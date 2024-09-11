Україна готова збільшувати виробництво зброї, просимо партнерів допомогти з фінансуванням, - Зеленський
Українські компанії готові збільшувати виробництво зброї, однак це потребує фінансування від партнерів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Говорячи про виробництво зброї в Україні, Зеленський зазначив: "Сьогодні українські учасники ринку готові збільшувати, подвоювати виробництво. Деякі приватні компанії готові робити все якомога краще і збільшувати виробництво. Вони готові – ми не маємо коштів у бюджеті. Тож ми просимо наших партнерів допомогти з фінансуванням, тому що це важливо".
Президент додав, що українські виробники зброї "дешевші та швидші".
Зеленський також зазначив, що порушував це питання на останній зустрічі у форматі "Рамштайн".
Топ коментарі
+22 Small Jerboa
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+16 Алекс Скела
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+9 18c49ed2
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В чьих карманах и для каких компаний нужно шурудить.
У нас не место красит человека, а человек найдет что украсть на любом месте. У нас капитализм, а потому и карманы и компании принадлежат одним и тем же людям.
Пох, шо асфальт класть шо дрон клепать
ми на таке пілюйом!
і да - Україна ні з якого боку не ти, шмок вороватий..
в якому ховатися не треба - свої ж комсомольці здадуть..
треба копати нові!
А Свято, наближається …