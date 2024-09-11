Україна готова збільшувати виробництво зброї, просимо партнерів допомогти з фінансуванням, - Зеленський

Українські компанії готові збільшувати виробництво зброї, однак це потребує фінансування від партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Говорячи про виробництво зброї в Україні, Зеленський зазначив: "Сьогодні українські учасники ринку готові збільшувати, подвоювати виробництво. Деякі приватні компанії готові робити все якомога краще і збільшувати виробництво. Вони готові – ми не маємо коштів у бюджеті. Тож ми просимо наших партнерів допомогти з фінансуванням, тому що це важливо".

Президент додав, що українські виробники зброї "дешевші та швидші".

Зеленський також зазначив, що порушував це питання на останній зустрічі у форматі "Рамштайн".

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