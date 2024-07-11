РУС
Дания профинансирует производство 18 украинских САУ "Богдана", - Минобороны страны

Данія профінансує виробництво САУ Богдана

Первые 18 украинских самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана", которые спонсирует Дания, поступят в Украину в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Минобороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что помощь в производстве именно этого оружия основывается на рекомендациях Министерства обороны Украины и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что такие заказы имеют очевидные логистические преимущества и одновременно способствуют развитию оборонной промышленности в Украине.

"Я надеюсь, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине. Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас", - отметил глава Минобороны Дании.

Справка

2С22 "Богдана" - это украинская самоходная артиллерийская установка. Калибр орудия - 155 мм, что соответствует стандартам НАТО.

Ее производство началось еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

САУ завершила боевые испытания в январе 2022 года, а боевое крещение получила в июне того же года во время боя за остров Змеиный в Черном море. Гаубица уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", который использовался российской армией для прикрытия острова, а также помогла уничтожить радиолокационную станцию.

Автор: 

Топ комментарии
+38
А в українського уряду на це коштів не вистачає? На пенсії по 100 000 -- 200 000 кошти є, а на "Богдани" немає???
11.07.2024 11:49 Ответить
+22
Дякуємо, Велика країна Данія
11.07.2024 11:52 Ответить
+15
На пенсії по 100 000 -- 200 000 кошти є за рахунок пенсій по 3 тис.
11.07.2024 12:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в українського уряду на це коштів не вистачає? На пенсії по 100 000 -- 200 000 кошти є, а на "Богдани" немає???
11.07.2024 11:49 Ответить
На пенсії по 100 000 -- 200 000 кошти є за рахунок пенсій по 3 тис.
11.07.2024 12:26 Ответить
Це відверта брехня і підла маніпуляція. Навіть якщо всі "спецпенсії" розмазати по 10'000'000+ пенсіонерів України, то збільшення середньої пенсії станеться десь на 20-50 гривень. А знаючи, що бюджет Пенсійного фонду України десь на 50% - дотаційний (держава фінансує пенсії за рахунок ПДФО та ПДВ), то ви не просто брешете, а займаєтесь провокаціями.

Справжня причина маленьких пенсій - маленькі зарплати працюючих. Переважна більшість погоджуться працювати на олігархів та державу за $300-500. А потім дивуються "а чого в мене пенсія лише $100".

Нагадую, в нашій державі - солідарна система пенсійного забезпечення. Це означає, що нинішні працівники платять з своїх зарплат нинішніх пенсіонерів. А "я заробляв на пенсію" - нічого не варте. Ти не на свою пенсію заробляв, а оплачував пенсії тих, хто був пенсіонером, коли ти працював. В нас зараз не більше 2 працюючих на 1 пенсіонера і ще на одного утриманця (дитину чи інваліда). Пенсії фізично не можуть бути більше за 30% від середньої ЗП в Україні.
11.07.2024 22:29 Ответить
Шановний, а нагадайте мені, будь ласка, в якому саме місці я написав, що скасування спецпенсій одразу зробило б усіх звичайних пенсіонерів мільйонерами. Я у відповіді на попередній коментар лише констатував застосування в нашій системі принципу "зі світу по нитці - голому сорочка". Тож, перш ніж когось звинувачувати у брехні, маніпуляції та провокації, навчіться уважно читати.
12.07.2024 08:21 Ответить
Перш ніж повчати - навчись взагалі думати логічно, пацієнт психіатричного диспансеру з когнітивним розладом.

Тільки дебіл типу тебе міг написати "на пенсії в 100000-20000 кошшти зарахунок пенсій 3тис". Я тобі детально показав, що твій вислів - дебілістичний. І пенсії платяться не за рахунок "пенсій 3тис". А за рахунок нині працюючих громадян.

