.09.2024 21:24 Відповісти
З таким же успіхом Україна може штампувати і ракети середньої дальності і крилаті ракети.
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15.09.2024 21:57 Відповісти
Не факт что Запад не засцит финансировать это. У Запада овердохрена ракет средней двальности которые он сцит поставлять Украине зная что мы ****** по военным обьектам москвы,питера и казани
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15.09.2024 23:46 Відповісти
можна було зняти 60 вечірніх відосиків і випусків телемарафону. не потужно якось зі сторони Данського королівства
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15.09.2024 22:00 Відповісти
Или эти сау были почтиготовы. Но не было денег выкупить.
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15.09.2024 23:04 Відповісти
Не, я лучше пореже буду сюда заходить. Потому как сразу всюду "зрада, всью пльохо, нас обманюють!!" Может коменты закрыть, поток говна перекрыть
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15.09.2024 23:20 Відповісти
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