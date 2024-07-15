ВПК Украины продолжает активно работать. Сегодня производим очень мощно САУ "Богдана", - Зеленский

Отечественный военно-промышленный комплекс активно работает над обеспечением потребностей украинской армии. В частности, сейчас налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что налажена работа по производству дальнобойного оружия.

По словам Зеленского, на сегодня украинские предприятия по производству артиллерийских систем производят больше вооружения, чем другие европейские заводы.

Производим сегодня очень мощно САУ "Богдана". Я могу сказать, что из заводов в Европе по производству артиллерийских систем производится больше всего нашим предприятием", - подчеркнул президент.

Также глава государства вспомнил об отечественном дальнобойном оружии. Он заверил, что в этом направлении работа продолжается.

Ранее сообщалось, что первые 18 украинских самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана", которые спонсирует Дания, поступят в Украину в ближайшие месяцы.