Тож спочатку сходи до психіатра, а головне - запхай свій язик до своєї дупи невігласа і не виймай його звідти. Вцмоктав?
12.07.2024 08:40 Ответить
що там пенсії? Голова Укренерго отримує 2 лімона в місяц. А ще є укрнафта, нафтогаз, адміністрація портів та інші нероби
показать весь комментарий
+100500.
12.07.2024 10:35 Ответить
Дякуємо, Велика країна Данія
11.07.2024 11:52 Ответить
Краще би щось далекобійне профінансували.
11.07.2024 11:55 Ответить
Кляті данці! Не так допомогають! От придурки!
11.07.2024 11:58 Ответить
Придурки не датчани, а МОУ, яке це замовило.
11.07.2024 12:10 Ответить
Звичайно! МОУ теж придурки! Нафіга Україні артилерія, тим більше свого виробництва?
показать весь комментарий
Нафіга Україні артилерія, до якої немає снарядів та яка знищується далекобійною зброєю кацапів?
показать весь комментарий
Нінафіг не треба! Краще будувати дороги
показать весь комментарий
Ага, далекобійний асфальт.
показать весь комментарий
Троль, вкинув? Сосни піваса, перерахуй пєньондзи
показать весь комментарий
Кацапа, сосни цюцюрку, та йди ...лісом
показать весь комментарий
От скажи, росіянин, для цікавості, скільки просто за тупий вкид сплачують ?
показать весь комментарий
Росіянин???? Який росіянин??? Кацап, москвит - якщо ці тварини в вас викликають якусь повагу. Дивно, що в Україні, розбомбленій кацапами, їх називають росіянами....
показать весь комментарий
Тобі, росіянину, що конкретно не подобається ?
показать весь комментарий
Кацапа, тобі ж на мові сказано, що робити та куди йти
показать весь комментарий
Просте питання, росіянин, скіки за тупий вкид на сплачують, більше ніж ти за день на свинофермі вилами гуано перекидав?
показать весь комментарий
Кацапа, заклінило комп?
показать весь комментарий
То що ти не можеш на хвермі витребувати свіжішу клаву?
показать весь комментарий
Cretino.
показать весь комментарий
Рузький, невже супервайзер із вашої ферми цей вкид також до зарплатні зарахує?
То ти по одному слову пиши, не задумуючись навіть.
показать весь комментарий
Зірку смерті? Що роблять в Україні те і фінансують.
показать весь комментарий
Тобто роблять в Україні, але чомусь надходять в Україну із-за кордону.
___________________________________________________________________________________________________________
Перші 18 українських 2С22 "Богдана", які спонсорує Данія, надійдуть в Україну найближчими місяцями. Джерело:
показать весь комментарий
катай дороги, строй мосты, развязки, оскорбляй Запад с США, вышвыривай бабло на саммиты и воруй, воруй, воруй!!!
показать весь комментарий
Можливо, і оті приблуди95 на посадах, з ВРУ ОПУ ЦОВВ держСекретарів Гпу, Нацбанку, та інших держ структур, теж, ТАЄМНО від єрмаків, гроші збирають млн грн чи доларів, як катлєта з безумною, щоб передати їх ПОТІМ, на будівництво РК ГРІМ НЕПТУН та Ппо ?.!
Бо зеленський, себе усього віддав, отим СВІТОВИМ САММІТАМ, міру-мір… май … труд… жвачка…, як йому Оманські накажуть!!

Самі то вони, сором'язливі та недоТуркані, ось, десь так???
11.07.2024 12:03 Ответить
Дякуємо Данія!
11.07.2024 12:05 Ответить
А грім-2 можуть допомогти? Бо кловани то все зарили у асфальт.
11.07.2024 12:08 Ответить
А внас, замість фінансування САУ, ЗЕлені фінінсують будівництво доріг у пріфронтовій зоні та туристичні подорожи блазня з його нікчемним самітом жиру ЗЕленого миру та підписаням з Гваделупами піпіфаксу безпеки.
11.07.2024 12:10 Ответить
Богдана? Це та, що кловани казали "нам етава нінада"?
11.07.2024 12:19 Ответить
І особливо на Богдану ****** Чмоут! Як і на Нептуни.
11.07.2024 13:38 Ответить
Тільки так...
11.07.2024 12:26 Ответить
зеленій мразоті більше потрибен асхвальт....
11.07.2024 12:27 Ответить
суверенітету вже немає як і незалежності.
Одна справа коли дарують західну техніку, а це зовсім інша коли навіть власну для власних потреб не можуть профінансувати.
11.07.2024 14:01 Ответить
а Зелені Шмарклі та яйцекради з мародерами асфальт укладують ...
11.07.2024 14:32 Ответить
Кошти підуть в дороги пісок....
11.07.2024 15:12 Ответить
І тут Данія??! А 5-6 найефективніших менеджерів Бубочки: Бєня,Пінчук,Ахмєтов,Суркіси,Ярославскій,Фірташ,Корогодскій не збираються нічого фінансувати? Грошей нема? І у Шефіра нема,і у Боголюбскава і у Тімура Міндіча??
11.07.2024 17:56 Ответить
У квітні 24 року шлімазел давав клятву - Україна на місяц виробляє 10 штук САУ Богдана. Так де вони, якшо тіки зараз Данія профінансує будівництво всього 18 штук. Напевно вже перебор по кількості за обіцянкою зеленского - бо вже є 30 штук. Чи нема. Дерева, дрони.....
11.07.2024 20:46 Ответить
Дякуємо Данії ,Дякуємо Петру Порошенко який встиг запустити у розробку Богдану а сьогодні домовився про її виготовлення ,подалі від 🤡
11.07.2024 21:07 Ответить
Що профінансував 95 квартал і ЗЕ особисто?
12.07.2024 00:11 Ответить
ото непогано ****** шапіто влаштувалося: доки данці нам зброю фінансуватмуть, дєрьмачня буде ******* бабки на асфальті
12.07.2024 01:06 Ответить
А зєлєчмо наша мавпа в чині президента на весь світ заявила "" що ми крадемо наші гроші "" . Тобто зєлепрезерватив чітко сказав що йому на дристати на УКРАЇНУ з висоти для красоти аби грошей нахомячить. Мешканці України для зєлі як казав його папаша " БЕЗМОЗГЛА СІРА МАСА ." А зєлєсіфілітики ще ще й підлизують зад боневтіку-бозасранцю. І гівно зєлєне смердить на весь світ. ПРО ЯКІ БОГДАНИ МРІЄТЕ?
12.07.2024 08:04 Ответить
 
 