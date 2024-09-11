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Україна готова збільшувати виробництво зброї, просимо партнерів допомогти з фінансуванням, - Зеленський

зеленський

Українські компанії готові збільшувати виробництво зброї, однак це потребує фінансування від партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Говорячи про виробництво зброї в Україні, Зеленський зазначив: "Сьогодні українські учасники ринку готові збільшувати, подвоювати виробництво. Деякі приватні компанії готові робити все якомога краще і збільшувати виробництво. Вони готові – ми не маємо коштів у бюджеті. Тож ми просимо наших партнерів допомогти з фінансуванням, тому що це важливо".

Президент додав, що українські виробники зброї "дешевші та швидші".

Зеленський також зазначив, що порушував це питання на останній зустрічі у форматі "Рамштайн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми почнемо виробництво зброї під землею, - Зеленський

Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) Зеленський Володимир (23810) зброя (7461)


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Топ коментарі
+22
А ТУТ ПОШУКАТИ НЕ ПРОБУВАЛИ?!

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11.09.2024 18:39
+16
По кишенях пошарудіть, гниди!
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11.09.2024 18:36
+9
Как нет средств? На поднятие зарплат госчиновникам и депутатам есть, а на оборону нет? Расходы на госаппарат и армию чинуш сократите и деньги сразу найдутся.
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11.09.2024 18:45
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По кишенях пошарудіть, гниди!
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11.09.2024 18:36 Відповісти
Ось із першого чісла і пошарудять по кишенях. У нас...
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11.09.2024 19:09 Відповісти
Некоторые частные компании готовы делать все как можно лучше и увеличивать производство Источник:
В чьих карманах и для каких компаний нужно шурудить.
У нас не место красит человека, а человек найдет что украсть на любом месте. У нас капитализм, а потому и карманы и компании принадлежат одним и тем же людям.
Пох, шо асфальт класть шо дрон клепать
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11.09.2024 19:58 Відповісти
Ви нам гроші, а від нас відосики з красивими циферками про виконання.
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11.09.2024 18:38 Відповісти
А ТУТ ПОШУКАТИ НЕ ПРОБУВАЛИ?!

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11.09.2024 18:39 Відповісти
Так, чемодани вже у минулому - тренд новий - багажниики, а х.лі новие лица, мать їх.
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11.09.2024 19:07 Відповісти
тю - хіба це гроші?
ми на таке пілюйом!
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11.09.2024 23:18 Відповісти
*****-попрошайка - викапуй шо закопав!
і да - Україна ні з якого боку не ти, шмок вороватий..
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11.09.2024 18:41 Відповісти
Для зермаків головне викачати гроші а там побачимо.
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11.09.2024 18:41 Відповісти
З 2022-го року в Україні помітно збільшилась купівля елітних авто.
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11.09.2024 18:43 Відповісти
Как нет средств? На поднятие зарплат госчиновникам и депутатам есть, а на оборону нет? Расходы на госаппарат и армию чинуш сократите и деньги сразу найдутся.
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11.09.2024 18:45 Відповісти
Козир і буратіна хочуть кушоть.
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11.09.2024 18:45 Відповісти
для волинян - знаю один славний схрончик...
в якому ховатися не треба - свої ж комсомольці здадуть..
треба копати нові!
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11.09.2024 18:46 Відповісти
Просимо партнерів пояснити зеленському,що гроші на асфальт можна перерозподілити на озброєння України.
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11.09.2024 18:48 Відповісти
Виголосив і зніяковівши згадав, про більше 100 млрд грн, які вивели у ТУРБОРЕЖИМІ, оті, резніков з шмигалем та іншими, «НЕПРИЧЕТНИМИ», у 2022-23 роках, з України!!… Але схаменувся, розуміючи, що Західні Партнери, добре знають про набагато більші суми, «ПОТУЖНО» виведені «НЕЗЛАМНИМИ»…
А Свято, наближається …
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11.09.2024 18:49 Відповісти
А каким боком тут слово "партнёры"? Если человек подаёт назойливому нагловатому нищему, они уже партнёры?
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11.09.2024 18:50 Відповісти
МММ («я не халявщик, я - партнер!»») - реклама «финансовой пирамиды» про похождения Лени Голубкова.
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11.09.2024 19:00 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/11/7474591/ Британия объявила о большом пакете помощи Украине на более 600 млн фунтов
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11.09.2024 18:55 Відповісти
Зюзя,а своїх пейсатих дружбанів Бєню.Піню,Суркісятину,Шуфріча,Тіщенка,Вєрєвсково,Корогодскава,Рабіновіча,Фельдмана не хочеш попросити?
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11.09.2024 19:14 Відповісти
пусть Фёдоров застосунок робе: є-закликун, є-потужун, є-саммітун
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11.09.2024 19:16 Відповісти
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11.09.2024 20:22 Відповісти
Якби це зелене дурбецало не закатало в асфальт більш ніх 40 мільярдів $ а збільшувало розробку та виробництво зброі , так як це робив Порошенко, то з більшою вирогіднісьбю можно стверджувати щоб і війни могло б не буть. .... А тепер все розваливши та просравши і розікравши,привівши краіну до такоі катастрофи, воно постійно дорікає що хтось винен, що мало дають, що мало допомагають, що затримують і таке інше...... Ну це ж звичайна психологія- якщо людина тяжко працює, цікавиться, старається, шукає нові шляхи щоб поліпшити сітуацію , але в неі щось не виходить і вона просить про допомогу - то ій завжди добрі люди будуть готові допомогти. Ну а якщо людина дурна, хитра та ледача, краде і тільки просить, та ще й дорікає при цьому - то і бажання допомагати дуже немає....
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11.09.2024 19:20 Відповісти
А ти із зелених офшорів поверни зараза зелена!
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11.09.2024 19:29 Відповісти
Хрошики закінчилися, продайте слузі народу!!! Тварина зелена!!!
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11.09.2024 20:35 Відповісти
А я так считаю, шо военка - це импортозамещение вэлыкого крадiвництва в асфальтоделе. Тока военку так не проверить, как асфальтостроение... Я бы не стал вкладываться в архи коррумпированное государство, а то потом аналог твоей же военки, тебе же будет переходить дорогу. И ты просто заморишся воювати з рiзними там IДIЛами.
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11.09.2024 21:48 Відповісти
 
 