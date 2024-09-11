Великобритания выделит пакет помощи Украине более чем на 600 млн фунтов
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявил о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрекращающихся российских атак, а также о развертывании 484 млн долларов финансовой поддержки и поставки военного оборудования.
Об этом говорится на сайте британского правительства, передает Цензор.НЕТ.
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+8 володимир омельянов
показать весь комментарий11.09.2024 19:03
+3 Враг рода человеческого 666
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+2 Ivan Ivan #403337
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Бо буде, як з 650 партіями ГумДопомоги у 2022-23 роках, яку «пильнував» в ОПУ, отой єрмак…
На сьогодні, таку кількость ГумДопомоги, припинили надавати Західні Партнери, поки не відзвітують «ПОТУЖНІ з ОПУ, за попередню??!!
Як бідний родич Брітанії.