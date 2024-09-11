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Велика Британія вже інвестує в українське виробництво безпілотників, - Леммі

Леммі розповів, що Британія інвестує у виробництво українських дронів

Велика Британія вже інвестує у виробництво військових БпЛА в Україні.

Про це повідомив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія вже інвестує в українське виробництво безпілотників, і те, що я побачив під час моєї останньої поїздки в Україну, було дивовижним духом, що нагадує про Другу світову війну. Звичайні люди, віддані військовій справі тут, в Україні. Це вражає. Зворушливо бачити, як люди роблять все можливе, щоб запобігти російській агресії", - сказав Леммі.

Він нагадав, що Британія співочолює Коаліцію дронів для України.

Окрім цього, очільник британської дипломатії додав, що Лондон підтримує прагнення України вступити в НАТО.

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"Саме тому ми дуже наполегливо працювали з нашими союзниками, щоб включити формулювання про незворотний шлях України в НАТО до тексту, який ми змогли узгодити ще в липні, щойно новий лейбористський уряд прийшов до влади", - заявив дипломат.

Глава британського МЗС пообіцяв і надалі обговорювати питання євроатлантичної інтеграції України з міжнародними союзниками.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що українські компанії готові збільшувати виробництво зброї, однак це потребує фінансування від партнерів.

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Автор: 

безпілотник (4148) Велика Британія (5576) виробництво (1630) Леммі Девід (48)


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кацапську худобу в стійло
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11.09.2024 23:03 Відповісти
А де кошти які відібрали у громад?
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12.09.2024 00:20 Відповісти
А ти радієш наче брити інвестують в твій бойовий диван
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12.09.2024 08:04 Відповісти
Что ты имеешь против британцев?
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13.09.2024 02:05 Відповісти
Еще раз: ты в каждой хорошей новости находишь зраду профессионально или любительски?
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13.09.2024 02:00 Відповісти
 
 