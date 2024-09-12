Великобритания уже инвестирует в украинское производство беспилотников, - Лемми
Великобритания уже инвестирует в производство военных БПЛА в Украине.
Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Великобритания уже инвестирует в украинское производство беспилотников, и то, что я увидел во время моей последней поездки в Украину, было удивительным духом, напоминающим о Второй мировой войне. Обычные люди, преданные военному делу здесь, в Украине. Это впечатляет. Трогательно видеть, как люди делают все возможное, чтобы предотвратить российскую агрессию", - сказал Лемми.
Он напомнил, что Великобритания сопредседательствует в Коалиции дронов для Украины.
Кроме этого, глава британской дипломатии добавил, что Лондон поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
"Именно поэтому мы очень упорно работали с нашими союзниками, чтобы включить формулировку о необратимом пути Украины в НАТО в текст, который мы смогли согласовать еще в июле, как только новое лейбористское правительство пришло к власти", - заявил дипломат.
Глава британского МИД пообещал и в дальнейшем обсуждать вопросы евроатлантической интеграции Украины с международными союзниками.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские компании готовы увеличивать производство оружия, однако это требует финансирования от партнеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль