Великобритания уже инвестирует в украинское производство беспилотников, - Лемми

Великобритания уже инвестирует в производство военных БПЛА в Украине.

Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания уже инвестирует в украинское производство беспилотников, и то, что я увидел во время моей последней поездки в Украину, было удивительным духом, напоминающим о Второй мировой войне. Обычные люди, преданные военному делу здесь, в Украине. Это впечатляет. Трогательно видеть, как люди делают все возможное, чтобы предотвратить российскую агрессию", - сказал Лемми.

Он напомнил, что Великобритания сопредседательствует в Коалиции дронов для Украины.

Кроме этого, глава британской дипломатии добавил, что Лондон поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

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"Именно поэтому мы очень упорно работали с нашими союзниками, чтобы включить формулировку о необратимом пути Украины в НАТО в текст, который мы смогли согласовать еще в июле, как только новое лейбористское правительство пришло к власти", - заявил дипломат.

Глава британского МИД пообещал и в дальнейшем обсуждать вопросы евроатлантической интеграции Украины с международными союзниками.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские компании готовы увеличивать производство оружия, однако это требует финансирования от партнеров.

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