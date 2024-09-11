Велика Британія вже інвестує в українське виробництво безпілотників, - Леммі
Велика Британія вже інвестує у виробництво військових БпЛА в Україні.
Про це повідомив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Велика Британія вже інвестує в українське виробництво безпілотників, і те, що я побачив під час моєї останньої поїздки в Україну, було дивовижним духом, що нагадує про Другу світову війну. Звичайні люди, віддані військовій справі тут, в Україні. Це вражає. Зворушливо бачити, як люди роблять все можливе, щоб запобігти російській агресії", - сказав Леммі.
Він нагадав, що Британія співочолює Коаліцію дронів для України.
Окрім цього, очільник британської дипломатії додав, що Лондон підтримує прагнення України вступити в НАТО.
"Саме тому ми дуже наполегливо працювали з нашими союзниками, щоб включити формулювання про незворотний шлях України в НАТО до тексту, який ми змогли узгодити ще в липні, щойно новий лейбористський уряд прийшов до влади", - заявив дипломат.
Глава британського МЗС пообіцяв і надалі обговорювати питання євроатлантичної інтеграції України з міжнародними союзниками.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що українські компанії готові збільшувати виробництво зброї, однак це потребує фінансування від партнерів.
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