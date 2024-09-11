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Великобритания выделит пакет помощи Украине более чем на 600 млн фунтов

ВеликаБританія оголосила про новий пакет підтримки України

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявил о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрекращающихся российских атак, а также о развертывании 484 млн долларов финансовой поддержки и поставки военного оборудования.

Об этом говорится на сайте британского правительства, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+8
Дякуємо уряду та народу Великої Британії за допомогу !
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11.09.2024 19:03
+3
Пігі, в яку муйню тебе втягнула грей брітіш? Ти ж своєх параші не вилазив
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11.09.2024 19:38
+2
Це ґуд!
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11.09.2024 18:56
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Це ґуд!
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11.09.2024 18:56 Ответить
Хто виділяє гроші, той і контролює, їх цільове використання!!
Бо буде, як з 650 партіями ГумДопомоги у 2022-23 роках, яку «пильнував» в ОПУ, отой єрмак…
На сьогодні, таку кількость ГумДопомоги, припинили надавати Західні Партнери, поки не відзвітують «ПОТУЖНІ з ОПУ, за попередню??!!
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11.09.2024 18:57 Ответить
Дякуємо уряду та народу Великої Британії за допомогу !
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11.09.2024 19:03 Ответить
Пігі, в яку муйню тебе втягнула грей брітіш? Ти ж своєх параші не вилазив
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11.09.2024 19:38 Ответить
Ти дибіл чи рашиський бот ?я тебе давно вичислив тому закрий свій смердючий рот.
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11.09.2024 19:48 Ответить
Згинь кацапська паскуда ,що ти тут робиш ботяра,поглячнь на себе в дзеркало виродку ,а ЗСУ я завжди допомагаю.
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12.09.2024 07:15 Ответить
Згинеь наволоч колоборанська .
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12.09.2024 08:06 Ответить
$782
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11.09.2024 19:11 Ответить
Як себе почуває Блінкін зі своїми 250 млн.$ з 60 млрд. ?
Як бідний родич Брітанії.
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11.09.2024 20:06 Ответить
 
 