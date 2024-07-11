Дания профинансирует производство 18 украинских САУ "Богдана", - Минобороны страны
Первые 18 украинских самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана", которые спонсирует Дания, поступят в Украину в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает Минобороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что помощь в производстве именно этого оружия основывается на рекомендациях Министерства обороны Украины и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что такие заказы имеют очевидные логистические преимущества и одновременно способствуют развитию оборонной промышленности в Украине.
"Я надеюсь, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине. Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас", - отметил глава Минобороны Дании.
Справка
2С22 "Богдана" - это украинская самоходная артиллерийская установка. Калибр орудия - 155 мм, что соответствует стандартам НАТО.
Ее производство началось еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.
САУ завершила боевые испытания в январе 2022 года, а боевое крещение получила в июне того же года во время боя за остров Змеиный в Черном море. Гаубица уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", который использовался российской армией для прикрытия острова, а также помогла уничтожить радиолокационную станцию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Справжня причина маленьких пенсій - маленькі зарплати працюючих. Переважна більшість погоджуться працювати на олігархів та державу за $300-500. А потім дивуються "а чого в мене пенсія лише $100".
Нагадую, в нашій державі - солідарна система пенсійного забезпечення. Це означає, що нинішні працівники платять з своїх зарплат нинішніх пенсіонерів. А "я заробляв на пенсію" - нічого не варте. Ти не на свою пенсію заробляв, а оплачував пенсії тих, хто був пенсіонером, коли ти працював. В нас зараз не більше 2 працюючих на 1 пенсіонера і ще на одного утриманця (дитину чи інваліда). Пенсії фізично не можуть бути більше за 30% від середньої ЗП в Україні.
Тільки дебіл типу тебе міг написати "на пенсії в 100000-20000 кошшти зарахунок пенсій 3тис". Я тобі детально показав, що твій вислів - дебілістичний. І пенсії платяться не за рахунок "пенсій 3тис". А за рахунок нині працюючих громадян.
Тож спочатку сходи до психіатра, а головне - запхай свій язик до своєї дупи невігласа і не виймай його звідти. Вцмоктав?
То ти по одному слову пиши, не задумуючись навіть.
___________________________________________________________________________________________________________
Перші 18 українських 2С22 "Богдана", які спонсорує Данія, надійдуть в Україну найближчими місяцями. Джерело:
https://dl-news.defence-line.org/?p=35123 Компоненты войны.
Трудно считать свою нацию нацией неудачников. Многим, очень многим не нравится, когда я называю украинцев нацией самоубийц. Но кто такой я? Да никто. Но вот послушайте, что говорит о своей нации пан Лесь. Причем оцените, как изящно пан Лесь ставит на место зеленого проститута:
https://dl-news.defence-line.org/wp-content/uploads/2024/07/-146 Пан Лесь
Выздоровление начинается с признания своей болезни. Помните, как на собраниях алкоголиков в американских фильмах: «Я Джон, и я алкоголик». Говорить даже самому себе правду о себе очень и очень трудно.
А говорить правду не просто надо, а необходимо. Ложь во благо приводит к неправильным ожиданиям, типа кофе в Ялте, а потом к апатии и депрессии. Правда - инструмент устойчивости психики.
Итак, вопрос. Каковы компоненты этой войны и что может дать Украине существенное преимущество перед московией? Чисто мои философские изыскания, не судите строго.
Две страны ведут войну на истощение. Каждая из стран обладает:
1. Людскими ресурсами.
2. Определенным количеством вооружений.
3. Определенный уровнем качества этих вооружений.
4. Уровнем экономики, позволяющей вести такую войну, восполняя вооружения.
5. Уровенем организации и управления страной, экономикой, армией.
6. Мотивацией народа и армии.
7. Международной поддержкой.
Чтобы победить в войне на истощение, Украина должна еще быть способной воевать, когда московия падет. Это по теории. Украина должна продержаться на один день дольше, чем мордор. И теперь каждый может посмотреть на эти 7 пунктов, и составить свою оценку. Даже качественную. А потом сделать интегральный вывод. Я это сделаю так, как я понимаю. Итак, по всем семи пунктам, с объяснениями оценок.
1. Украина -, московия +. Нечего объяснять, очевидные факты.
2. Украина -, московия +. Нечего объяснять, очевидные факты.
3. Украина +, московия -. Качество западного наземного тяжелого вооружения очевидно выше. Но количества этого вооружения и условия применения несопоставимы с количеством и условиями применения врага. А по авиации, дронам и дальнобойным ракетам даже сравнивать нечего. Но все равно я ставлю Украине +, потому что творчекская и техническая инициатива на стороне Украины.
4. Украина = московия. Я поставил знак равенства, потому что Украина ведет войну, опираясь на экономики Запада. Прямые бюджетные вливания. Я уже не говорю про оружие.
5. Украина -, московия +. Здесь полная катастрофа. Простейший пример - оборонные сооружения. Это как явный и конкретный пример. На третьем году войны политическая власть Украины не может построить оборонительные линии для своей армии. А я скажу больше. В Украине зелеными ублюдками уничтожена система управления государством на всех уровнях. И именно поэтому у нас нет ни своих ракет, ни оборонных сооружений.
6. Украина = московия. Московиты не воспринимают Украину как отдельное государство. Они воспринимают нашу страну как взбунтовавшуюся колонию. Это война двух народов за одну и ту же территорию, как Израиль и палестина. Поэтому московиты воюют как бы за свою землю, которую захватили жидобандеровцы. За Киев - мать городов узких.
7. Украина = московия. Тут же все очевидно, да? Экономика коллективного Запада оказалась не доминирующей на планете, а половинкой экономики планеты. И Пыня Кабаев отлично ладит с императором Си, принцем Мухаммедом, премьером Моди, президентом Эрдоганом и еще десятками правителей Америки, Африки, Аравии и Востока. Санкции больно, но не смертельны.
А пока запад нас вытягивает из выгребухи, куда так стремятся зеленые утырки. Дай Бог терпения и мудрости Западу.
Так что, маємо що маємо. Многие жители Линии обороны в 2023 верили в чудо. Многие жители Линии обороны и сейчас, в середине 2024, верят в чудо. Так вот, вера в чудо - чудесно и правильно. Верьте в чудо. Но при этом тщательно готовьтесь к отсутствию чуда, по-простому - к жопе. И не забывайте ежедневно благодарить 73% ушлепков за сегодняшнюю жизнь. Благодарность - наилучшее человеческое качество.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35123
Бо зеленський, себе усього віддав, отим СВІТОВИМ САММІТАМ, міру-мір… май … труд… жвачка…, як йому Оманські накажуть!!
Самі то вони, сором'язливі та недоТуркані, ось, десь так???
жируЗЕленого миру та підписаням з Гваделупами піпіфаксу безпеки. оут! Як і на Нептуни.
Одна справа коли дарують західну техніку, а це зовсім інша коли навіть власну для власних потреб не можуть профінансувати.
дорогипісок....