ВСУ получили 18 САУ "Богдана", профинансированные Данией. Их изготовили за два месяца, - глава Минобороны Поульсен
Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. На выработку установок ушло два месяца.
Об этом рассказал министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передает "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Поульсен рассказал, что посещал Украину в марте этого года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия - ракет, дронов и артиллерии.
"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям,- ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам",- сказал глава оборонного ведомства Дании.
Он утверждает, что производить оружие в Украине гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе, а также дешевле поддерживать его работоспособность.
Учитывая это, Поульсен призвал европейские страны финансировать производство оружия в Украине.
Напомним, что в июле этого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отечественный военно-промышленный комплекс активно работает над обеспечением потребностей украинской армии. В частности, налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".
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Тому і НЕ долетів!
Прісєбякав зє гроші,от і все!
Тільки наше лайно з контори препиЗедента воняє на весь світ, але воно ні в чому не винувате, бо його обрало таке саме смердюче лайно.
А поміняти Нік це ти можеш, вилупку, хоч зараз.
Будеш нововилуплений пізніше за мене.
А нерви, таки да, треба берегти.
Дякую за рекомендації. Що б я без них робив.
Щодо написаного, відкрий очі та зверни увагу на мою вподобайку на тобою написане та вивчи значення слова сарказм.
пс королевству щира подяка.
ппс сподіваюся, на цензорі одразу посилатимуть на *** усіх підарасів, які ***********, що захд мало допомагає.
Україна по факту виробляла 8 Богдан в березні, і 10 - в травні.
пречитай цю статтю коли законтрактували Данці
чи ти зараз про Чонгар напишеш.
але ось тобі гугл, може після пігулок колись почитаєш https://defence-ua.com/search/?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0