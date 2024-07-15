ВПК Украины продолжает активно работать. Сегодня производим очень мощно САУ "Богдана", - Зеленский
Отечественный военно-промышленный комплекс активно работает над обеспечением потребностей украинской армии. В частности, сейчас налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что налажена работа по производству дальнобойного оружия.
По словам Зеленского, на сегодня украинские предприятия по производству артиллерийских систем производят больше вооружения, чем другие европейские заводы.
Производим сегодня очень мощно САУ "Богдана". Я могу сказать, что из заводов в Европе по производству артиллерийских систем производится больше всего нашим предприятием", - подчеркнул президент.
Также глава государства вспомнил об отечественном дальнобойном оружии. Он заверил, что в этом направлении работа продолжается.
Ранее сообщалось, что первые 18 украинских самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана", которые спонсирует Дания, поступят в Украину в ближайшие месяцы.
Сьогодні виробляємо дуже потужно САУ "Богдана", які були зроблені ще при Порошенко
паттужно - якщо хочеш добре "как" , то приймайте дуфалак
це все що можу йому порадити
Байден, чому ми не бьємо на 300 км по аеродромах в рашці Нептунами ?
Та там стільки, що на все і часу не вистачить!
Історія не терпить припущень, а час ВЖЕ показав, що наші на багато розумніші, сміливіші і рішучі. Так що, не треба отих "бо його би..."
Тоді ще цей діяч причіндаліми на роялі грав
Як в Зеленського морда не лусне ? - абсолютна відсутність мінімальної совісті.
Спочатку ти, урод, зупинив ВСЕ, а тепер вішаєш оте своє "потужно" на вуха лохам з отих 73%, які вже божаться, що не голосували за тебе! Блдь, виродок...потужний!
Ну-у-у... Це за гроші 💰 від Данії.
За власні гроші 💰, ми виробляємо 💩серіали та позитивні враження.
Як на "єдиному" блаблафоні, так і в анонімних телеграмах.
Хто Україні нагадив, як хєрант, той і несе і відповідальність за СМЕРТЬ та КРОВ Українців!
*****, своє отримає, а чому в Украні тихо сидить і замовчує, про ці наслідки, отой екс-хєрант!?
https://dl-news.defence-line.org/?p=35507
Богдану виробляють за гроші Данії.
Де тут ЗЄ?
Чому за три роки не було виготовлено жодної «Богдани», якщо у 19-му вона вже була готова???
Мільйярди на них ви благополучно розпиляли і дрони купляють волонтери…
Паризько- Оманськи домовленості з ****** про здачу України.
Як інакше пояснити окупацію 30% території України за 3(ТРИ) доби?!
І зараз Богдана виробяється не ЗАВДЯКИ,а всупереч бажаня зє і його посіпак"менеджерів"!
Доречі,Пороху на функціонувая АП було 0.8 мільярда ₴ забагато,а жжОПі зє 1.8 мільярда ₴ замало!
мудрийнаріт вирішив, а нахрін нам то все! І па-пріколу отворив ось таку зелену херню. А що, а хоть паржьом!