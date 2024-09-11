Великобритания выделит пакет помощи Украине более чем на 600 млн фунтов

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявил о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрекращающихся российских атак, а также о развертывании 484 млн долларов финансовой поддержки и поставки военного оборудования.

Об этом говорится на сайте британского правительства, передает Цензор.НЕТ.

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