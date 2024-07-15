РУС
14 300 70

ВПК Украины продолжает активно работать. Сегодня производим очень мощно САУ "Богдана", - Зеленский

Отечественный военно-промышленный комплекс активно работает над обеспечением потребностей украинской армии. В частности, сейчас налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что налажена работа по производству дальнобойного оружия.

По словам Зеленского, на сегодня украинские предприятия по производству артиллерийских систем производят больше вооружения, чем другие европейские заводы.

Производим сегодня очень мощно САУ "Богдана". Я могу сказать, что из заводов в Европе по производству артиллерийских систем производится больше всего нашим предприятием", - подчеркнул президент.

Также глава государства вспомнил об отечественном дальнобойном оружии. Он заверил, что в этом направлении работа продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мины, снаряды, патроны: более 100 новых образцов боеприпасов отечественного производства допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что первые 18 украинских самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана", которые спонсирует Дания, поступят в Украину в ближайшие месяцы.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (257) Зеленский Владимир (22060) украинское оружие (185)
Топ комментарии
+42
Його заклинило із тим " Путужно"?
15.07.2024 15:23 Ответить
+34
Оно пахало. САУ "Богдана" Годы разработки https://ru.wikipedia.org/wiki/2015 2015 -https://ru.wikipedia.org/wiki/2018 2018
Тоді ще цей діяч причіндаліми на роялі грав
15.07.2024 15:27 Ответить
+34
"виробляємо дуже потужно" - яку оплатила...Данія!!! А ти, ***** хрипата в флісці, зі своєю шоблою тільки те і робиш, що грабуєш країну під час війни!!
Спочатку ти, урод, зупинив ВСЕ, а тепер вішаєш оте своє "потужно" на вуха лохам з отих 73%, які вже божаться, що не голосували за тебе! Блдь, виродок...потужний!
15.07.2024 15:30 Ответить
Його заклинило із тим " Путужно"?
15.07.2024 15:23 Ответить
Закреп - це розлад роботи кишечника, коли випорожнення відбуваються занадто рідко, або для цієї дії потрібні надмірні зусилля. Кал часто твердий і сухий. Іншими ознаками, можуть бути біль у животі, здуття та відчуття неповного випорожнення.
15.07.2024 15:27 Ответить
15.07.2024 15:38 Ответить
Єрьмак - ПОТУЖНИЙ манагер...
15.07.2024 16:38 Ответить
просто інших слів не вивчив. Потужний кокс, потужний героін, виробляємо дуже потужно...
15.07.2024 20:48 Ответить
Опять брешит
15.07.2024 15:24 Ответить
нє, всьо чєсно:
Сьогодні виробляємо дуже потужно САУ "Богдана", які були зроблені ще при Порошенко

паттужно - якщо хочеш добре "как" , то приймайте дуфалак
це все що можу йому порадити
15.07.2024 15:33 Ответить
далі підуть потужні Вільхи та Нептуни ?

Байден, чому ми не бьємо на 300 км по аеродромах в рашці Нептунами ?
15.07.2024 15:41 Ответить
bože...ščo vono nese ?
15.07.2024 15:25 Ответить
Це точно схилить військову перевагу.
15.07.2024 15:26 Ответить
А в лютому він "потужно" готував здачу України кацапам! З Банкової була дана вказівка знищить єдиний прототип "Богдани" (під приводом того щоб вона кацапам не дісталася Те саме стосувалося і батареї "Нептунів")
15.07.2024 15:26 Ответить
проте йому не завадило сприяти знищенню "Мрії"
15.07.2024 15:31 Ответить
Творчий колектив, що брав участь у зйомках, сфотографувався на фоні «Мрії», ЗЄлєнськая в центрі...

15.07.2024 15:44 Ответить
виродки
15.07.2024 15:49 Ответить
Це реальне фото? Надіюсь це фейк.
15.07.2024 18:58 Ответить
нажаль реальне. Там слуги народу і зеленська целу фотосесію зробили щоб попиариться.
15.07.2024 21:01 Ответить
вот повне фото. Там було багато цього трешу
15.07.2024 21:04 Ответить
бИдняжка Ленка-Скумбрия по 8. Все о народе думает.

