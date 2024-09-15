ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана", які профінансувала Данія. Їх виготовили за два місяці, - глава Міноборони Поульсен
Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. На вироблення установок пішло два місяці.
Про це розповів міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передає "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Поульсен розповів, що відвідував Україну у березні цьогоріч. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї - ракет, дронів і артилерії.
"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам,- ред.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам",- сказав очільник оборонного відомства Данії.
Він стверджує, що виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.
З огляду на це, Поульсен закликав європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні.
Нагадаємо, що у липні цьогоріч президент України Володимир Зеленський заявляв, що вітчизняний військово-промисловий комплекс активно працює над забезпеченням потреб української армії. Зокрема, налагоджено виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана".
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Тому і НЕ долетів!
Прісєбякав зє гроші,от і все!
Тільки наше лайно з контори препиЗедента воняє на весь світ, але воно ні в чому не винувате, бо його обрало таке саме смердюче лайно.
А поміняти Нік це ти можеш, вилупку, хоч зараз.
Будеш нововилуплений пізніше за мене.
А нерви, таки да, треба берегти.
Дякую за рекомендації. Що б я без них робив.
Щодо написаного, відкрий очі та зверни увагу на мою вподобайку на тобою написане та вивчи значення слова сарказм.
пс королевству щира подяка.
ппс сподіваюся, на цензорі одразу посилатимуть на *** усіх підарасів, які ***********, що захд мало допомагає.
Україна по факту виробляла 8 Богдан в березні, і 10 - в травні.
пречитай цю статтю коли законтрактували Данці
чи ти зараз про Чонгар напишеш.
але ось тобі гугл, може після пігулок колись почитаєш https://defence-ua.com/search/?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0