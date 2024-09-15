ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана", які профінансувала Данія. Їх виготовили за два місяці, - глава Міноборони Поульсен

Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. На вироблення установок пішло два місяці.

Про це розповів міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передає "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Поульсен розповів, що відвідував Україну у березні цьогоріч. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї - ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам,- ред.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам",- сказав очільник оборонного відомства Данії.

Читайте також: Данія дозволила Україні застосовувати передану зброю на території Росії

Він стверджує, що виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.

З огляду на це, Поульсен закликав європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні.

Нагадаємо, що у липні цьогоріч президент України Володимир Зеленський заявляв, що вітчизняний військово-промисловий комплекс активно працює над забезпеченням потреб української армії. Зокрема, налагоджено виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вперше застосувала свою ракету-дрон "Паляниця" по російських військових, - Зеленський