15.07.2024 21:06 Ответить
А "Стугни" і ракети до них, що вивезли Таня Чорновол та Сергій Пашинський(якого ЗЕшобла посадила за це!!), а втопили "Гетьман Сагайдачний" під тим же соусом? А розмінувати Чонгар, а відвести війська з підготовлених позицій?
Та там стільки, що на все і часу не вистачить!
15.07.2024 15:39 Ответить
Я все це знаю Але не хотів перераховувать!
15.07.2024 15:41 Ответить
Сагайдачного втопили, бо хтось за два місяця до вторгнення поставив його на ремонт. Зняли всю зброю і обладнання. Затопили правільно, бо його би розбомбили.
15.07.2024 21:24 Ответить
Ну да, ну да - вірю, розумію, ага. Ну, точно так же, як і "а ваш Парашенка всьо сразу сдал би!"
Історія не терпить припущень, а час ВЖЕ показав, що наші на багато розумніші, сміливіші і рішучі. Так що, не треба отих "бо його би..."
15.07.2024 22:36 Ответить
Постановка Сагайдачного на ремонт після сповіщення про напад це дії з одніієї опери "Розмінування, розвод військ, ППО, скорочення і т.д."
15.07.2024 22:44 Ответить
З цим не посперечаюсь, але топити не треба було! Чи багато наших кораблів вони втопили? Навіть старих, тихоходних? Ні. То й цей не треба було своїми руками знищувати. Але, це вже справа для наступної влади і слідчих....якщо прийдуть справжні патріоти.
15.07.2024 22:48 Ответить
тут логіка проста. підняти цілий і непошкоджений корабель затоплений на судно-будівном заводі, почистити, де підріхтувати проще і дешевше ніж будувати новий.
16.07.2024 07:20 Ответить
15.07.2024 15:26 Ответить
Захiднi "партнери" i українською зброєю бити не дозволяли би. Бо в них теж свої договiрняки за ***** з китайцями, а також в них є купка обiсраних мiльярдерiв -фiнансових донорiв, заляканих кацапсьим IПСО, що хочуть i надалi пити елiтний вiскарь i драти елiтних повiй в люксових апартаментах, а не тремтiти що буде ядерна вiйна.
15.07.2024 15:47 Ответить
Покажіть хоч одну подібну заяву від Заходу.
15.07.2024 15:53 Ответить
Оно пахало. САУ "Богдана" Годы разработки https://ru.wikipedia.org/wiki/2015 2015 -https://ru.wikipedia.org/wiki/2018 2018
Тоді ще цей діяч причіндаліми на роялі грав
15.07.2024 15:27 Ответить
но людям нравілось
15.07.2024 15:29 Ответить
тобі теж?
15.07.2024 15:47 Ответить
Та це ж "робітник" - воно тут провокатором працює, а живе з Ґ+Ґ в голові.
15.07.2024 22:50 Ответить
цікавий висновок
16.07.2024 08:52 Ответить
Колись бачив, як один за гроші вибирав виграшні лотерейні квитки...
15.07.2024 16:01 Ответить
Ну от же... Слів немає, одні літери.
Як в Зеленського морда не лусне ? - абсолютна відсутність мінімальної совісті.
15.07.2024 15:28 Ответить
загуглите що таке жидiвська хуцпа
15.07.2024 15:49 Ответить
Потужно йди *****.
15.07.2024 15:29 Ответить
"виробляємо дуже потужно" - яку оплатила...Данія!!! А ти, ***** хрипата в флісці, зі своєю шоблою тільки те і робиш, що грабуєш країну під час війни!!
Спочатку ти, урод, зупинив ВСЕ, а тепер вішаєш оте своє "потужно" на вуха лохам з отих 73%, які вже божаться, що не голосували за тебе! Блдь, виродок...потужний!
15.07.2024 15:30 Ответить
нажаль незламні зелені інфузорії вірять в те, що саме завдяки військовому генію зеленського відбиті москалі з київщини, харьковщини, миколаївщині і т.і. А також вони вірять що порох знищив оборонні програми, а великий ЗЕ їх відродив.
15.07.2024 20:52 Ответить
Та ото ж.
15.07.2024 22:38 Ответить
Снарядів немає
15.07.2024 15:30 Ответить
Потужно немає?
15.07.2024 15:32 Ответить
Хлопці на передку - нам 5 - ми 1
15.07.2024 15:35 Ответить
Богдана стріляє 155 мм натівськими снарядами.
15.07.2024 15:44 Ответить
Так іх і не хватає
15.07.2024 15:50 Ответить
Данія ,активно випускає САУ "БОГДАНА".розроблені за ПЕТРА ,і котрих я,як зрадник,по вказівці куйла ,пару сотень ,як не більше,закатав в асвальт ,Щоб Ти разом із своєю антиукраїнською і прорашистською "турботою" про смерть українського народу, згорів без вогню.
15.07.2024 15:33 Ответить
Ого, ''потужно''. І його вже не переклинює через те що оту гаубицю започаткували при ''Пороху''.
15.07.2024 15:34 Ответить
Сьогодні виробляємо дуже потужно САУ "Богдана"- Зеленський.
Ну-у-у... Це за гроші 💰 від Данії.
За власні гроші 💰, ми виробляємо 💩серіали та позитивні враження.
Як на "єдиному" блаблафоні, так і в анонімних телеграмах.
15.07.2024 15:35 Ответить
Йому б на колінах покаятися, перед Українцями на марафоні, за свої дії щодо дивного блокування та роботи 1-2 дні на тиждень, підприємств ОПК з 2019 року, а він, собі на відсоток микитить??.
Хто Україні нагадив, як хєрант, той і несе і відповідальність за СМЕРТЬ та КРОВ Українців!
*****, своє отримає, а чому в Украні тихо сидить і замовчує, про ці наслідки, отой екс-хєрант!?
https://dl-news.defence-line.org/?p=35507
15.07.2024 15:36 Ответить
Нахєр те його каяття вбитим та їх сім'ям, нехай несе відповідальність як посадова особа. Буде потім час написати мемуари на тему - мої перші п'ять років в буцегарні.
15.07.2024 15:55 Ответить
Богдану розробили за часів Порошенка.
Богдану виробляють за гроші Данії.

