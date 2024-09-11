Велика Британія виділить пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України перед обличчям безперервних російських атак, а також про розгортання 484 млн доларів фінансової підтримки та постачання військового обладнання.

Про це йдеться на сайті британського уряду, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні зазначається, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердили спільну підтримку України з боку Великої Британії та США під час спільного візиту до Києва сьогодні. Це перший в історії спільний візит міністра закордонних справ Великої Британії та державного секретаря США, який підкреслює непохитну рішучість Великої Британії та США підтримувати Україну.

Під час візиту Леммі оголосив про виділення Україні щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку проти незаконного вторгнення РФ.

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На що підуть кошти з пакету допомоги

З них 242 мільйони фунтів стерлінгів будуть виділені у 2024-2025 роках на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію.

"Оскільки російські ракетні та безпілотні атаки продовжують вбивати мирних жителів та руйнувати життєво важливу інфраструктуру, це зобов'язання забезпечить підтримку найбільш вразливих верств населення в Україні, а також підтримку довгострокових економічних, відновлювальних та енергетичних потреб" - наголошується в повідомленні.

Крім того, міністр закордонних справ також оголосив про намір до кінця року надати кредитні гарантії на суму 484 мільйони доларів для кредитування Світового банку з метою зміцнення економічної стабільності України.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку роботи шкіл та лікарень, виплату заробітної плати державним службовцям та фінансування пенсій.

"Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною. Наше зобов'язання виділити понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів є найсвіжішм внеском у нашій довготривалій підтримці України. Це забезпечить життєво важливу підтримку українцям, які продовжують терпіти безперервні російські атаки", – заявив Леммі.

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Військова допомога Великої Британії

Також зазначається, що міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що в рамках зобов'язань уряду збільшити та прискорити надання військової допомоги Україні, оголошених у квітні, зокрема, ракети протиповітряної оборони, обладнання для винищувачів F16, самохідні гармати AS90 та запасні стволи до них, військові катери та морські гармати, вже доставлені до України.

Крім того, він оголосив, що до кінця року в Україну будуть доставлені сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.

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