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Дания (537) производство (430) украинское оружие (139) САУ (191)

ВСУ получили 18 САУ "Богдана", профинансированные Данией. Их изготовили за два месяца, - глава Минобороны Поульсен

ЗСУ отримали 18 САУ

Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. На выработку установок ушло два месяца.

Об этом рассказал министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передает "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Поульсен рассказал, что посещал Украину в марте этого года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия - ракет, дронов и артиллерии.

"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям,- ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам",- сказал глава оборонного ведомства Дании.

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Он утверждает, что производить оружие в Украине гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе, а также дешевле поддерживать его работоспособность.

Учитывая это, Поульсен призвал европейские страны финансировать производство оружия в Украине.

Напомним, что в июле этого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отечественный военно-промышленный комплекс активно работает над обеспечением потребностей украинской армии. В частности, налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету, - Зеленский
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Топ комментарии
+38
Данія фінансує виробництво українських зброї в Україні?🤔 Не дивно що 1.2 трлн. гривень з бюджету на фінансування армії вже десь пропали. І тепер зелень хоче підвищити військовий податок на зарплати. Ну а що? Датчани проплатять за те,що наші пі#ари та мародери вкрадуть. Зручно.
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15.09.2024 01:37
+24
десь далеко заплакав Чмут.
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15.09.2024 01:33
+19
Не все так просто. По перше треба подивитися чи 100% там ми виготовили, чи щось купили . По друге - можливо якісь деталі вже були зроблені виробником за свій кошт і робилися довше. Тобто це не значить, що якщо будуть гроші, то ми зможемо прямо кожні 2 місяці робити по 18. Але все одно дуже добре.
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15.09.2024 01:38
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Мільйон дронів від НЕДОпрезиданта,та ще за наші податки,заблукав серед мільярда дерев!
Тому і НЕ долетів!
Прісєбякав зє гроші,от і все!
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15.09.2024 13:47 Ответить
У всьому винуваті американці і європейці.
Тільки наше лайно з контори препиЗедента воняє на весь світ, але воно ні в чому не винувате, бо його обрало таке саме смердюче лайно.
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15.09.2024 11:03 Ответить
вірно підмічено як для свіженько вилупленого... Вітаю на форумі ЦН.
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15.09.2024 11:22 Ответить
Я на форумі з 2015 року. Так що можеш здохнуть.
А поміняти Нік це ти можеш, вилупку, хоч зараз.
Будеш нововилуплений пізніше за мене.
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15.09.2024 11:40 Ответить
лікуй нервову систему, хоча, такого цінного для медицини екземпляра, потрібно одразу клонувати.
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15.09.2024 11:46 Ответить
Думаю, що обісресся.
А нерви, таки да, треба берегти.
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15.09.2024 11:52 Ответить
таки так бовдуре, ще макітру тренуй, щоб розуміти прочитане.
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15.09.2024 11:57 Ответить
Бажаю тобі добра і всього найкращого.
Дякую за рекомендації. Що б я без них робив.
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15.09.2024 12:05 Ответить
Дякую та взаємно...
Щодо написаного, відкрий очі та зверни увагу на мою вподобайку на тобою написане та вивчи значення слова сарказм.
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15.09.2024 12:08 Ответить
данія профінансувала й виготовили для нас гармати, а зелений ******** профінансував бидломарафон. ось це - промовисто про те, які в кого пріоритети...

пс королевству щира подяка.
ппс сподіваюся, на цензорі одразу посилатимуть на *** усіх підарасів, які ***********, що захд мало допомагає.
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15.09.2024 11:24 Ответить
згідний, треба посилати, хоча до лазні відправлять нас...
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15.09.2024 12:04 Ответить
Поки лідор краде , данія фінансує виробництво зброї.
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15.09.2024 12:31 Ответить
Помилка друку в слові"лідор"! Там літера П,а не Л!
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15.09.2024 13:50 Ответить
У квітні місяці 24 року гнида обіцяля - кожний місяц - 6 САУ Богдана. Вже пройшло по вересень - повинно бути 36 САУ. Виявляється шо до цих Богдан гнида не має жодних відношень - це за гроші данців. А деж, падло, твої обіцянки, деж твоя допомога ЗСУ. ВІд нього тіки смерть та кров українців. А от йього обіцянки - https://www.radiosvoboda.org/a/news-sau-bohdana-vyrobnytstvo-********/32910900.html
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15.09.2024 15:29 Ответить
ви спеціально так перевертаєте прочитане?

Україна по факту виробляла 8 Богдан в березні, і 10 - в травні.

пречитай цю статтю коли законтрактували Данці
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15.09.2024 16:28 Ответить
Данці - данцями. Це їх фінансування. зеленский нічого коли обіцяв кожного місяца по 6 Богдан не казав про іншіх. А він саме казав те шо там є по силю. Просто зайди та подивись. От ви, зелені с...ки, все хочете за чужій разунок, а самі розкрадаєте у ЗСУ вже не чемоданами, багажниками. Почитай обіцянки свого наркомана. Все як і з міліоном дронів для ЗСУ - 0.
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15.09.2024 18:20 Ответить
так до липневого контракту данців як Україна виробляла по 10 шт. на місяць?
чи ти зараз про Чонгар напишеш.
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15.09.2024 18:25 Ответить
Дядя, ти дурак, зелений. Там персональны обіцянки гниди - 6 штук на місяц. Не всіх вас дебілів війна забрала. Ну ще час є. Йди захищай свого ***********.
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15.09.2024 19:45 Ответить
я розумію, що ти просто зрадобот і аби волати не потрібно взагалі бути ні в якій в темі ,
але ось тобі гугл, може після пігулок колись почитаєш https://defence-ua.com/search/?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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16.09.2024 11:30 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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15.09.2024 21:24 Ответить
З таким же успіхом Україна може штампувати і ракети середньої дальності і крилаті ракети.
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15.09.2024 21:57 Ответить
Не факт что Запад не засцит финансировать это. У Запада овердохрена ракет средней двальности которые он сцит поставлять Украине зная что мы ****** по военным обьектам москвы,питера и казани
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15.09.2024 23:46 Ответить
можна було зняти 60 вечірніх відосиків і випусків телемарафону. не потужно якось зі сторони Данського королівства
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15.09.2024 22:00 Ответить
Или эти сау были почтиготовы. Но не было денег выкупить.
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15.09.2024 23:04 Ответить
Не, я лучше пореже буду сюда заходить. Потому как сразу всюду "зрада, всью пльохо, нас обманюють!!" Может коменты закрыть, поток говна перекрыть
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15.09.2024 23:20 Ответить
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