Де тут ЗЄ?
15.07.2024 15:41 Ответить
А як без піару "потужного зє"?!
15.07.2024 16:41 Ответить
километры асфальта, километры разминированных территорий - вот твои достижения, в отличие от попередникив
15.07.2024 15:49 Ответить
А ракетнi програми потужно просрав. А удари по масквi i стратегiчним лiтакам кацапiв потужно припинив.
15.07.2024 15:51 Ответить
А ще б мали потужно виробляти " Грім", але то нє, треба було дороги робити шоб москалі з комфортом їхали
15.07.2024 15:57 Ответить
9з 10 були саме для рашистів!
15.07.2024 16:43 Ответить
Які нафіг Богдани, ракети треба, ракети.
15.07.2024 15:57 Ответить
Так "Богдану" створив "барига", а де твої САУ? Де твої ракети? Де твої міномеии, дрони, РЕБ? Мабуть там де мільярдний ліс і мільйон дронів, а також зарплата вчителів по 4 штуки.
15.07.2024 16:08 Ответить
Приклад Богдани наочно доводить, щоб в Україні щось працювало, до цього не мусять мати жодного стосунку ZE та його дефективні мародери.
15.07.2024 16:13 Ответить
Але Богдану модернізірують і виготовлять не Україна, а інші. Невже він смі не читає,а потужно тільки віщає
15.07.2024 16:20 Ответить
Паравозік потУУУжно…
Чому за три роки не було виготовлено жодної «Богдани», якщо у 19-му вона вже була готова???
15.07.2024 16:24 Ответить
Де **** МІЛЬЙОН дронів???
Мільйярди на них ви благополучно розпиляли і дрони купляють волонтери…
15.07.2024 16:27 Ответить
Дуже потужно тужиться щоб вдати з себе потужного президента.
15.07.2024 16:30 Ответить
Дуже потужні заяви після потужного закриття всього військового виробництва в 2019!

15.07.2024 16:31 Ответить
зараз з конопель вілізе пердлуліна кохана тараса чмута і буде волати
15.07.2024 16:54 Ответить
Хто заважав зє 3(ТРИ!) роки потужно виробляти Богдани,Грім,Вільха,Стугна?!
Паризько- Оманськи домовленості з ****** про здачу України.
Як інакше пояснити окупацію 30% території України за 3(ТРИ) доби?!
І зараз Богдана виробяється не ЗАВДЯКИ,а всупереч бажаня зє і його посіпак"менеджерів"!
Доречі,Пороху на функціонувая АП було 0.8 мільярда ₴ забагато,а жжОПі зє 1.8 мільярда ₴ замало!
15.07.2024 16:55 Ответить
Богдана, це добре. Але де потужні ракети Грім і Сапсан? Тоді не потрібен був би дозвіл бити по РФ. А де Вільха? Тоді б менше просили GMLRS для Хаймарсів.
15.07.2024 19:10 Ответить
В квітні 19-го мудрий наріт вирішив, а нахрін нам то все! І па-пріколу отворив ось таку зелену херню. А що, а хоть паржьом!
15.07.2024 19:24 Ответить
 
 